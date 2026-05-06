امارات: در بالاترین سطح آمادهباش برای مقابله با تهدیدها هستیم
سخنگوی وزارت دفاع امارات به اسکاینیوز عربی گفت: «ما در بالاترین سطح آمادگی، آمادهباش و هوشیاری برای بازدارندگی در برابر هر تهدید احتمالی قرار داریم.»
ارتش فرانسه اعلام کرد که ناو شاخص نیروی دریایی این کشور در چارچوب تلاشهای مشترک فرانسه و بریتانیا برای آمادهسازی ماموریتی احتمالی در آینده، با هدف کمک به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، به سوی دریای سرخ و خلیج عدن حرکت میکند.
بنا بر این گزارش، ناوگروه هواپیمابر «شارل دوگل» امروز (چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت) از کانال سوئز عبور کرد و در مسیر جنوب دریای سرخ قرار گرفت.
این ناوگروه که میتواند بین چهار تا پنج ماه در دریا باقی بماند، اندکی پس از آنکه ایالات متحده و اسرائیل حملات هوایی به ایران را آغاز کردند، در شرق مدیترانه مستقر شده بود.
روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از فشارهای اقتصادی چند جانبه به مردم است؛ از افزایش قیمت روزانه کالاهای اساسی گرفته تا کمبود دارو، تعطیلی مشاغل و تعدیل نیروها.
از افزایش قیمتها تا حذف اقلام غذایی
شهروندان ایرانی از شهرهای مختلفی همچون ساری، تهران و کیش راوی تجربیاتی هستند که نشان میدهد نهتنها سفرهها کوچک شده، بلکه مردم از تامین ابتداییترین نیازهای زندگیشان درماندهاند.
یکی از مخاطبان به ایراناینترنشنال گفت قیمتها به شکل ساعتی افزایش مییابد و مردم ناچارند وسایل شخصیشان را در وبسایت «دیوار» بفروشند و گذران زندگی کنند.
پیشتر نیز برخی با اشاره به از دست رفتن شغل و درآمد، به فروش لوازم خانه برای تامین غذا و مایحتاج اولیه اشاره کرده بودند.
به گفته یک شهروند، یک خانواده چهار نفره، چهار میلیون تومان کالابرگ دارد که برای خرید یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج هم کفاف نمیدهد و باید ۵۰۰ هزار تومان دیگر از جیب خود به آن اضافه کنند.
شهروند دیگری از افزایش قیمت تخممرغ به شانهای ۵۰۰ هزار تومان خبر داد که حتی تامین یک وعده غذایی ساده را هم با مشکل مواجه کرده است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، ۱۶ اردیبهشت گفت از افزایش قیمتها «مطلع است» اما آن را به «گرانفروشی و احتکار» از سوی شهروندان نسبت داد.
تورم سالانه اقلام خوراکی بر اساس دادههای رسمی بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد است، اما برخی فعالان کارگری تاکید کردهاند تورم واقعی این بخش در یک سال اخیر بیش از ۲۰۰ درصد بوده است.
بحران دارو و شیرخشک
افزایش قیمتها اما به مواد خوراکی محدود نمیشود. بسیاری از شهروندان میگویند تامین دارو، پوشک و حتی شیرخشک نیز به بحرانی جدی تبدیل شده است.
یک شهروند ساکن سیستان و بلوچستان در همین زمینه گفت: «از جمله دستاوردهای جمهوری اسلامی این است که از سر فقر و ناچاری، بهجای غذای مناسب، به مصرف قرص آهن و فولیکاسید روی آورده بودیم و حالا قیمت یک بسته از همین قرصها به ۸۰۰ هزار تومان رسیده؛ معادل هشت ساعت کار سخت زیر آفتاب ۴۵ درجه.»
مخاطب دیگری نیز گفت برای خرید دو بسته پوشک و دو قوطی شیرخشک، دو میلیون تومان پرداخته است.
شهروند دیگری از ساری خبر داد علاوه بر کمیاب شدن داروهای بیماران مبتلا به سرطان، داروهای سادهای مانند استامینوفن کدئین نیز بهسختی پیدا میشود.
او همچنین از سه برابر شدن قیمت برخی داروها خبر داد؛ از قیمت یک ویال الکارنتین که از۱۵ هزار تومان پیش از جنگ به ۴۵ هزار تومان در دوران آتشبس افزایش یافته تا ۴ قطره چشم که به قیمت یک میلیون تومان خریداری کرده است.
پیشتر اطلاعاتی درباره رشد چند برابری قیمت داروهای بیماران مبتلا به سرطان، انسولین و همچنین مکملهای دارویی به دست ایراناینترنشنال رسیده بود. بررسی بهای حدود ۲۰۰ قلم دارو نشان داد این افزایش قیمت به ۳۸۰ درصد هم رسیده است.
بازار کساد و موج جدیدی از تعطیلی
فشار اقتصادی تنها به افزایش قیمت کالاهای اساسی محدود نمانده و بازار کالاهای مصرفی و خدماتی نیز با موج تازهای از تعدیل نیرو و تعطیلیها روبهرو شده است.
کاسبی در بازار موبایل تهران در پیامی به ایراناینترنشنال گفت در یک روز از صبح تا عصر حتی یک میلیون تومان هم فروش نداشته و اکنون نگران کرایه مغازه است که باید تا ۱۵ روز دیگر بپردازد، درحالیکه کاسبی رسما از بین رفته است.
شهروند دیگری از منطقه آزاد کیش به ایراناینترنشنال خبر داد طی سه ماه گذشته در جزیره کیش هتلها، اکثر رستورانها، کلوپها و مراکز اجاره خودرو تعطیل و بخش اعظمی از نیروهایشان تعدیل شدهاند.
به گفته او، تعدادی از مغازههای بازار تنها در شیفت عصر باز هستند اما کاسبی ندارند.
موج بیکاری به شهرهای دیگر هم رسیده و یک کارگاه تولید مبلمان در شیراز که پس از جنگ با ۱۲ نیرو فعالیت میکرد، اکنون بهطور کامل تعطیل و همه کارکنان آن بیکار شدهاند.
در هفتههای اخیر گزارشهای بسیاری درباره اخراج کارگران، تعدیل نیرو در نهادهای خصوصی و از بین رفتن مشاغل وابسته به اینترنت در دو ماه اخیر منتشر شده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که اکنون به چین سفر کرده است، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، گفتوگو با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، را «سازنده» خواند و نوشت: «طرف ایرانی از پیشنهاد چهارمادهای مطرحشده از سوی طرف چینی برای حفظ و تقویت صلح و ثبات منطقهای قدردانی میکند.»
او در بخشی از این پست نوشت که جمهوری اسلامی به چین «اعتماد» دارد و در مقابل انتظار داد که این کشور همچنان به ایفای نقش «مثبت در پیشبرد صلح و توقف جنگ» ادامه دهد.
عراقچی نوشت: «انتظار داریم چین از ایجاد یک ساختار منطقهای جدید پس از جنگ حمایت کند؛ ساختاری که هماهنگکننده توسعه و امنیت باشد.»
با توجه به سفر دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به چین که برای روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت (۱۴ و ۱۵ مه) برنامهریزی شده است، این سفر عراقچی به پکن میتواند تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای رایزنی با چین در جهت پایان دادن به جنگ پیش از دیدار ترامپ و شی جینپینگ ارزیابی شود.
در حالی که آکسیوس از احتمال توافق تهران و واشینگتن برای پایان جنگ خبر داده، تبادل آتش میان اسرائیل و حزبالله همچنان ادامه دارد و چشمانداز معادلات لبنان را در هالهای از ابهام فرو برده است.
ارتش اسرائیل چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت مواضع حزبالله را در چند منطقه در جنوب لبنان هدف قرار داد. این نهاد پیشتر برای ۱۲ روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرده بود.
رسانههای لبنانی نیز ظهر چهارشنبه از پنج حمله هوایی اسرائیل به شهر میفدون در جنوب این کشور خبر دادند.
در سوی دیگر، حزبالله چندین پهپاد انفجاری و راکت به سوی نیروهای اسرائیلی مستقر در جنوب لبنان شلیک کرد.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل گزارش داد در پی انفجار دو فروند از این پهپادها، دو سرباز اسرائیلی زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند.
جراحت یکی از سربازان «متوسط» و جراحت دیگری «سطحی» گزارش شده است.
ارتش اسرائیل همچنین موفق شد یک پهپاد حزبالله را در آسمان جنوب لبنان رهگیری و سرنگون کند. پهپاد دیگری نیز در نزدیکی مرز لبنان به خاک اسرائیل اصابت کرد؛ این حادثه تلفاتی در پی نداشت.
ارتش اسرائیل این حمله را یکی دیگر از موارد نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله دانست.
رویارویی حزبالله و اسرائیل در حالی ادامه دارد که به گزارش پایگاه خبری آکسیوس، آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر یک یادداشت تفاهم تکصفحهای برای پایان دادن به جنگ هستند.
به گفته منابع آگاه، هدف از این یادداشت تفاهم، خاتمه درگیری نظامی و «تعیین چارچوبی برای مذاکرات هستهای مفصلتر» است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۶ اردیبهشت هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی این توافق را نپذیرد، حملات با شدت بیشتری از سر گرفته خواهند شد.
عون: اقدامات من در راستای منافع همه مردم لبنان است
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، ۱۵ اردیبهشت تاکید کرد اقداماتش «در راستای منافع همه لبنانیهاست، نه فقط یک گروه خاص».
او گفت ساکنان جنوب لبنان در دورهای که ارتش لبنان در این منطقه حضور نداشت، بهای سنگینی پرداختند و اکنون زمان آن رسیده است که ارتش بهطور کامل به جنوب بازگردد و بهتنهایی مسئولیت امنیت این منطقه را بر عهده بگیرد.
به گفته عون، صلح داخلی برای لبنان یک «خط قرمز» به شمار میرود و تلاش برای دامن زدن به اختلافات فرقهای و مذهبی، در عمل «هدیهای رایگان» به اسرائیل خواهد بود.
رییسجمهوری لبنان همچنین از مواضع خود در قبال گفتوگو با اسرائیل دفاع کرد و افزود پس از ناکامی سایر گزینهها از جمله جنگ، مذاکرات تنها راهحل باقیمانده محسوب میشود.
در روزهای اخیر، تنشهای لفظی میان عون و نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، بر نگرانیها نسبت به تشدید بیثباتی در این کشور افزوده است.
قاسم هفتم اردیبهشت گفتوگوهای مستقیم دولت لبنان با اسرائیل را «گناهی بزرگ» خواند و گفت این مذاکرات لبنان را «بیثبات» خواهد کرد.
عون نیز در پاسخ، به وابستگی حزبالله به جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «خیانت را کسانی مرتکب میشوند که کشور خود را برای تامین منافع خارجی به جنگ میبرند.»
ایال زمیر، رییس ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل، در جریان بازدید از جنوب لبنان گفت که در صورت از سرگیری جنگ، ارتش این کشور «مجموعهای از اهداف» را برای حمله به ایران آماده کرده است.
بر اساس اطلاعیه رسمی ارتش اسرائیل از این دیدار، او افزود: «همکاری و هماهنگی با ارتش ایالات متحده همواره ادامه دارد و ما اوضاع را زیر نظر داریم.»
زمیر گفت: «اکنون برای بازگشت به یک کارزار شدید و گسترده در حالت آمادهباش کامل هستیم؛ کارزاری که به ما امکان میدهد دستاوردهای خود را تعمیق بخشیم و رژیم ایران را بیشتر تضعیف کنیم.»