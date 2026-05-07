رویداد۲۴ پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت نوشت: «دشمن می‌دانست چرا به‌جای ذوب‌آهن زیان‌ده، باید سراغ فولاد مبارکه برود؛ شرکتی سودده، استراتژیک و حیاتی که ضربه خوردنش فقط یک بحران صنعتی نیست، بلکه می‌تواند زنجیره‌ای از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.»

این رسانه افزود: «در روز‌های ابتدایی پس از حملات، به نیرو‌ها اطمینان داده شده بود که حقوق‌ها بدون مشکل پرداخت می‌شود. اما خیلی زود ورق برگشت. مدیران مجموعه به‌دلیل فشار مالی، سراغ دولت و تامین اجتماعی رفتند تا بخشی از بار هزینه‌ها را از طریق بیمه بیکاری جبران کنند.»

در ادامه با استناد به برآوردهای غیررسمی آمده است فولاد مبارکه برای بازگشت به شرایط پیش از جنگ، دست‌کم به چهار سال زمان نیاز دارد. دوره‌ای که طی آن این شرکت علاوه بر تامین هزینه‌های بازسازی، باید توان حفظ این حجم از نیروی انسانی را نیز داشته باشد.

ارتش اسرائیل هفتم فروردین دو کارخانه بزرگ فولاد ایران ، فولاد مبارکه در اصفهان و فولاد خوزستان در اهواز، را هدف قرار داد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۱۴ فروردین اعلام کرد ۷۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد در ایران نابود شده است.

کاهش حقوق مقدمه‌ای برای اخراج؟

رویداد۲۴ در ادامه گزارش داد شماری از نیروهای خط تولید فولاد مبارکه اکنون در اصفهان به رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی مشغول شده‌اند و برخی از نیروهای فنی این مجموعه نیز به کارخانه‌های فولاد یزد و خراسان مهاجرت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، حقوق نیروهای باقی‌مانده فولاد مبارکه به حداقل دستمزد اداره کار کاهش یافته است. موضوعی که برای برخی نیروهای متخصص با درآمد بالای ۱۰۰ میلیون تومان (پیش از جنگ)، به معنای افت شدید سطح معیشت و تغییر ناگهانی سبک زندگی بوده است.

رویداد۲۴ نوشت: «برخی کارکنان نگرانند که این کاهش حقوق مقدمه‌ای برای تعدیل گسترده‌تر باشد. چرا که وقتی مبنای حقوق به حداقل اداره کار تقلیل پیدا کند، در صورت اخراج یا بیکاری در ماه‌های آینده، مبنای پرداخت بیمه بیکاری هم دیگر همان حقوق‌های بالا نخواهد بود، بلکه بر اساس حداقل دستمزد محاسبه می‌شود.»

در سوی دیگر، علی احمدنیا، رییس امور اطلاع‌رسانی دولت جمهوری اسلامی، روایت متفاوتی از ماجرا ارائه کرد.

او گفت: «شرکت فولاد مبارکه نه تنها هیچ نیرویی را تعلیق یا اخراج نکرده، بلکه تمام حقوق و رفاهیات بیش از ۳۰ هزار پرسنل خود را به‌صورت کامل پرداخت کرده است.»

روابط عمومی فولاد مبارکه نیز بدون تایید یا تکذیب گزارش‌های منتشرشده، تنها اذعان کرد: «شرایط جنگ مسلما همه چیز را تغییر می‌دهد.»

در روزهای اخیر، شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از اخراج گسترده نیروها، تورم افسارگسیخته، رکود عمیق اقتصادی و کمبود دارو در کشور خبر دادند و تاکید کردند تداوم قطع اینترنت به افزایش بیکاری و تشدید مشکلات معیشتی انجامیده است.

کارخانه‌ها و بحران کمبود نیروی متخصص

رویداد۲۴ در ادامه نسبت به پیامدهای بیکاری کارگران صنعتی و تغییر شغل آنان هشدار داد و نوشت در سال‌های گذشته، بخش بزرگی از نیروهای متخصص صنعتی از ایران مهاجرت کرده‌اند و جذب نیروی ماهر دشوارتر شده است.

بر اساس این گزارش، بسیاری از کارگران جداشده از کارخانه به مشاغل خدماتی و آزاد روی می‌آورند که با وجود امنیت شغلی کمتر، آزادی بیشتری برایشان فراهم می‌کند.

رویداد۲۴ افزود: «بازگرداندن کارگر صنعتی به کارخانه پس از یک دوره طولانی بیکاری یا کار خدماتی، ساده نیست. کارخانه‌های بزرگ اگر امروز به فکر حفظ نیرو‌هایشان نباشند، فردا ممکن است دیگر نیرویی برای بازگشت وجود نداشته باشد.»

‫در حالی که سطح تنش میان تهران و واشینگتن همچنان بالاست و احتمال تشدید درگیری‌ها بر فضای سیاسی کشور سایه افکنده است، اقتصاد ایران نیز با آینده‌ای نامشخص روبه‌رو شده و چشم‌انداز روشنی از بهبود شرایط دیده نمی‌شود.