سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد مهدی رسولی ۲۵ ساله، و محمدرضا میری ۲۱ ساله، دو زندانی مرتبط با اعتراضات دی‌ماه سال گذشته، سحرگاه یکشنبه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند.

به نوشته هرانا، این دو زندانی سیاسی پیشتر در پرونده‌ای مرتبط با کشته شدن یک بسیجی به اعدام محکوم شده بودند.

یک منبع مطلع از پرونده رسولی به این سایت حقوق بشری گفت: «ویدیویی از ضرب و شتم یک بسیجی در اعتراضات دی‌ماه مشهد در تلفن همراه مهدی رسولی پیدا شد. نهادهای امنیتی مدعی شدند ضارب، مهدی رسولی و تنی دیگر بوده‌اند و فرد بسیجی که در ویدیو دیده می‌شود در اثر ضرب و شتم کشته شده است.»

او افزود: «آقای رسولی صحت این اظهارات را زیر سوال برده بود، اما به نزدیکان خود گفته بود در پی ضرب و شتم شدید و شکنجه ناچار به قبول کردن اتهامات شده و همین اقاریر اجباری مهمترین سند علیه او در پرونده شد.»

به گفته این منبع، نهادهای امنیتی با این وعده که در صورت سکوت، حکم او تغییر خواهد کرد، خانواده و نزدیکانش را به سکوت واداشته بودند، و به دلیل سکوت خانواده و عدم اطلاع رسانی، این دو زندانی برای گروه‌های حقوق بشری ناشناخته مانده بودند.