خبرگزاری رویترز در گفتوگو با چندین مقام حزبالله، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، گزارش داد این گروه با همراستا شدن با تهران در جنگش با اسرائیل و ایالات متحده، فرصتی برای معکوس کردن روند افول خود میبیند.
به گفته این مقامها، محاسبات این گروه بر این ارزیابی استوار است که مشارکت در جنگ اخیر، حزبالله را به دستور کار مذاکرات میان آمریکا و تهران وارد خواهد کرد و اینکه فشار جمهوری اسلامی بتواند آتشبسی قویتر از آتشبسی که در نوامبر ۲۰۲۴ پس از درگیری ناشی از جنگ غزه برقرار شد، به دست آورد.
حزبالله در جنگ قبلی از اسرائیل ضربه سختی خورد؛ حسن نصرالله دبیرکل این گروه و حدود ۵ هزار نیروی حزبالله در جنگ قبلی کشته شدند و نفوذ دیرپای این گروه بر دولت لبنان تضعیف شد.
با این حال، ورود دوباره حزبالله به جنگ با اسرائیل، پیامدهای سیاسی شدیدی نیز به همراه داشته است.
به نوشته رویترز، در بیروت، مخالفت با جایگاه این گروه بهعنوان یک نیروی مسلح افزایش یافته است؛ جایگاهی که رقبای داخلی آن را عاملی برای کشاندن لبنان به جنگهای مکرر با اسرائیل میدانند.
در ماه آوریل، دولت لبنان برای نخستین بار در چند دهه گذشته مذاکرات رو در رو با اسرائیل برگزار کرد؛ تصمیمی که حزبالله بهشدت با آن مخالفت کرد.
یک رسانه اسرائیلی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل اکنون با دستیاران ارشد و شماری از وزیران برای یک گفتوگوی امنیتی محدود دیدار میکند.
تایمز اسرائیل به نقل از دفتر یکی از وزیران اسرائیلی حاضر در این جلسه این خبر را منتشر کرد.
یک مقام رسمی پیشتر گفته بود نشست همه اعضای کابینه امنیتی که قرار بود شامگاه یکشنبه برگزار شود، لغو شده و به جای آن جلسهای محدودتر تشکیل میشود.
رسانه عمومی اسرائیل و شبکه الجزیره گزارش دادند که رییسجمهوری ایالات متحده، پیشنهاد ۱۴ مادهای جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیریها را رد کرده است. تهران نیز اعلام کرد که در حال بررسی پاسخ آمریکاست، اما مقامهای رسمی آمریکا و پاکستان هنوز در اینباره اظهارنظر نکردهاند.
شبکه کان، رسانه عمومی اسرائیل، شامگاه یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، در گزارشی اعلام کرد که ترامپ در گفتوگوی تلفنی با این رسانه گفت پیشنهاد جدید حکومت ایران برای او «قابل قبول نیست».
کان به نقل از ترامپ گفت: «من این پیشنهاد را مطالعه و بررسی کردم. برای ما قابل قبول نیست.»
از سوی دیگر، الجزیره، در خبری فوری، اعلام کرد که رییسجمهوری آمریکا طرح پیشنهادی ۱۴ مادهای را بررسی کرده و آن را «غیرقابلقبول» خوانده است. این رسانه به نقل از ترامپ گفت که روند نبرد «بهخوبی پیش میرود».
این رسانه همچنین اعلام کرد که مشاور سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به این رسانه گفته است که آمریکا اصلاحاتی بر این پیشنهاد اعمال کرده و تهران اکنون در حال بررسی این پیشنهادهاست.
الجزیره، بدون اشاره به نام این مشاور، به نقل از او نوشت که پاسخ تهران از طریق پاکستان به دست آمریکا خواهد رسید. به گفته او توقف جنگ در همه جبههها از جمله لبنان و بررسی وضعیت تنگه هرمز بخشهایی از تازهترین طرح پیشنهادی حکومت ایران است.
افزون بر اینها، رسانههای دولتی ایران به نقل از سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش دادند که مقامهای آمریکا «پاسخ طرح ۱۴ بندی ایران را به طرف پاکستانی دادهاند و ما در حال بررسی آن هستیم.»
او افزود: «در این مرحله ما مذاکره هستهای نداریم.»
ترامپ شنبه اعلام کرد که بعید میداند با پیشنهاد ۱۴ مادهای جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیریها موافق باشد.
او در شبکه تروث سوشال ضمن اشاره به اینکه «بهزودی طرحی را که ایران همین حالا برای ما فرستاده بررسی خواهم کرد، اما تصور نمیکنم قابل قبول باشد» تاکید کرد [حکومت] ایران «هنوز بهای کافی برای آنچه طی ۴۷ سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده، نپرداخته است.»
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، شنبه ۱۲ اردیبهشت در گزارشی نوشت که این پیشنهاد ۱۴ بندی، پاسخی به پیشنهاد ۹ مادهای ایالات متحده برای مذاکرات است که بر «خطوط قرمز» مد نظر حکومت تاکید میکند و «نقشه راهی روشن» برای پایان جنگ نیز ارائه میدهد.
همچنین خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی از جزییات پیشنهاد ۱۴ بندی نوشت: «واشینگتن خواستار آتشبس دو ماهه شده اما تهران تاکید کرده است که موضوع باید ظرف ۳۰ روز تعیین تکلیف شود.»
به نوشته این خبرگزاری، «تضمین عدم تجاوز نظامی، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، رفع محاصره دریایی، آزادسازی داراییهای بلوکهشده، پرداخت غرامت، لغو تحریمها و سازوکار جدید برای تنگه هرمز» از محورهای این پیشنهاد است.
این دو خبرگزاری در گزارشهای خود روشن نکردند که این پیشنهاد همان پیشنهادی است که خبرگزاری دولتی ایرنا جمعه ۱۱ اردیبهشت از آن خبر داده بود یا خیر.
ایرنا گزارش داده بود مقامهای حکومت ایران متن «تازهترین طرح مذاکرات» با آمریکا را به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کردهاند.
در این ارتباط، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه اعلام کرده بود که از آخرین پیشنهاد ایران ناراضی است و تاکید کرد: «مطمئن نیستم به توافق برسیم.»
روزنامه والاستریت ژورنال نیز جمعه از «پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی شامل ۱۴ بند برای شکستن بنبست دیپلماتیک با واشینگتن» خبر داده و نوشته بود: «نشانههایی از نوعی مصالحه در آن دیده میشود.»
این روزنامه افزوده بود که تهران در حال «بررسی احتمال آغاز مذاکرات جدید در اوایل هفته آینده» است.
بر اساس این گزارش، تهران یک طرح دو مرحلهای پیشنهاد داده است؛ در مرحله نخست، موضوع تنگه هرمز و آینده آن در کنار شرایط پایان جنگ و دریافت تضمین از آمریکا برای توقف حملات بررسی میشود. در مرحله دوم، برنامه هستهای و تحریمها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همزمان با گزارشهای مرتبط با ادامه تلاشهای مبتنی بر دیپلماسی به میانجیگری پاکستان، گمانهزنیها درباره احتمال ازسرگیری درگیریها ادامه دارد.
رسانههای اسرائیل شامگاه یکشنبه ۱۳ اردیبهشت از دیدار بنیامین نتانیاهو با دستیاران ارشد و تعدادی از اعضای کابینه امنیتی خود خبر داد.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا وابسته به نیروی دریایی این کشور نیز اعلام کرد یک کشتی باری یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، در حدود ۲۰ کیلومتری غرب سیریک در تنگه هرمز، هدف حمله چند قایق کوچک قرار گرفت که به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تعلق داشت.
نتانیاهو ساعاتی پیش از برگزاری این نشست، بار دیگر روی برتری هوایی ارتش اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «خلبانان ما میتوانند به هر نقطهای در آسمان ایران برسند و آماده هستند تا در صورت نیاز، این کار را انجام دهند.»
سایت رویداد۲۴، ضمن اشاره به تشدید فضای امنیتی در تهران، گزارش داد که شنبه فضای بسیاری از ادارهها و ارگانهای دولتی تحت تاثیر دستورالعملهای رسمی و غیررسمی اما جدی قرار داشت و به بسیاری از نیروهای ستادی و عملیاتی دستور «آمادهباش کامل» داده شده بود.
بر اساس گزارش این رسانه، منابع آگاه در صداوسیمای جمهوری اسلامی تایید کردهاند که به کارمندان این مجموعه هشدار داده شده بود لوازم شخصی و ضروری خود را جمعآوری کنند و برای تخلیه احتمالی ساختمان در صورت اعلام وضعیت اضطراری آماده باشند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در بخش دیگری از گفتوگوی روز یکشنبه خود با فاکس نیوز گفت: «سپاه نهادی فاسد است. آنها سالهاست از مردم ایران دزدی کردهاند.»
او افزود: «پولهایی در خارج از کشور دارند. ما رد آن پولها را پیدا کردهایم، به این کار ادامه خواهیم داد و این داراییها را برای مردم ایران، در سوی دیگر این درگیری، حفظ خواهیم کرد.»
او به برنامه «ساندی مورنینگ فیوچرز» گفت: «میتوان گفت ما در ۱۲ ماه گذشته در حال دویدن در یک ماراتن بودیم و حالا به سمت خط پایان میدویم. ما در حال خفه کردن این رژیم هستیم. آنها دیگر حتی نمیتوانند حقوق سربازانشان را پرداخت کنند.»
بسنت ادامه داد همه بخشهای دولت آمریکا در اجرای محاصره دخیلاند و فشار بر «هر کسی» که تلاش کند برای «کمک به سپاه پولی به ایران منتقل کند» افزایش یافته است.
الجزیره به نقل از مشاور سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایالات متحده اصلاحاتی بر پیشنهاد جدید تهران ارائه داده و جمهوری اسلامی در حال بررسی آن است.
همچنین گفته شده پاسخ تهران از طریق پاکستان ارسال خواهد شد.
مشاور سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «با کشورهای همسایه و کشورهای ساحلی درباره وضعیت تنگه هرمز هماهنگی میکنیم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، در گفتوگو با ناتان گاتمن خبرنگار شبکه کان درباره پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «من این پیشنهاد را بررسی کردم، آن را مطالعه کردم، و برای ما قابل قبول نیست و از نظر ما خوب نیست».
پیشتر ترامپ از بررسی پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد در صورت «رفتار نامناسب» تهران، گزینه ازسرگیری حملات نظامی همچنان روی میز خواهد بود.
همچنین روزنامه هاآرتص گزارش داد با گذشت چهار هفته از آتشبس موقت میان تهران و واشینگتن و عدم پیشرفت در مذاکرات، نارضایتی در کاخ سفید افزایش یافته و گزینه ازسرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دوباره در حال بررسی است.