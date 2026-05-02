کاخ سفید جمعه ۱۱ اردیبهشت، در نامه‌ای به کنگره اعلام کرد درگیری‌ها با جمهوری اسلامی «پایان یافته» است. این موضع‌گیری عملا به دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، امکان می‌دهد از ضرب‌الاجل قانونی اول ماه مه برای دریافت مجوز کنگره جهت ادامه جنگ عبور کند.

این تحول در حالی اعلام شد که خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد حکومت ایران متن «تازه‌ترین طرح مذاکرات» با آمریکا را به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کرده است. دونالد ترامپ نیز در واکنش به این تحولات گفت از آخرین پیشنهاد تهران ناراضی است.

همزمان نشریه اکسیوس با استناد به برآوردهای پنتاگون نوشت جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های آمریکا از حدود ۵ میلیارد دلار درآمد نفتی محروم شده است.

در عرصه حقوق بشری، عفو بین‌الملل اعلام کرد جامعه جهانی نباید در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی به تشدید اعدام‌های خودسرانه مخالفان سیاسی و معترضان برای ایجاد ترس ادامه می‌دهند، بی‌تفاوت بماند.

از سوی دیگر، آمریکا فروش بیش از ۸.۶ میلیارد دلار تجهیزات نظامی به متحدانش در خاورمیانه را تایید کرد.

