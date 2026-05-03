دونالد ترامپ روز یک‌شنبه سه گزارش از وب‌سایت راستگرای بریت‌بارت را در تروث‌سوشال بازنشر کرد که هر سه به روابط دولت او با کشورهای اروپایی در قبال جنگ ایران و ناتو می‌پردازد.

در یکی از این پست‌ها، به نقل از ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا، آمده است که هرچند جورجیا ملونی و ترامپ بر سر انتقادهای رییس‌جمهوری آمریکا از پاپ و ناتو تا حدی اختلاف پیدا کرده‌اند، اما همچنان «پیوندهای عمیقی میان جنبش‌هایی وجود دارد که هر یک از این دو رهبر را در کشورهایشان به قدرت رسانده‌اند».

دو پست دیگر به‌شکل مستقیم به رابطه آمریکا با آلمان، یکی از مهم‌ترین متحدان اروپایی ناتو، مرتبط است. در یکی از این گزارش‌ها به اعلان آمریکا به خروج «هزاران نیروی نظامی خود» از پایگاه‌های نظامی‌اش در آلمان طی یک سال آینده و تلاش‌های دولت کنونی آمریکا برای «بازطراحی آرایش استقرار نیروهای آمریکا پس از درگیری با ایران» می‌پردازد.

گزارش دیگر نیز درباره اظهارات ترامپ خطاب به صدراعظم آلمان در روز پنج‌شنبه است که به او گفته بود به جای دخالت در اقدام‌های واشینگتن علیه تهران، بر ترمیم «کشور ویران» خود تمرکز کند.

در بخشی از این گزارش آمده است: «ترامپ در اظهاراتی تند، با هشدار به مرتس و دیگر منتقدان اروپایی درباره دخالت بیش از حد ، اعلام کرد که علاوه بر خارج کردن نیروهایی که در آلمان مستقرند، خروج نیروهای آمریکایی از اسپانیا و ایتالیا را هم بررسی می‌کند. این تصمیم احتمالی به‌دلیل حمایت نکردن این سه عضو ناتو از عملیات نظامی ایالات متحده علیه رژیم سرکش جمهوری اسلامی ایران و تهدید هسته‌ای آن مطرح شده است.»