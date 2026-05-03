اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بخش دیگری از گفت‌وگوی روز یکشنبه خود با فاکس نیوز گفت: «سپاه نهادی فاسد است. آنها سال‌هاست از مردم ایران دزدی کرده‌اند.»

او افزود: «پول‌هایی در خارج از کشور دارند. ما رد آن پول‌ها را پیدا کرده‌ایم، به این کار ادامه خواهیم داد و این دارایی‌ها را برای مردم ایران، در سوی دیگر این درگیری، حفظ خواهیم کرد.»

او به برنامه «ساندی مورنینگ فیوچرز» گفت: «می‌توان گفت ما در ۱۲ ماه گذشته در حال دویدن در یک ماراتن بودیم و حالا به سمت خط پایان می‌دویم. ما در حال خفه کردن این رژیم هستیم. آنها دیگر حتی نمی‌توانند حقوق سربازانشان را پرداخت کنند.»

بسنت ادامه داد همه بخش‌های دولت آمریکا در اجرای محاصره دخیل‌اند و فشار بر «هر کسی» که تلاش کند برای «کمک به سپاه پولی به ایران منتقل کند» افزایش یافته است.

