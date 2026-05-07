همکاری جمهوری اسلامی و طالبان در طراحی اپلیکیشنی برای رصد کاربران در افغانستان
افغانستاناینترنشنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی و طالبان در توسعه یک اپلیکیشن تلفن همراه همکاری کردهاند که امکان نظارت بر کاربران در افغانستان را فراهم میآورد.
بر اساس این گزارش، این اپلیکیشن دارای قابلیتهای نظارتی است و میتواند تلفنهای هوشمند کاربران و دیگر دستگاههای متصل به اینترنت را در معرض سامانههای رصد وابسته به ریاست عمومی استخبارات طالبان قرار دهد.
پایگاه خبری رویداد۲۴ گزارش داد پس از حملات به فولاد مبارکه در جنگ اخیر، از بیش از ۲۷ هزار نیروی این مجموعه، تنها حدود دو هزار نفر، عمدتا در بخشهای اداری و مدیریتی، به محل کار بازگشتهاند و فعالیت بخش تولید همچنان متوقف است.
رویداد۲۴ پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت نوشت: «دشمن میدانست چرا بهجای ذوبآهن زیانده، باید سراغ فولاد مبارکه برود؛ شرکتی سودده، استراتژیک و حیاتی که ضربه خوردنش فقط یک بحران صنعتی نیست، بلکه میتواند زنجیرهای از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.»
این رسانه افزود: «در روزهای ابتدایی پس از حملات، به نیروها اطمینان داده شده بود که حقوقها بدون مشکل پرداخت میشود. اما خیلی زود ورق برگشت. مدیران مجموعه بهدلیل فشار مالی، سراغ دولت و تامین اجتماعی رفتند تا بخشی از بار هزینهها را از طریق بیمه بیکاری جبران کنند.»
در ادامه با استناد به برآوردهای غیررسمی آمده است فولاد مبارکه برای بازگشت به شرایط پیش از جنگ، دستکم به چهار سال زمان نیاز دارد. دورهای که طی آن این شرکت علاوه بر تامین هزینههای بازسازی، باید توان حفظ این حجم از نیروی انسانی را نیز داشته باشد.
ارتش اسرائیل هفتم فروردین دو کارخانه بزرگ فولاد ایران، فولاد مبارکه در اصفهان و فولاد خوزستان در اهواز، را هدف قرار داد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۱۴ فروردین اعلام کرد ۷۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد در ایران نابود شده است.
کاهش حقوق مقدمهای برای اخراج؟
رویداد۲۴ در ادامه گزارش داد شماری از نیروهای خط تولید فولاد مبارکه اکنون در اصفهان به رانندگی در تاکسیهای اینترنتی مشغول شدهاند و برخی از نیروهای فنی این مجموعه نیز به کارخانههای فولاد یزد و خراسان مهاجرت کردهاند.
بر اساس این گزارش، حقوق نیروهای باقیمانده فولاد مبارکه به حداقل دستمزد اداره کار کاهش یافته است. موضوعی که برای برخی نیروهای متخصص با درآمد بالای ۱۰۰ میلیون تومان (پیش از جنگ)، به معنای افت شدید سطح معیشت و تغییر ناگهانی سبک زندگی بوده است.
رویداد۲۴ نوشت: «برخی کارکنان نگرانند که این کاهش حقوق مقدمهای برای تعدیل گستردهتر باشد. چرا که وقتی مبنای حقوق به حداقل اداره کار تقلیل پیدا کند، در صورت اخراج یا بیکاری در ماههای آینده، مبنای پرداخت بیمه بیکاری هم دیگر همان حقوقهای بالا نخواهد بود، بلکه بر اساس حداقل دستمزد محاسبه میشود.»
در سوی دیگر، علی احمدنیا، رییس امور اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی، روایت متفاوتی از ماجرا ارائه کرد.
او گفت: «شرکت فولاد مبارکه نه تنها هیچ نیرویی را تعلیق یا اخراج نکرده، بلکه تمام حقوق و رفاهیات بیش از ۳۰ هزار پرسنل خود را بهصورت کامل پرداخت کرده است.»
روابط عمومی فولاد مبارکه نیز بدون تایید یا تکذیب گزارشهای منتشرشده، تنها اذعان کرد: «شرایط جنگ مسلما همه چیز را تغییر میدهد.»
در روزهای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از اخراج گسترده نیروها، تورم افسارگسیخته، رکود عمیق اقتصادی و کمبود دارو در کشور خبر دادند و تاکید کردند تداوم قطع اینترنت به افزایش بیکاری و تشدید مشکلات معیشتی انجامیده است.
کارخانهها و بحران کمبود نیروی متخصص
رویداد۲۴ در ادامه نسبت به پیامدهای بیکاری کارگران صنعتی و تغییر شغل آنان هشدار داد و نوشت در سالهای گذشته، بخش بزرگی از نیروهای متخصص صنعتی از ایران مهاجرت کردهاند و جذب نیروی ماهر دشوارتر شده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از کارگران جداشده از کارخانه به مشاغل خدماتی و آزاد روی میآورند که با وجود امنیت شغلی کمتر، آزادی بیشتری برایشان فراهم میکند.
رویداد۲۴ افزود: «بازگرداندن کارگر صنعتی به کارخانه پس از یک دوره طولانی بیکاری یا کار خدماتی، ساده نیست. کارخانههای بزرگ اگر امروز به فکر حفظ نیروهایشان نباشند، فردا ممکن است دیگر نیرویی برای بازگشت وجود نداشته باشد.»
در حالی که سطح تنش میان تهران و واشینگتن همچنان بالاست و احتمال تشدید درگیریها بر فضای سیاسی کشور سایه افکنده است، اقتصاد ایران نیز با آیندهای نامشخص روبهرو شده و چشمانداز روشنی از بهبود شرایط دیده نمیشود.
روزنامه گاردین در تحلیل بازی بایرنمونیخ و پاریسنژرمن نوشت که خویچا کواراتسخلیا با نبوغ و تواناییهای بیپایان خود، دفاع بایرن را از هم پاشید و زنگ خطر را برای آرسنال به صدا درآورد.
به نوشته گاردین، بازیهای بزرگ همیشه تکرار نمیشوند؛ درست مثل اولین بوسه یا خواندن یک رمان.
تقابل رفت این دو تیم نیز رویایی فرازمینی بود که شاید دیگر تکرار نشود. در بازی برگشت، بایرنمونیخ در آلیانتسآرنا هرگز نتوانست ضربهای کاری به پاریسنژرمن وارد کند.
از دقیقه سوم، زمانی که عثمان دمبله دروازه بایرن را باز کرد، تا لحظهای که هری کین گل تساوی را به ثمر رساند، بایرن شبیه تیمی بود که تلاش میکرد پیش برود، اما نیرویی مدام آن را عقب نگه میداشت.
خط حمله زهردار پاریس
لوئیس انریکه حالا از فرهنگ مربیگری و توسعه فوتبال در فرانسه بهره میبرد. تیم او ترکیبی از پرس شدید و مالکیت توپ صبورانه است، اما تفاوت اصلی در کیفیت خیرهکننده مهاجمان این تیم دیده میشود.
بازیکنانی مانند بوکایو ساکا بسیار باکیفیت هستند، اما نبوغ کواراتسخلیا، سرعت دمبله و دریبلهای دزیره دوئه سطح بازی را تغییر میدهد.
این مهاجمان مانند «تیغهای جراحی» با دقت انتخاب شدهاند تا بیوقفه پرس کنند و حملات برقآسا انجام دهند.
سمت راست خط دفاعی بایرنمونیخ قربانی همین نبوغ شد. تنها دو دقیقه و ۲۰ ثانیه طول کشید تا کواراتسخلیا با پاس فابیان روئیز، دفاع حریف را بشکافد و با ارسالی دقیق، زمینهساز گل دمبله شود.
کنراد لایمر که در پست غیرتخصصی مدافع راست بازی میکرد، برابر کواراتسخلیا کاملا ناتوان به نظر میرسید.
کابوس لایمر و چالش آرسنال
گاردین در ادامه نوشت لایمر احتمالا پس از ترک آلیانتسآرنا، مدام پشت سر خود را نگاه میکرد تا مطمئن شود کواراتسخلیا همچنان تعقیبش نمیکند.
حالا پرسش اصلی این است که آرسنال چگونه با این تیم روبهرو خواهد شد. ونسان کمپانی پیش از بازی گفته بود با دفاع کردن نمیتوان پاریسنژرمن را شکست داد، اما گاردین معتقد است این موضوع برای بایرن صادق بود، نه آرسنال.
آرسنال یکی از بهترین تیمهای دفاعی اروپا است و باید با تمرکز بالا و کمی شانس، نمایشی تدافعی برابر پاریسنژرمن ارائه دهد.
گاردین، پاریسنژرمن را بهترین تیم حال حاضر اروپا توصیف کرد، اما نوشت تقابل با خط دفاعی آرسنال میتواند عیار واقعی این تیم را مشخص کند.