هشدار تخلیه ارتش اسرائیل برای ۴ منطقه در جنوب لبنان
همزمان با ادامه تنشها و چشمانداز مبهم آتشبس شکننده در منطقه، ارتش اسرائیل برای چهار شهرک در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.
عباس عراقچی و محمد اسحاق دار، وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و پاکستان، بهصورت تلفنی گفتوگو کردند.
بررسی «تحولات منطقهای و تلاشهای دیپلماتیک اسلامآباد برای تقویت صلح و ثبات» محور این گفتوگو عنوان شده است.
به گفته منابع رسمی، عراقچی در این تماس از میانجیگری پاکستان برای کاهش تنشها قدردانی کرد.
در ادامه افزایش بهای ارزهای خارجی در بازار ایران، برخی صرافیهای آنلاین پیش از آغاز روز کاری دوشنبه، قیمت هر دلار آمریکا را بیش از ۱۹۰ هزار تومان اعلام کردند.
علی دادپی، اقتصاددان، در مصاحبه با ایراناینترنشنال درباره تشدید بحران اقتصادی ایران توضیح میدهد.
دونالد ترامپ اعلام کرد ایالات متحده از دوشنبه ۱۴ اردیبهشت طرحی را با عنوان «پروژه آزادی» برای هدایت امن کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز آغاز میکند. او این اقدام را «انساندوستانه» توصیف کرد و هشدار داد هرگونه اخلال در آن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا با ۱۵ هزار نیرو و بیش از ۱۰۰ هواپیما از «پروژه آزادی» حمایت میکند.
برخی رسانهها گزارش دادند رییسجمهوری ایالات متحده پیشنهاد ۱۴ مادهای جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیریها را رد کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «سپاه نهادی فاسد است. آنها سالهاست از مردم ایران دزدی کردهاند.» او افزود: «ما در حال خفه کردن این رژیم هستیم. آنها دیگر حتی نمیتوانند حقوق سربازانشان را پرداخت کنند.»
به گزارش هاآرتص، همزمان با بنبست در مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران، اختلافات داخلی در تهران و تناقض در راهبرد واشینگتن، مسیر تصمیمگیری دو طرف را پیچیدهتر کرده و اولویتهای جدیدی را شکل داده است.
در این تحلیل آمده است روند گفتوگو میان تهران و واشینگتن به شکلی کند و غیرمستقیم پیش میرود؛ بهطوری که اسناد موضعگیری از طریق میانجیها مبادله شده و بخشهایی از آن برای سنجش واکنشها به رسانهها درز میکند. با این حال، برخلاف برخی پیشبینیها، فشارهای اقتصادی آمریکا - از جمله محاصره دریایی - هنوز [حکومت] ایران را به عقبنشینی وادار نکرده و در مقابل، گزینه بازگشت به جنگ نیز همچنان در ابهام باقی مانده است.
به نوشته هاآرتص، در حالی که دونالد ترامپ از [حکومت] ایران خواسته وضعیت رهبری خود را مشخص کند، نهادهای اطلاعاتی غربی نیز تصویر روشنی از سازوکار تصمیمگیری در تهران ندارند. اطلاعات درباره رقابتهای درونی، تصمیمات کلان و حتی وضعیت چهرههای کلیدی، عمدتاً بر پایه گزارشهای ناقص و غیرقطعی است.
شکاف در راس قدرت ایران
این تحلیل به نشانههایی از اختلاف میان چهرههایی چون محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان و عباس عراقچی اشاره میکند؛ اختلافاتی که بهویژه بر سر نحوه تعامل با آمریکا و مسیر مذاکرات شکل گرفته است.
در همین حال، رسانههای نزدیک به جریانهای مختلف سیاسی در ایران نیز این شکافها را بازتاب دادهاند. برای نمونه، وبسایتهای نزدیک به مخالفان مذاکره، رویکرد گفتوگو با آمریکا را زیر سؤال بردهاند، در حالی که برخی رسانههای دیگر این مواضع را عامل ایجاد تفرقه دانستهاند.
شباهت منازعه داخلی در ایران و آمریکا
هاآرتص تاکید میکند همانگونه که در آمریکا بحث درباره ادامه جنگ به موضوعی داخلی تبدیل شده، در ایران نیز رقابت میان جناحها بر سر نحوه مدیریت بحران شدت گرفته است.
با این حال، تفاوت اصلی در ساختار تصمیمگیری است: در آمریکا تصمیم نهایی در اختیار رییسجمهوری است، اما در ایران بازیگران متعدد باید به اجماعی برسند که در نهایت به تایید «رهبری» برسد.
پیشنهاد تهران و تاکتیک مذاکره
این تحلیل به پیشنهاد اخیر [حکومت] ایران نیز اشاره میکند که شامل درخواست پایان جنگ در همه جبههها، رفع محاصره تنگه هرمز، خروج نیروهای آمریکایی، تضمین عدم حمله، لغو تحریمها و ایجاد سازوکار جدید برای کشتیرانی است.
به نوشته هاآرتص، یکی از نکات کلیدی این پیشنهاد، تفکیک مذاکرات مربوط به تنگه هرمز از پرونده هستهای است؛ بهطوری که جمهوری اسلامی خواستار آن است که گفتوگو درباره برنامه هستهای تنها پس از توافق بر سایر مسائل آغاز شود. این رویکرد، علاوه بر کارکرد مذاکرهای، به حفظ وجهه و «عزت ملی» ایران نیز مرتبط دانسته شده است.
تغییر اولویتهای جنگ
به گزارش هاآرتص، اهداف اولیه جنگ - از جمله تغییر رژیم، حذف تهدید موشکی و پایان برنامه هستهای - اکنون دستخوش تغییر شده و برخی از آنها از اهداف عملی به چشماندازهای بلندمدت تبدیل شدهاند.
در این میان، راهبرد ترامپ نیز با تناقضهایی همراه است؛ از یکسو به [حکومت] ایران فرصت تصمیمگیری داده میشود و از سوی دیگر تهدید به ازسرگیری حملات مطرح است.
تنگه هرمز؛ اهرم فشار یا خط قرمز
این تحلیل در نهایت به یک پرسش کلیدی اشاره میکند: آیا [حکومت] ایران تنگه هرمز را به یک موضوع ایدئولوژیک و غیرقابل معامله تبدیل خواهد کرد یا آن را بهعنوان ابزار چانهزنی در مذاکرات به کار میگیرد؟
بر اساس تحلیل هاآرتص، نشانهها حاکی از آن است که تهران در حال استفاده از این گذرگاه راهبردی بهعنوان یک اهرم مذاکره است.
هاآرتص نتیجه میگیرد که در شرایط فعلی، نه فشارهای اقتصادی آمریکا و نه اختلافات داخلی ایران به نتیجه قطعی منجر نشدهاند. در چنین وضعیتی، هر دو طرف در حال بازتعریف اولویتهای خود هستند؛ روندی که میتواند مسیر آینده جنگ و مذاکرات را تعیین کند.
سایت «رویداد ۲۴» به نقل از برخی فعالان حوزه کشاورزی نوشت کود شیمیایی که سال قبل با قیمت کمتر از ۸۰۰ هزار تومان به دست کشاورز میرسید، امسال با بیش از هفت میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است.
رویداد ۲۴ افزود که فهرست جدید قیمت کود اعلام شده از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حاکی از «جهش چند صددرصدی قیمتها» است.
این گزارش حاکی است که نرخهای جدید انواع کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه که از تاریخ هفتم اردیبهشت، و پس از حذف یارانه دولتی لازمالاجرا شده، نشاندهنده «یک شوک قیمتی بیسابقه در بخش کشاورزی است.»
رویداد ۲۴ اشاره کرد که سوپرفسفات ساده بیش از ۸.۵ برابر، و کلروپتاسیم حدود ۴.۸ برابر افزایش قیمت داشتهاند.
بر اساس قیمتهای جدید ابلاغشده از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، قیمت هر کیلوگرم سولفات پتاسیم گرانوله نیز جهشی ۶.۴۸ برابری را تجربه کرده است. علاوه بر این، قیمت سوپرفسفات تریپل با افزایش ۷.۷ برابری همراه بوده است