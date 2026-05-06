نخستوزیر پاکستان: تعلیق «پروژه آزادی» به تقویت صلح و ثبات کمک میکند
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در شبکه ایکس از دونالد ترامپ به دلیل «رهبری شجاعانه» و اعلام بهموقع توقف موقت «پروژه آزادی» در تنگه هرمز قدردانی کرد.
او همچنین از پاسخ ترامپ به درخواست پاکستان و دیگر کشورهای «برادر»، بهویژه عربستان سعودی و محمد بن سلمان، ولیعهد و نخستوزیر این کشور، قدردانی کرد و نوشت این اقدام میتواند در این مقطع حساس به پیشبرد صلح، ثبات و آشتی در منطقه کمک کند.
شریف تاکید کرد پاکستان همچنان از همه تلاشها برای خویشتنداری و حلوفصل مسالمتآمیز مناقشات از طریق گفتوگو و دیپلماسی حمایت میکند و ابراز امیدواری کرد روند کنونی به توافقی پایدار برای تضمین صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن منجر شود.
در حالی که تنها چند هفته تا آغاز هیجانانگیزترین تورنمنت فوتبالی جهان باقی مانده است، میلیونها هوادار در هند و چین احتمال دارد نتوانند مسابقات را زنده تماشا کنند. طبق اعلام رسمی فیفا، هنوز هیچ قراردادی برای فروش حقوق رسانهای جام جهانی ۲۰۲۶ با این دو کشور پرجمعیت امضا نشده است.
یک مقام فیفا در گفتوگو با خبرگزاری رویترز گفت که با وجود نهایی شدن قرارداد پخش مسابقات در ۱۷۵ منطقه از جهان، مذاکرات در هند و چین همچنان ادامه دارد.
در بیانیه فیفا آمده است: «گفتوگوها درباره فروش حقوق رسانهای در چین و هند در جریان است و در این مرحله باید محرمانه باقی بماند.»
این وضعیت برای دنیای فوتبال بسیار غیرعادی است. در دورههای گذشته، بهویژه جام جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، شبکه دولتی چین (CCTV) ماهها پیش از شروع مسابقات حقوق پخش را خریداری کرد و تبلیغات گستردهای انجام داد.
بر اساس آمار، چین به تنهایی نزدیک به ۵۰ درصد از کل ساعات بازدید پلتفرمهای دیجیتال جهانی در جام جهانی ۲۰۲۲ را به خود اختصاص داده بود.
با توجه به اینکه تنها حدود ۵ هفته تا سوت آغاز بازیها باقی مانده است، زمان بسیار کمی برای نهایی کردن قرارداد، راهاندازی زیرساختهای پخش و فروش بستههای تبلیغاتی باقی مانده است.
عدم توافق نهایی میتواند ضربه بزرگی به درآمدهای تبلیغاتی فیفا و همچنین به هواداران فوتبال در این دو کشور بزرگ آسیایی بزند.
باید دید آیا در روزهای آینده قفل این مذاکرات شکسته خواهد شد یا میلیونها بیننده در هند و چین از تماشای زنده بزرگترین رویداد ورزشی سال محروم میمانند.
شرکت بریتانیایی رنیشاو، فعال در حوزه مهندسی دقیق، چهارشنبه اعلام کرد به دلیل جنگ میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل، با تنگنا در زنجیره تامین برخی نیمهرساناها و مواد حیاتی و همچنین افزایش هزینههای لجستیکی مواجه شده است.
این شرکت افزود درگیری دوماهه اخیر زنجیرههای تامین جهانی را مختل کرده، قیمت انرژی را افزایش داده و با بالا بردن هزینهها برای کسبوکارها و مصرفکنندگان، بر فضای کلی بازار نیز اثر منفی گذاشته است.
با این حال، رنیشاو اعلام کرد با وجود پیامدهای کوتاهمدت احتمالی، انتظار ندارد این وضعیت تاثیر قابلتوجهی بر فعالیتهایش در سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) داشته باشد و پیشبینی میکند نتایج سالانهاش مطابق با برآوردهای افزایشی اعلامشده در آوریل (فروردین ۱۴۰۵) باشد.
دولت استرالیا اعلام کرد ۱۳ نفر از اعضای خانوادههای استرالیایی مرتبط با گروه داعش که در اردوگاههای سوریه حضور دارند، قصد بازگشت به این کشور را دارند، اما کانبرا تاکید کرد برای بازگشت آنها هیچ کمکی ارائه نخواهد کرد.
تونی برک، وزیر امور داخلی استرالیا، چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گفت دولت با «محدودیتهای بسیار جدی» برای جلوگیری از ورود دوباره شهروندان استرالیایی به کشور روبهروست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او در جمع خبرنگاران گفت: «دولت به این افراد کمک نکرده و نخواهد کرد. آنها تصمیمی وحشتناک و شرمآور گرفتند.»
به گفته برک، این گروه شامل چهار زن و ۹ کودک است.
او افزود: «اینکه دولت هیچ حمایتی از این افراد نمیکند، بازتاب مستقیم تصمیمهایی است که خودشان گرفتهاند.»
بر اساس گزارش رسانههای استرالیایی، شماری از زنان استرالیایی بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به سوریه سفر کردند تا به همسران خود بپیوندند. مردانی که گفته میشود به داعش پیوسته بودند.
پس از فروپاشی خلافت داعش در سال ۲۰۱۹، بسیاری از این زنان و خانوادههایشان در اردوگاهها در بازداشت ماندند؛ هرچند برخی نیز به استرالیا بازگشتند.
اردوگاه الهول در نزدیکی مرز عراق یکی از مهمترین مراکز نگهداری خانوادههای اعضای مظنون داعش بود. اردوگاهی که بستگان نیروهای بازداشتشده این گروه در جریان عملیات تحت حمایت آمریکا علیه داعش در آن نگهداری میشدند.
شرکتهای چینی همچنان بهطور علنی «کالاهای دو منظوره» از جمله موتور و باتری را به ایران و روسیه عرضه میکنند؛ اقدامی که به گفته مقامهای آمریکایی، اجرای تحریمها را با چالش جدی مواجه کرده است. کالاهای دو منظوره به اقلامی گفته میشود که همزمان دارای کاربرد نظامی و غیرنظامی هستند.
روزنامه والاستریت ژورنال چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد همزمان با تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شرکت چینی «شیامن ویکتوری تکنولوژی» در ایمیلی تبلیغاتی به مشتریان خود اعلام کرد: «ما از تجاوز علیه ایران عمیقا شوکه و خشمگین هستیم و قلبهایمان با شماست.»
بر اساس این گزارش، به نظر میرسد ایمیل شرکت چینی بهطور تصادفی به «دیدهبان ایران» رسیده است؛ نهادی وابسته به پروژه ویسکانسین برای کنترل تسلیحات هستهای که شبکههای گسترش تسلیحاتی جمهوری اسلامی را رصد میکند.
در این ایمیل، پیشنهاد فروش موتورهای طراحیشده در آلمان موسوم به «لیمباخ ال۵۵۰» مطرح شده؛ موتورهایی که آمریکا فروش آنها به ایران و روسیه را ممنوع کرده است.
به گزارش والاستریت ژورنال، این موتور از اجزای اصلی پهپاد انتحاری شاهد-۱۳۶ جمهوری اسلامی به شمار میرود؛ سلاحی که روسیه نیز در جنگ اوکراین بهطور گسترده از آن استفاده کرده است.
در وبسایت این شرکت، تصویر پهپادی شبیه شاهد همراه با شعار «نوآوری در راهکارهای موتور هوانوردی» منتشر شده است.
چالش فزاینده واشینگتن در برابر صادرات دو منظوره
بازاریابی علنی یک شرکت کوچک و کمتر شناختهشده چینی در بحبوحه جنگ، نشانهای از چالش فزاینده پیشروی واشینگتن است؛ چالشی که همزمان با تلاش آمریکا برای جلوگیری از انتقال کالاهای دو منظوره به رقبایش شدت گرفته است.
به نوشته والاستریت ژورنال، دادههای گمرکی چین نشان میدهد شرکتهای این کشور صدها کانتینر حاوی کالاهای دو منظوره مانند موتور، تراشه رایانهای، کابل فیبر نوری و ژیروسکوپ را به ایران و روسیه ارسال کردهاند.
برخی صادرکنندگان پیشتر برای دور زدن تحریمها، محمولهها را با برچسب نادرست ثبت میکردند، اما به گفته مقامهای پیشین وزارت خزانهداری آمریکا، در بسیاری موارد دیگر حتی چنین تلاشی نیز انجام نمیشود.
پهپاد شاهد که بردی تا حدود ۱۶۰۰ کیلومتر دارد و هزینه تولید آن بین ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار برآورد میشود، یکی از نگرانیهای اصلی آمریکا به شمار میرود.
بررسی بقایای پهپادهای سرنگونشده در اوکراین نشان میدهد نسخههای اولیه این پهپاد حاوی قطعات ساخت آمریکا و اروپا بودهاند که از مسیر توزیعکنندگان مجاز به چین یا هنگکنگ منتقل و سپس به ایران یا روسیه ارسال شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا سال ۲۰۲۴ شبکهای از شرکتهای پوششی مستقر در هنگکنگ را که با حامد دهقان، تاجر مستقر در تهران و تامینکننده برنامههای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، مرتبط بودند، تحریم کرد.
یک سال بعد نیز شبکه جدیدی از شرکتهای مشابه شناسایی و تحریم شد.