جمهوری اسلامی و طالبان در طراحی اپلیکیشنی برای رصد کاربران در افغانستان همکاری میکنند
افغانستاناینترنشنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی و طالبان در توسعه یک اپلیکیشن تلفن همراه همکاری کردهاند که امکان نظارت بر کاربران در افغانستان را فراهم میآورد.
بر اساس این گزارش، این اپلیکیشن دارای قابلیتهای نظارتی است و میتواند تلفنهای هوشمند کاربران و دیگر دستگاههای متصل به اینترنت را در معرض سامانههای رصد وابسته به ریاست عمومی استخبارات طالبان قرار دهد.
حسین حیدری، ۵۰ ساله، ۱۸ دی ماه در حالی بر اثر اصابت گلوله جنگی به پشت سر و پهلو در منطقه هفتحوض تهران کشته شد که دو روز به تولدش مانده بود. خانواده پیکر او را بعد از جستوجوی فراوان در میان اجسادی پیدا کردند که در حیاط پشتی بیمارستان الغدیر، در پتو پیچیده شده بودند.
حیدری پیش از شرکت در اعتراضهای ۱۸ دی ماه در پیامی نوشته بود: «جای همهتون کف خیابونه؛ هر شب تا رسیدن به آزادی، یه لحظه هم نمینشینیم.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در شب ۱۸ دی ماه، پس از مجروح شدن حسین، مردم او را به بیمارستان منتقل کردند.
زمانی که خانواده با تلفن همراه او تماس گرفت، فردی پاسخ داد و اعلام کرد که او به بیمارستان منتقل شده است. خانواده ابتدا به بیمارستان انصاری مراجعه کرد اما اثری از او پیدا نشد. در نهایت، پیکر او را در حیاط پشتی بیمارستان الغدیر، در حالی که در پتویی آبی پیچیده شده بود، پیدا کردند.
حیدری از هواداران تیم استقلال و علاقهمند به رنگ آبی بود.
ایراناینترنشنال از همه هموطنان در داخل و خارج کشور میخواهد هرگونه سند، ویدیو، عکس، روایت صوتی، اطلاعات مربوط به جانباختگان، مراکز درمانی، محلهای درگیری، زمان و مکان وقایع و هر جزییات قابل راستیآزمایی از رخدادهای انقلاب ملی را برای ما ارسال کنند.
امنیت منابع و محرمانگی اطلاعات، اولویت قطعی ماست.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال سهشنبه ۲۳ دی اعلام کرد «بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران» که در جریان آن، هزاران شهروند ایرانی در ۱۸ و ۱۹ دی عمدتا به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به قتل رسیدند، «با دستور شخص علی خامنهای» صورت گرفت.
موسسه علوم و امنیت بینالمللی با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داد جمهوری اسلامی احتمالا اقداماتی «دفاعی» را در سایت زیرزمینی کلنگ گزلا، واقع در جنوب تاسیسات نطنز، انجام داده است.
بر اساس این گزارش که شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت منتشر شد، دو دهانه تونل شرقی این سایت بهطور جزئی با «مواد خاکی خاکستری» مسدود شدهاند. اقدامی که ظاهرا با هدف جلوگیری از ورود خودرو به این دو دهانه انجام گرفته است.
به نظر میرسد این ورودیها از دوم اردیبهشت مسدود شده باشند. پیشتر تصاویر ثبتشده در ۱۲ فروردین، دهانههای تونل را کاملا باز و بدون هیچ گونه مانعی نشان میدادند.
به گزارش موسسه علوم و امنیت بینالمللی، برخلاف ورودیهای تونل در سایتهای فردو و اصفهان، این مواد دهانههای تونل شرقی تاسیسات کلنگ گزلا را بهطور کامل مسدود نکردهاند.
با این حال، حجم این مواد به اندازهای است که میتواند رفتوآمد سریع خودروها را بهطور جدی مختل کند و برای بازگشایی مسیر و ایجاد دسترسی بدون مانع به داخل تونل، استفاده از ماشینآلات سنگین خاکبرداری ضروری خواهد بود.
این اندیشکده افزود در حال حاضر، هنوز نشانهای از عملیاتی مشابه در دو ورودی تونل غربی سایت کلنگ گزلا دیده نمیشود.
مردادماه سال گذشته نیز مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی از ساختوساز گسترده در مرکز هستهای کلنگ گزلا در نزدیکی نطنز خبر داده بود.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره چشمانداز رویارویی تهران و واشینگتن و سرنوشت برنامه هستهای جمهوری اسلامی بالا گرفته است.
پایگاه خبری آکسیوس ۱۶ اردیبهشت به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر یک یادداشت تفاهم تکصفحهای برای پایان دادن به جنگ هستند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، همان روز تاکید کرد انتقال ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران به آمریکا بخشی از توافق در دست بررسی است.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون با انتقال ذخایر اورانیوم موافقت نکرده و غنیسازی را «خط قرمز» تهران دانستهاند.
کلنگ گزلا، محل نگهداری مواد هستهای جمهوری اسلامی؟
موسسه علوم و امنیت بینالمللی در ادامه گزارش داد تحرکات اخیر در سایت کلنگ گزلا پرسشهای مهمی را برانگیخته است، زیرا این تاسیسات در عمق زیادی قرار دارد و میتواند برای «حفاظت از تجهیزات یا مواد ارزشمند» به کار گرفته شود.
بر اساس این گزارش، اوایل سال جاری میلادی نیز شواهد حاکی از آن بود که ورودیهای تونل قدیمی مجموعهای متعلق به سال ۲۰۰۷ در کوه کلنگ گزلا با خاک پوشانده و با بتن مستحکم شده بود.
به گفته این اندیشکده، این اقدام میتواند نشانه انتقال تجهیزات یا موادی به داخل این تونل باشد.
این نخستین بار نیست که گمانهزنیهایی درباره نقش مجتمع فوقمحرمانه کوه کلنگ گزلا در برنامه هستهای جمهوری اسلامی مطرح میشود.
پیشتر در تیرماه ۱۴۰۴ و بهدنبال حملات آمریکا به تاسیسات نطنز، اصفهان و فردو، کارشناسان نسبت به احتمال انتقال مواد هستهای جمهوری اسلامی به سایت کلنگ گزلا ابراز نگرانی کرده بودند.
بر اساس برخی گزارشها، این سایت در عمقی فراتر از برد بمبهای سنگرشکن ایالات متحده قرار دارد.
انبیسی نیوز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد چرخش ناگهانی ترامپ از «پروژه آزادی» تنگه هرمز پس از آن رخ داد که متحدان خلیج فارس از این تصمیم غافلگیر شدند و عربستان سعودی امکان استفاده ارتش آمریکا از پایگاهها و حریم هوایی خود جهت اجرای این عملیات را به حالت تعلیق درآورد.
به گفته این مقامها، ترامپ بعدازظهر یکشنبه با اعلام «پروژه آزادی» در شبکههای اجتماعی، متحدان خلیج فارس را غافلگیر کرد و این اقدام موجب نارضایتی رهبران عربستان سعودی شد. در واکنش، عربستان سعودی به آمریکا اطلاع داد که اجازه نخواهد داد ارتش آمریکا از پایگاه هوایی پرنس سلطان در جنوبشرقی ریاض پرواز کند یا برای پشتیبانی از این تلاش از حریم هوایی عربستان عبور کند.
این دو مقام آمریکایی گفتند تماس تلفنی میان ترامپ و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، این اختلاف را حل نکرد و رییسجمهوری آمریکا ناچار شد «پروژه آزادی» را متوقف کند تا دسترسی ارتش آمریکا به این حریم هوایی حیاتی را احیا کند.
دیگر متحدان نزدیک خلیج فارس نیز غافلگیر شدند؛ رییسجمهوری آمریکا پس از آغاز این اقدام با رهبران قطر گفتوگو کرد.
یک منبع سعودی به انبیسی نیوز گفت ترامپ و ولیعهد «بهطور منظم با یکدیگر در تماس بودهاند». این منبع افزود مقامهای سعودی همچنین با ترامپ، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، فرماندهی مرکزی ایالات متحده و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در تماس بودهاند.
یک مقام کاخ سفید به سیبیاس نیوز گفت مقامهای آمریکایی مسئول مقابله با تروریسم روز جمعه با شرکای بینالمللی دیدار خواهند کرد تا بپرسند متحدان چگونه میتوانند تلاشها برای مقابله با تهدیدهای «تروریستی»، بهویژه از سوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را تقویت کنند.
ترامپ سهشنبه یک راهبرد جدید مقابله با تروریسم را امضا کرد که هدف از آن مبارزه با گروههای «تروریستی» اسلامگرا، کارتلهای مواد مخدر و گروههای سیاسی خشونتطلب داخلی است.
سب گورکا، مدیر ارشد مقابله با تروریسم در شورای امنیت ملی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت ایالات متحده از کشورهایی که میخواهند بهعنوان کشورهایی «جدی» شناخته شوند، انتظار اقدامات بیشتری خواهد داشت.
گورکا گفت: «ما یک معیار بسیار ساده داریم: اگر میخواهید بهعنوان یک کشور جدی سنجیده شوید، چه در حفاظت از نفتکشها در تنگه هرمز و چه در مقابله با تهدیدهای جهادی در منطقه ساحل آفریقا، ما از شما انتظار بیشتری داریم. این ایده که تنها یک ابرقدرت در جهان، یعنی آمریکا، وجود دارد و از همه در برابر هر تهدیدی محافظت خواهد کرد، قابل دوام نیست. ما مفهوم پلیس جهانی بودن را رد میکنیم.»