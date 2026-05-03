مزاحمت برای یک کشتی تجاری در حال عبور از آبهای منطقه راسالخیمه در امارات متحده عربی
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی تجاری در حال عبور از آبهای منطقه راسالخیمه در امارات متحده عربی، از فعالیتهای مشکوک و مزاحمت غیرعادی در مسیر خود خبر داده است.
این مرکز از کشتیها خواسته است با احتیاط از منطقه عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.
ساعتی قبل نیز، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا وابسته به نیروی دریایی این کشور اعلام کرد یک کشتی باری یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، در حدود ۲۰ کیلومتری غرب سیریک در تنگه هرمز، هدف حمله قرار گرفته است.
کاپیتان این کشتی گفته است که چند قایق کوچک به آن حمله کردهاند. بر اساس این گزارش، تمامی خدمه کشتی در سلامت هستند.