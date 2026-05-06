او چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در یک گفت‌وگوی تلفنی با شبکه خبری پی‌بی‌اس، ضمن با ابراز خوش‌بینی نسبت به دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی گفت ممکن است این توافق پیش از سفر هفته آینده‌اش به چین حاصل شود.

ترامپ گفت: «احساس می‌کنم به دستیابی به توافق نزدیک شده‌ایم. اما پیش‌تر هم درباره آنها چنین احساسی داشتم، پس خواهیم دید چه می‌شود.»

او به لیز لَندرز، خبرنگار پی‌بی‌اس، گفت: «اگر به توافق نرسیم، باید برگردیم و آنها را به‌شدت بمباران کنیم.»

انتقال اورانیوم با غنای بالا بخشی از طرح آمریکا برای توافق است

با وجود انکار تهران درباره انتقال اورانیوم با غنای ۶۰ درصد به خارج از مرزهای ایران، ترامپ تاکید کرد که «انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به آمریکا» بخشی از توافق در دست بررسی است.

در بخشی از گفت‌وگو، لیز لندر از ترامپ پرسید: «برخی گزارش‌ها می‌گویند که شاید ارسال اورانیوم با غنای بالای ایران به آمریکا بخشی از توافق باشد، این درست است؟»

ترامپ پاسخ داد: «این اورانیوم به آمریکا می‌آید.»

رییس‌جمهوری ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تعهد جمهوری اسلامی به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در تاسیسات زیرزمینی خود، این موضوع را تایید کرد و گفت چنین بندی بخشی از توافق است. او در عین حال گفت از سرگیری غنی‌سازی پس از دوران تعلیق فعالیت در سطح ۳.۶۷ درصد، بخشی از توافق کنونی نیست.

ترامپ تاکید کرد: «این سطح از غنی‌سازی بسیار پایین است، مقدار بسیار کمی است، اما با این حال بخشی از توافق نیست.»

رابطه با چین با وجود حمایت‌های مالی آنها از جمهوری اسلامی

لیز لندرز در بخش دیگری از این مصاحبه به موضوع تحریم بانک‌های چینی خریدار نفت ایران اشاره کرد و پرسید آیا ترامپ این موضوع را در دیدار پیش‌رو با رییس‌جمهوری چین مطرح خواهد کرد. ترامپ پاسخ داد: «اگر با ایران به توافق برسیم، فشار تحریم‌ها و موارد مشابه علیه آنها را کاهش می‌دهیم؛ بنابراین دیگر لازم نیست نگران این موضوع باشیم.»

او در ادامه گفت در صورت حل‌وفصل موضوع ایران، «صادقانه بگویم، چیز زیادی برای مطرح کردن باقی نمی‌ماند.»

ترامپ پایان یافتن این موضوع پیش از سفر خود به چین را که قرار است روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت انجام شود، «ایده‌آل» خواند و افزود: «البته لازم نیست حتما این‌طور شود، اما اگر چنین شود ایده‌آل خواهد بود.»

ترامپ که در ادامه روز در یک ضیافت ناهار به مناسبت روز مادر در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان توافقی برای پایان دادن به جنگ هستند و به‌طور تلویحی گفت اقدامات آمریکا در نهایت می‌تواند ایران را به پذیرش توافق وادار کند.

گفت: «ما با افرادی سروکار داریم که بسیار خواهان دستیابی به توافق هستند، و خواهیم دید آیا می‌توانند توافقی انجام دهند که برای ما رضایت‌بخش باشد یا نه.»

رییس‌جمهوری آمریکا محاصره تنگه هرمز را «دیوار فولادین» توصیف کرد و افزود: «اگر اکنون موافقت نکنند، اندکی بعد به توافق تن خواهند داد.»