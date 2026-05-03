فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد که نیروهای آمریکایی از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه، «حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری برای کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز آغاز خواهند کرد.»

بر اساس بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، «این ماموریت که توسط رییس‌جمهور هدایت می‌شود، از کشتی‌های تجاری که به دنبال عبور آزادانه از این کریدور تجاری بین‌المللی ضروری هستند، پشتیبانی خواهد کرد.»

سنتکام اشاره کرد که یک چهارم تجارت نفت جهان در دریا و حجم قابل توجهی از سوخت و کود از طریق تنگه هرمز حمل می‌شود.

برد کوپر، فرمانده سنتکام، گفت: «حمایت ما از این ماموریت دفاعی برای امنیت منطقه‌ای و اقتصاد جهانی ضروری است، زیرا ما همچنین محاصره دریایی را حفظ می‌کنیم.»

در این بیانیه آمده است که هفته گذشته، وزارت خارجه ایالات متحده با همکاری وزارت جنگ، ابتکار جدیدی را برای افزایش هماهنگی و اشتراک‌گذاری اطلاعات بین شرکای بین‌المللی در حمایت از امنیت دریایی در تنگه اعلام کرد. سنتکام نوشت طرح آزادی دریایی با هدف ترکیب اقدامات دیپلماتیک با هماهنگی نظامی، که در طول پروژه آزادی بسیار مهم خواهد بود، اجرا می‌شود.

بر اساس این بیانیه، پشتیبانی نظامی ایالات متحده از پروژه آزادی شامل ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده، بیش از ۱۰۰هواپیمای زمینی و دریایی، پلتفرم‌های بدون سرنشین چند دامنه‌ای و ۱۵۰۰۰نیروی نظامی خواهد بود.