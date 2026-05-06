شرکت‌های چینی همچنان به‌طور علنی «کالاهای دو منظوره» از جمله موتور و باتری را به ایران و روسیه عرضه می‌کنند؛ اقدامی که به گفته مقام‌های آمریکایی، اجرای تحریم‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. کالاهای دو منظوره به اقلامی گفته می‌شود که هم‌زمان دارای کاربرد نظامی و غیرنظامی هستند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد هم‌زمان با تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شرکت چینی «شیامن ویکتوری تکنولوژی» در ایمیلی تبلیغاتی به مشتریان خود اعلام کرد: «ما از تجاوز علیه ایران عمیقا شوکه و خشمگین هستیم و قلب‌هایمان با شماست.»

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد ایمیل شرکت چینی به‌طور تصادفی به «دیده‌بان ایران» رسیده است؛ نهادی وابسته به پروژه ویسکانسین برای کنترل تسلیحات هسته‌ای که شبکه‌های گسترش تسلیحاتی جمهوری اسلامی را رصد می‌کند.

در این ایمیل، پیشنهاد فروش موتورهای طراحی‌شده در آلمان موسوم به «لیمباخ ال۵۵۰» مطرح شده؛ موتورهایی که آمریکا فروش آنها به ایران و روسیه را ممنوع کرده است.

