ارتش اسرائیل: نیروی هوایی پس از هفتم اکتبر ۱۳۵ هزار بمب در جبهههای مختلف انداخته است
ارتش اسرائیل جمعه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، ۱۵ مهر ۱۴۰۲، در مجموع ۱۳۵ هزار بمب در جبهههای مختلف انداخته است.
به نوشته روزنامه اورشلیم پست، ارتش اسرائیل همچنین گفت که چگونگی عملیات نیروی هوایی این کشور نسبت به زمان پیش از هفتم اکتبر تغییر کرده است.
به گفته ارتش اسرائیل، در حال حاضر، عملیات نیروی هوایی بهطور کامل با نیروهای زمینی ادغام شده است و اغلب پشتیبانی هوایی مورد نیاز را در مدت چند ثانیه یا چند دقیقه ارائه میدهد. در حالی که انجام چنین درخواستهایی در گذشته ساعتها طول میکشید.
به گزارش تایمز اسرائیل، یک مقام ارشد نظامی اسرائیل هشدار داد که اگر ذخایر اورانیوم غنیشده ایران از کشور خارج نشود، عملیات نظامی اخیر علیه تهران «یک شکست بزرگ» تلقی خواهد شد.
این مقام که بهصورت ناشناس با خبرنگاران گفتوگو کرد، تاکید کرده است بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار ایران قرار دارد؛ میزانی که به گفته مقامهای اسرائیلی، در صورت غنیسازی بیشتر، برای ساخت حدود ۱۱ بمب هستهای کافی است. حکومت ایران اما همواره تاکید کرده برنامه هستهایاش اهداف صلحآمیز دارد.
به نوشته تایمز اسرائیل، این مقام نظامی گفته است اگر در مذاکرات جاری میان آمریکا و جمهوری اسلامی توافقی برای خروج این ذخایر و توقف غنیسازی حاصل نشود، دستاوردهای حدود ۴۰ روز عملیات نظامی «بینتیجه» خواهد بود. او تصریح کرد: «اگر هدف هستهای محقق نشود، تمام آنچه در ایران انجام دادیم یک شکست بزرگ خواهد بود و رژیم ایران میتواند بهسرعت برنامه هستهای خود را از سر بگیرد.»
احتمال عملیات نظامی جدید این مقام افزود که در صورت تحقق خروج اورانیوم از طریق مسیر دیپلماتیک، اهداف اسرائیل تامین شده است؛ اما در غیر این صورت، احتمال اجرای یک عملیات نظامی جدید علیه حکومت ایران وجود دارد.
در همین حال، ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرده که اهداف تعیینشده از سوی مقامات سیاسی در عملیات ایران و لبنان «محقق شده و حتی فراتر از آن» بوده و شرایط لازم برای ادامه روندهای سیاسی فراهم شده است.
تهدید پهپادهای حزبالله و محدودیتهای عملیاتی بخش دیگری از این گزارش به تهدید فزاینده پهپادهای هدایتشونده با کابل فیبر نوری حزبالله اختصاص دارد؛ پهپادهایی که در هفتههای اخیر در حملات علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان و شمال این کشور بهکار رفتهاند.
به گفته مقام نظامی، ارتش اسرائیل در حال توسعه سامانههایی برای مقابله با این تهدید است، اما هیچ راهحل فوری و کامل در دسترس نیست. او تاکید کرد مؤثرترین راه مقابله، هدف قرار دادن اپراتورها و زنجیره تامین این پهپادها در عمق لبنان است، اما بهدلیل آتشبس، اسرائیل فعلاً تنها مجاز به هدف قرار دادن تهدیدهای فوری است و «دستهایش بسته» است.
اقدامات دفاعی و چالشهای پیشرو به گزارش تایمز اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل با استفاده از رادارهای سیار و سامانه گنبد آهنین توانسته دستکم ۲۷ پهپاد را رهگیری و ساقط کند. همچنین سامانه لیزری «آیرون بیم» نیز بهکار گرفته شده، اما هنوز بهطور کامل عملیاتی نشده و پوشش محدودی دارد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران ادامه دارد و به نوشته تایمز اسرائیل، نتیجه این گفتوگوها- بهویژه در مورد سرنوشت ذخایر اورانیوم - میتواند تعیینکننده ارزیابی نهایی از جنگ اخیر و حتی مسیر اقدامات بعدی اسرائیل باشد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد ملوانان نیروی دریایی آمریکا در حال تعمیر و نگهداری دورهای هلیکوپترهای «سیهاوک-۶۰» بر عرشه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن هستند.
به گفته سنتکام، «سیهاوک-۶۰، هلیکوپتر اصلی مستقر بر ناوهای نیروی دریایی آمریکا به شمار میرود و از ناوشکنها، شناورهای آبیـخاکی و ناوهای هواپیمابر در سراسر منطقه برای انجام ماموریتهای عملیاتی استفاده میشود.
کردپا، آژانس خبر رسانی کردستان، با استناد به یک ویدیوی دریافتی از شهر سردشت، در استان آذربایجان غربی، از برگزاری «یک مانور نظامی حکومتی» خبر داد.
این سایت بدون اشاره به زمان این مانور نوشت ماشینهای نظامی مجهز به سلاحهای نیمهسنگین از جمله کاتیوشا، نیروهای پوشیده با لباس سپاه و نقابدار، و خودروهای شخصی با نمادهای حکومتی از جمله پرچم جمهوری اسلامی، در کنار رژه موتورسواران دیده میشوند.
کردپا افزود در این مانور، نیروهای لباس شخصی و مسلح به کلاشینکف حضور داشتند و نیروهای انتظامی نیز در اطراف دیده میشدند که این مانور را تحت نظر دشتند.
بر اساس این گزارش، مانور حکومتی در حالی برگزار شده است که بازداشتهای خودسرانه و سرکوب جامعه و محرومیت مردم از دسترسی به اینترنت بیش از دو ماه ادامه دارد و فضای ارعاب و امنیتی بر شهرها حاکم است.
خبرگزاری قطر گزارش داد که اتحادیه بینالمللی مخابرات، متعلق به سازمان ملل متحد، به اتفاق آرا تجاوز ایران به زیرساختهای مخابراتی در چندین کشور خاورمیانه، از جمله اردن، را محکوم کرد.
سخنگوی شورای این اتحادیه گفت که پیشنویس قطعنامهای در مورد تأثیر این حملات بر زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات غیرنظامیدر بحرین، کویت، امارات متحده عربی و اردن بررسی و به اتفاق آرا تصویب شد.
او اشاره کرد که بر اساس این قطعنامه، شورا دبیرخانهاتحادیهرا موظف به نظارت، ارزیابی و گزارش تأثیرات خاص این حملات در این کشورها و همچنین پیامدهای گستردهتر آنها برای ارتباطات منطقهای و جهانی کرده است.
پیشتر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همراه با اردن، ازاتحادیهخواسته بودند تا علیه تجاوز جمهوری اسلامی به زیرساختهای مخابراتی آنها اقدام فوری انجام دهد و پیشنویس قطعنامهای را در مورد تأثیر این حملات بر زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات غیرنظامی خود ارائه کرده بودند.
در مقابل، جمهوری اسلامی خواستار محکومیت حملات به زیرساختهای ارتباطی در ایران در شورای اتحادیه بینالمللی مخابرات شده بود.