جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، گفت ایالات متحده با وجود برتری نظامی، هنوز اهداف خود در ایران را محقق نکرده است.
بولتون در گفتوگو با شبکه «نیوزنیشن» تاکید کرد که ایالات متحده «کار را در ایران تمام نکرده است» و افزود که تعریف او از موفقیت، برکناری حکومت در تهران است.
به نوشته نشریه هیل، بولتون با تاکید بر اینکه «ایالات متحده برتری بزرگی دارد، اما ماموریتی که آغاز کرده به پایان نرسیده است» گفت که حتی بدون تغییر رژیم، اقداماتی وجود داشته که دولت دونالد ترامپ میتوانست انجام دهد اما انجام نداده است.
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد مهدی رسولی ۲۵ ساله، و محمدرضا میری ۲۱ ساله، دو زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه سال گذشته، سحرگاه یکشنبه در زندان وکیلآباد مشهد اعدام شدند.
به نوشته هرانا، این دو زندانی سیاسی پیشتر در پروندهای مرتبط با کشته شدن یک بسیجی به اعدام محکوم شده بودند.
یک منبع مطلع از پرونده رسولی به این سایت حقوق بشری گفت: «ویدیویی از ضرب و شتم یک بسیجی در اعتراضات دیماه مشهد در تلفن همراه مهدی رسولی پیدا شد. نهادهای امنیتی مدعی شدند ضارب، مهدی رسولی و تنی دیگر بودهاند و فرد بسیجی که در ویدیو دیده میشود در اثر ضرب و شتم کشته شده است.»
او افزود: «آقای رسولی صحت این اظهارات را زیر سوال برده بود، اما به نزدیکان خود گفته بود در پی ضرب و شتم شدید و شکنجه ناچار به قبول کردن اتهامات شده و همین اقاریر اجباری مهمترین سند علیه او در پرونده شد.»
به گفته این منبع، نهادهای امنیتی با این وعده که در صورت سکوت، حکم او تغییر خواهد کرد، خانواده و نزدیکانش را به سکوت واداشته بودند، و به دلیل سکوت خانواده و عدم اطلاع رسانی، این دو زندانی برای گروههای حقوق بشری ناشناخته مانده بودند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد از ۴ مه [۱۴ اردیبهشت] حمایت از «پروژه آزادی» را برای تضمین عبور امن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز آغاز میکند. این ماموریت با هدف بازگرداندن آزادی کشتیرانی در یکی از حیاتیترین مسیرهای تجارت جهانی طراحی شده است.
برد کوپر، فرمانده سنتکام، در این بیانیه اعلام کرد: «حمایت ما از این ماموریت دفاعی برای امنیت منطقهای و اقتصاد جهانی حیاتی است، در حالی که همزمان محاصره دریایی را نیز حفظ میکنیم.»
این اظهارات نشان میدهد که عملیات جدید در کنار ادامه فشارهای دریایی علیه حکومت ایران اجرا خواهد شد و بخشی از راهبرد چندلایه واشینگتن در منطقه به شمار میرود.
اعلام رسمی آغاز «پروژه آزادی» نشاندهنده ورود آمریکا به مرحله جدیدی از مدیریت بحران در تنگه هرمز است؛ مرحلهای که با هدف تضمین جریان تجارت جهانی، در عین حفظ فشارهای نظامی و اقتصادی بر ایران دنبال میشود.
ساعتی پیش از آن دونالد ترامپ با انتشار پیامی اعلام کرد ایالات متحده از روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت طرحی با عنوان «پروژه آزادی» را برای هدایت امن کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز آغاز میکند. او این اقدام را «انساندوستانه» توصیف کرد و هشدار داد هرگونه اخلال در آن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد که نیروهای آمریکایی از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه، «حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری برای کشتیهای تجاری از طریق تنگه هرمز آغاز خواهند کرد.»
بر اساس بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، «این ماموریت که توسط رییسجمهور هدایت میشود، از کشتیهای تجاری که به دنبال عبور آزادانه از این کریدور تجاری بینالمللی ضروری هستند، پشتیبانی خواهد کرد.»
سنتکام اشاره کرد که یک چهارم تجارت نفت جهان در دریا و حجم قابل توجهی از سوخت و کود از طریق تنگه هرمز حمل میشود.
برد کوپر، فرمانده سنتکام، گفت: «حمایت ما از این ماموریت دفاعی برای امنیت منطقهای و اقتصاد جهانی ضروری است، زیرا ما همچنین محاصره دریایی را حفظ میکنیم.»
در این بیانیه آمده است که هفته گذشته، وزارت خارجه ایالات متحده با همکاری وزارت جنگ، ابتکار جدیدی را برای افزایش هماهنگی و اشتراکگذاری اطلاعات بین شرکای بینالمللی در حمایت از امنیت دریایی در تنگه اعلام کرد. سنتکام نوشت طرح آزادی دریایی با هدف ترکیب اقدامات دیپلماتیک با هماهنگی نظامی، که در طول پروژه آزادی بسیار مهم خواهد بود، اجرا میشود.
بر اساس این بیانیه، پشتیبانی نظامی ایالات متحده از پروژه آزادی شامل ناوشکنهای مجهز به موشکهای هدایتشونده، بیش از ۱۰۰هواپیمای زمینی و دریایی، پلتفرمهای بدون سرنشین چند دامنهای و ۱۵۰۰۰نیروی نظامی خواهد بود.
یک مقام ارشد آمریکایی به روزنامه وال استریت ژورنال گفت تلاش جدید که دونالد ترامپ آن را «پروژه آزادی» نامیده، فرآیندی است که از طریق آن کشورها، شرکتهای بیمه و سازمانهای کشتیرانی میتوانند ترافیک عبوری از تنگه هرمز را هماهنگ کنند.
او اشاره کرد که این طرح در حال حاضر شامل اسکورت کشتیهای جنگی نیروی دریایی ایالات متحده نمیشود.
یک خبرنگار وال استریت ژورنال هم نوشت مقامات آمریکایی میگویند ترامپ هنوز ماموریت اسکورت را اعلام نکرده است.
او اضافه کرد پروژه آزادی، که قبلاً «سازه آزادی دریایی» نامیده میشد، یک واحد هماهنگی است.
به گفته این خبرنگار، پروژه آزادی به کشتیهای دارای پرچم ایالات متحده و دیگران خطوط امن برای تردد در تنگه هرمز (یعنی بدون مین و غیره) را اطلاع میدهد.