ترامپ: اگر رژیم ایران کشتیهای آمریکا را هدف بگیرد، از صفحه روزگار محو میشود
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در گفتوگویی تلفنی با فاکسنیوز به حکومت ایران هشدار داد در صورت هدف قرار دادن کشتیهای آمریکایی در منطقه، «از روی زمین محو خواهند شد.»
ترامپ عصر دوشنبه ۱۴ اردیبهشت، درباره «پروژه آزادی» به خبرنگار فاکسنیوز گفت این طرح بهصورت شبانه برای کمک به صدها کشتی گرفتار در خلیج فارس و بیش از ۲۰ هزار ملوان اجرا شده و هدف آن «کمک به بشریت» است.
او در بخش دیگری از صحبتهایش گفت تهران نسبت به گذشته «منعطفتر» شده و در برابر فشارهای آمریکا، از جمله محاصره بندرها، عقبنشینی نشان میدهد. او این محاصره را «بزرگترین مانور نظامی تاریخ» توصیف کرد.
ترامپ با اشاره به آرایش نظامی آمریکا در منطقه، گفت که جمهوری اسلامی دو مسیر پیش رو دارد: دستیابی به توافق یا از سرگیری عملیات نظامی.
به گفته او، ایالات متحده در سطح جهانی از آمادگی کامل برخوردار است و در صورت لزوم از تمامی ظرفیتهای نظامی خود استفاده خواهد کرد.
رییسجمهوری آمریکا در گفتوگوی تلفنی با تری یینگست، خبرنگار فاکسنیوز که جزییاتی درباره تلاش کشتیهای ایرانی برای خروج از محاصره دریایی ارائه داد.
یینگست در تشریح صحبتهای ترامپ گفت: «رییسجمهور گفت یکی از این کشتیها پس از دریافت چهار هشدار هدف قرار گرفت و متوقف شد؛ اقدامی که به گفته او نشاندهنده جدیت آمریکا در اجرای این محاصره است.»
این خبرنگار افزود: «رییسجمهور تاکید کرد هدف آمریکا توقف کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز نیست، بلکه کمک به عبور امن آنها در شرایط تهدیدآمیز است و کشتیهایی که متوقف میشوند، عمدتا از بندرهای ایران حرکت کردهاند. او در پایان با تاکید بر کنترل عملیاتی آمریکا بر مسیرهای کشتیرانی در منطقه هشدار داد هرگونه تشدید تنش از سوی ایران با پاسخ قاطع واشینگتن روبهرو خواهد شد.»
فرمانده سنتکام:
در همین رابطه، برد کوپر، فرمانده سنتکام، نیز در گفتوگو با خبرنگاران بدون اظهار نظر درباره تداوم آتشبس گفت سپاه پاسداران همچنان در تلاش برای «اخلال» در این عملیات است.
او که دوشنبه ۱۴ فروردین با رسانهها صحبت میکرد، افزود چندین موشک کروز، پهپاد و قایق کوچک به سمت کشتیهای تحت حفاظت آمریکا شلیک شده که همگی خنثی شدهاند.
به گفته وزارت دفاع امارات، سامانههای پدافند هوایی این کشور با ۱۲ موشک بالستیک، سه موشک کروز و چهار پهپاد شلیکشده از سوی ایران مقابله کردند.
به نقل از کوپر، عملیات پروژه آزادی با حضور ۱۵ هزار نیرو، ناوشکنها و بیش از ۱۰۰ هواگرد در جریان است و فرماندهان اختیار کامل برای دفاع دارند.
کوپر همچنین گفت آمریکا بهجای اسکورت سنتی از یک آرایش دفاعی چندلایه استفاده میکند و محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد و «فراتر از انتظار» بوده است.
ساعاتی پس از آغاز «پروژه آزادی» برای هدایت امن کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز، سامانههای پدافند هوایی امارات فعال شدند و وزارت دفاع این کشور از رهگیری سه موشک کروز شلیکشده از ایران خبر داد. مقامهای فجیره نیز از آتشسوزی در منطقه صنایع نفتی این امارت در پی حمله پهپادی خبر دادند.
وزارت دفاع امارات متحده عربی حوالی ۷ عصر دوشنبه ۱۴ فروردین از فعال شدن سامانههای پدافند هوایی این کشور برای پاسخ به تهدیدهای موشکی خبر داد. دقایقی بعد، این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که چهار موشک کروز که از سوی ایران شلیک شده بود را شناسایی کرده است.
بر اساس این بیانیه، سه موشک بر فراز آبهای سرزمینی امارات رهگیری و منهدم شدند و موشک چهارم نیز در دریا سقوط کرد.
همزمان، امارت فجیره، یکی از امارتهای هفتگانه این کشور، اعلام کرد منطقه صنایع نفتی فجیره هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت. این حملات به آتشسوزی در این منطقه نفتی منجر شده است.
مقامات فجیره اعلام کردند سه کارگر اهل هند در جریان این آتشسوزی جراحتهای سطحی برداشته و برای درمان به بیمارستان منتقل شدهاند.
طبق اعلام «عملیات تجارت دریایی بریتانیا» علاوه بر فجیره یک کشتی فلهبر در شمال دبی و کشتی دیگری در غرب بندر صقر، در امارت راس الخیمه امارات نیز هدف قرار گرفتند و دچار آتشسوزی شدند.
دقایقی پیش از اعلام حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات، وزارت امور خارجه کُرهجنوبی از آتشسوزی و انفجار در یک کشتی تحت مدیریت این کشور در تنگه هرمز خبر داد.
خبرگزاری یونهاپ، به نقل از مقامهای کُرهجنوبی گزارش داد که دولت در حال بررسی اطلاعاتی است که نشان میدهد کشتی «اِچاِماِم نامو» (HMM Namu) ممکن است مورد حمله قرار گرفته باشد.
به نوشته این رسانه آتشسوزی در موتورخانه این کشتی باری که با پرچم پاناما در تردد بود، رخ داده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای شرکت مالک کشتی نوشت که ۲۴ خدمه، از جمله شش تبعه کُره جنوبی، در کشتی حضور داشتند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد دوشنبه ۱۴ اردیبهشت از طرحی به نام «پروژه آزادی» برای کمک به کشتیهای گرفتار در خلیج فارس خبر داد.
رییس جمهوری آمریکا در پیامی که در تروثسوشال منتشر شد اعلام کرد این طرح از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد. به گفته او، نمایندگان آمریکا مامور شدهاند تا با «حداکثر تلاش» خروج امن کشتیها و خدمه آنها را تضمین کنند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد برای این ماموریت از ۱۵ هزار نیروی نظامی، بیش از ۱۰۰ هواگرد مستقر در دریا و خشکی، و همچنین ناوهای جنگی و پهپادها استفاده خواهد شد.
در واکنش به این وضعیت، فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، به نیروهای آمریکایی هشدار داد از ورود به تنگه هرمز خودداری کنند و اعلام کرد در برابر هرگونه تهدید، «پاسخی سخت» خواهد داد.
این نهاد همچنین از کشتیهای تجاری و نفتکشها خواست بدون هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از هرگونه جابهجایی خودداری کنند.
افزایش تنشها؛ پیشدرآمد حملات
پیش از آغاز حملات از سوی جمهوری اسلامی، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که نیروی دریایی سپاه یک «محدوده جدید کنترل» در تنگه هرمز اعلام کرده است.
در نقشهای که همراه با این گزارش منتشر شد، منطقهای حد فاصل «کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات» در جنوب و «انتهای جزیره قشم در ایران و امالقیوین در امارات» در غرب تحت کنترل جمهوری اسلامی اعلام شده است.
در این این نقشه بندر فجیره امارات در محدوده اعلامشده قرار میگیرد.
همزمان حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، اعلام کرد که تمام به گفته او «تحرکهای دریایی غیرنظامی و تجاری» باید با پروتکلهای ترانزیتی صادر شده از سوی سپاه منطبق باشد، در غیر این صورت «با مخاطرات جدی» مواجه خواهند شد.
در تحولی دیگر، خبرگزاری فارس به نقل از «منابع خبری محلی» از اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا خبر داد که «امنیت تردد و کشتیرانی در حوالی جاسک را به قصد عبور از تنگه هرمز» نقض کرده بود. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که با صدور اخطاری «قاطع و سریع» از ورود ناوشکنهای آمریکا به محدوده تنگه هرمز جلوگیری کرده است.
پس از آن، یک مقام ارشد آمریکایی در گفتوگو با باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، گزارش خبرگزاری فارس درباره حمله موشکی به یک ناوچه آمریکایی در تنگه هرمز را رد کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گزارش رسانههای جمهوری اسلامی در خصوص حمله موشکی سپاه پاسداران به کشتی جنگی ایالات متحده در تنگه هرمز را تکذیب کرد.
در پی این حملات، شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) اعلام کرد نفتکش این شرکت با نام «برکه» در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله دو پهپاد جمهوری اسلامی قرار گرفت.
به گفته این شرکت، این شناور در زمان وقوع حمله بدون محموله بود و در این حادثه هیچیک از خدمه آسیب ندیدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، لیندزی فورمن و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، به دلیل مصاحبهای که در آن از «دشواری وضعیت بسیاری از ایرانیان» گفته بودند، به مدت سه هفته از ملاقات حضوری و کابینی با یکدیگر محروم شدند.
یک منبع آگاه از شرایط این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت، لیندزی و کریگ فورمن یکشنبه ۱۳ اردیبهشت برای ملاقات با هم به مسئولان زندان مراجعه کردند، اما به آنها گفته شد به دلیل مصاحبه با بیبیسی جهانی، سه هفته ممنوعالملاقات شدهاند و حق دیدار با یکدیگر را ندارند.
به گفته این منبع با آغاز شرایط جنگی وضعیت ملاقات زندانیان سیاسی تغییر کرده و اغلب آنها از ملاقات محروم بودند. اما طی دو تا سه هفته اخیر امکان ملاقات کابینی برای برخی زندانیان برقرار شد و کسانی که اعضای خانوادهشان در اوین زندانی بودند امکان ملاقات بندبهبند داشتند.
لیندزی فورمن در این مصاحبه گفته بود: «ترسناک است. وقتی به وضعیتم نگاه میکنم میگویم خدا را شکر که اینجا بزرگ نشدهام. برای ما روزی پایان خواهد یافت، اما برای افرادی که اینجا هستند، شاید هرگز پایانی نباشد.»
کریگ فورمن نیز گفته بود از زمان انتقالش به اوین، چهار همبندیاش برای اجرای حکم فراخوانده شدند و روز بعد خبر اعدامشان از تلویزیون پخش شد.
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، خانواده زوج بریتانیایی اعلام کردند این دو بهعنوان «سپر انسانی» مورد استفاده قرار گرفتهاند و از دولت بریتانیا بهدلیل نبود پیشرفت در روند آزادی آنها انتقاد کردند.
بر اساس این گزارش، انفجاری در نزدیکی زندان اوین موجب شکسته شدن پنجرههای بند محل نگهداری کریگ فورمن شده و قطعاتی از سقف و دیوار بر سر زندانیانی فرو ریخت که برای در امان ماندن زیر تختها پناه گرفته بودند.
این دو زندانی بریتانیایی اول اسفند در نامههایی اعلام کردند رفتار دستگاه قضایی حکومت ایران از زمان بازداشتشان دستکم ناقض هفت اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است.
این دو در نامههای خود به مواردی از جمله نقض حق حفظ کرامت انسانی، اصل برائت، حق انتخاب وکیل، منع تعقیب بدون دلیل، منع تفتیش عقاید و علنی بودن دادگاه اشاره کردهاند.
آنها در این نامه تاکید کردند که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن کریگ ارائه نشده و تنها مدرکی که علیه لیندزی مطرح شده، کارت ورود به «کنفرانس روانشناسی مثبتگرا اروپا» بوده که نام مردی را نشان میدهد که احتمال داشته اهل اسرائیل باشد.
لیندزی فورمن نوشت بارها درباره دیدگاهش درباره اسرائیل و مذهب بازجویی شده و به او گفته شده که یهودی، فمینیست و حامی اسرائیل است و ایران را کشوری «تاریک» میداند.
به گفته این زوج، پس از چند ماه با پرواز تجاری از کرمان به تهران منتقل شدند و تصور میکردند آزاد خواهند شد، اما پس از پیاده شدن از هواپیما از هم جدا شدند و با چشمان بسته به سلول انفرادی دیگری منتقل شدند.
خانواده لیندزی و کریگ فورمن اعلام کرده بودند این دو نفر به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند. این حکم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است. این زوج در ابتدای سال ۲۰۲۵ در حین سفر به ایران با موتورسیکلت، دستگیر شدند.
کوچصفهان، شهری با جمعیتی کمتر از ۱۰ هزار نفر در نزدیکی رشت، مرکز استان گیلان، در شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه شاهد اعتراضهایی بود که پیش از آن در این شهر دیده نشده بود. جایی که حضور گسترده مردم، بهویژه جوانان، در مقیاس این شهر کوچک، اتفاقی بزرگ را رقم زد.
بر اساس گزارشها، نیروهای بسیج بههمراه نیروهای اعزامی از شهرهای اطراف از جمله سپاه سلمان سنگر، در این شهر مستقر شدند و حمله به معترضان را با گاز اشکآور و تیراندازی با سلاح جنگی آغاز کردند.
در جریان این تیراندازیها، حداقل ۱۰ نفر در میدان اصلی شهر کشته و شمار زیادی مجروح شدند. امیرمحمد خداپرست، سیدحسین حسینی و پیمان لفوطی، سه نفر از کشتهشدگان آن شب بودند.
پس از این کشتار، روند تحویل پیکرها با فشار و محدودیت همراه بود؛ از ربودن پیکرها تا مجبور کردن خانوادهها به اعلام «بسیجی» بودن جانباختگان و برگزاری مراسم در شرایط امنیتی.
در مواردی نیز خانوادهها برای تحویل گرفتن پیکر نزدیکانشان، ناچار به پرداخت مبالغ سنگین شدند.
روند سرکوب در هفتههای بعد از کشتار ۱۸ و ۱۹ دی ماه در کوچصفهان نیز ادامه یافت.
نیروهای امنیتی با برپا کردن ایست بازرسی، معترضان با آثار جراحت را دستگیر و تلفنهای همراه افراد را به قصد بررسی حضور آنها در تجمعها، بررسی میکردند.
امیرمحمد خداپرست؛ جوانی که با تیر خلاص کشته شد امیرمحمد خداپرست، ۲۴ ساله و از ساکنان کوچصفهان، در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه در میدان اصلی این شهر هدف تیراندازی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، او ابتدا با اصابت گلوله به ناحیه پهلو مجروح شد و نیروهای حاضر در محل با شلیک تیر خلاص به سرش، او را کشتند.
به گفته منابع محلی، شدت جراحات به حدی بود که امکان نجاتش وجود نداشت.
خداپرست، شاغل در حوزه محصولات چوبی بود.
پیکر او در سکوت و تحت شرایطی امنیتی، در روستای «بلسبنه» کوچصفهان به خاک سپرده شد.
سیدحسین (آرین) حسینی لالهدشتی؛ جوانی که از پشت هدف گلوله قرار گرفت
سیدحسین (آرین) حسینی لالهدشتی، ۲۲ ساله، شامگاه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در میدان شهرداری کوچصفهان با اصابت گلوله جنگی کشته شد.
بر اساس گزارشها، او در حالی که تلاش میکرد از اصابت گلوله در امان بماند، از پشت هدف چهار گلوله جنگی قرار گرفت و کشته شد.
به گفته شاهدان، نیروهای سرکوب و بسیجی، پیکر او و خداپرست را ساعتهای زیادی در همان محل نگه داشتند و مانع کمک مردم شدند.
منابع مطلع گفتند: «آرین از جوانان زحمتکش و شناختهشده محل بود. او که بهتازگی از خدمت سربازی بازگشته بود، در کنار کارهای روزمره، به پدرش در فروش میوه در بازار روز کوچصفهان کمک میکرد.»
به گفته آشنایانش، او جوانی آرام، مسئولیتپذیر و خانوادهدوست بود که بخش مهمی از وقت خود را صرف کمک به خانواده و کار میکرد.
گزارشها حاکی از آن است که پس از کشتهشدن آرین، نیروهای بسیج مستقر در محل، پیکرش را با خود بردند و برای تحویل آن به خانواده، شروطی از جمله دفن شبانه بدون انجام کامل آیینهای معمول خاکسپاری مانند غسل و کفن مطرح کردند.
در نهایت نیز با تنظیم اسناد ساختگی، او بهعنوان «بسیجی» معرفی شد و بعد پیکرش را به خانواده تحویل دادند.
پیمان لفوطی؛ پدری که نانآور دو خانواده بود
پیمان لفوطی، ۴۰ ساله، ساکن کوچصفهان، در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه در این شهر هدف شلیک مستقیم نیروهای حکومتی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
بر اساس گزارشها، او هنگام تجمعات آن شب، همراه خواهرش سوار بر موتورسیکلت بود که نیروهای بسیجی آنها را به رگبار بستند. گلولهها به چند ناحیه از بدن پیمان اصابت کرد و در پی خونریزی شدید، جان باخت.
همچنین در این حادثه، خواهر او نیز از ناحیه شکم و روده مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد.
پیکر پیمان، ۱۹ دیماه تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد.
لفوطی پدر دو دختر هفت و ۱۳ ساله بود و به گفته نزدیکانش، نانآور دو خانواده به شمار میرفت. او علاوه بر تامین هزینههای زندگی همسر و فرزندانش، مسئولیت نگهداری و تامین مخارج پدر و مادر بیمار خود را نیز بر عهده داشت.
در جریان جنگی که از ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، گروه حزبالله برای تغییر وضعیت خود در برابر اسرائیل، هزینهای سنگین پرداخت. از اشغال بخشی از جنوب لبنان و آوارگی صدها هزار نفر از حامیانش، تا کشته شدن هزاران نیرویش.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت در گزارشی نوشت که اقدامات حزبالله، پیامدهای سیاسی قابل توجهی نیز به همراه داشته است: در بیروت، مخالفتها با وضعیت حزبالله بهعنوان یک گروه مسلح تشدید شد.
رقیبان داخلی، این گروه را عامل قرار گرفتن لبنان در معرض جنگهای مکرر با اسرائیل میدانند.
فروردین ۱۴۰۵، دولت لبنان برای نخستین بار در چند دهه گذشته، وارد گفتوگوهای مستقیم با اسرائیل شد. تصمیمی که حزبالله بهشدت با آن مخالفت کرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پیکر کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی که صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، بدون اطلاع خانوادهاش اعدام شد، سوم فروردین بهوسیله ماموران امنیتی در بیابانهای خاوران به خاک سپرده شد.
بر پایه این اطلاعات، شب پیش از اجرای حکم، کیوانی را از طریق بلندگو و بدون اطلاع قبلی فراخواندند و او تا صبح، در سلول انفرادی نگهداری شد.
وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند در بیانیهای اعلام کرد یک شهروند این کشور در ایران اعدام شده است.
کیوانی، ۲۶ خرداد در منطقه کردان بازداشت شده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون ارائه شواهد، اسناد و مستندات، گفته است که او تصاویر و اطلاعات اماکن حساس را در اختیار موساد قرار داده است.
وزارت خارجه سوئد، ۲۹ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد از گزارشهای تاییدنشده درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند سوئدی در ایران آگاه است، گزارشها در این خصوص «بسیار جدی» تلقی میشود و موضع سوئد و اتحادیه اروپا در این زمینه کاملا روشن است.
بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه، کوروش علاقه زیادی به موتورسواری، بهویژه پریدن با موتور داشت و در روز بازداشت هم در منطقه کوهستانی کردان مشغول موتورسواری بود.
به گفته این منبع، ماموران هنگام بازداشت، تلفن همراه او را ضبط کرده و عکسهایی را که از طبیعت گرفته بود، بهعنوان مستنداتی مبنی بر ارتباط با موساد و شبکههای معاند، در پروندهاش ثبت کردند.
خانواده کیوانی حدود ۴۰ روز از وضعیتش بیاطلاع بودند. کوروش نزدیک به هشت ماه در سلول انفرادی نگهداری شد و به او وعده داده شده بود در صورت پذیرش اتهامات و اعتراف اجباری، آزاد خواهد شد.
وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایراناینترنشنال، اعدام کیوانی را محکوم کرد.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه این کشور، با ابراز تاسف عمیق از اجرای این حکم، بر همدردی دولت سوئد با خانواده این فرد در سوئد و ایران تاکید کرد.
بر اساس اعترافات اجباری منتشر شده، کوروش گفته بوده «به دلیل نیاز مالی و مساله اقامت، ناچار به جاسوسی شده» است.
با این حال، طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، او حدود ۱۰ سال در سوئد زندگی کرده و با مشکل مالی مواجه نبوده است.
همچنین از او بهعنوان فردی باهوش که به شش زبان تسلط داشته، یاد شده است.