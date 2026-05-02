برخلاف ادعای مدیران؛ بازیکنان خارجی استقلال به ایران نمیآیند
در حالی که مدیران باشگاه استقلال مدعی شدهاند بازیکنان خارجی این تیم به زودی به ایران میآیند، ایسنا گزارش داده است آنها «تا زمان مشخص شدن تکلیف مطالبات و بازیهای لیگ برتر به ایران نمیآیند.» سرپرست استقلال پیشتر گفته بود بازیکنان خارجی باید تا ۱۳ اردیبهشت به ایران بازگردند.
بیژن طاهری گفته بود بازیکنان خارجی استقلال «باید به تهران بیایند و برای آغاز تمرینات استقلال در ۲۰ اردیبهشت آماده شوند.»
همچنین علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره باشگاه استقلال، در این باره گفته است: «درباره خارجیهای استقلال، شرایط چون استیبل نبوده نیامدهاند، اما چون پروازها در حال انجام است، از آنها خواستهایم که بیایند.»
با این حال، ایسنا نوشته است «بازیکنان خارجی استقلال فعلا تمایلی به حضور در ایران ندارند.»
از سوی دیگر، پیشتر روزنامه خبرورزشی گزارش داده بود رستم آشورماتوف و داکنز نازون از مسئولان باشگاه استقلال خواستهاند به ایران نیایند و «با توجه به اینکه لیگ برتر تا پایان جام جهانی آغاز نخواهد شد، همچنان در خدمت کادر فنی تیمهای ملی خود باقی بمانند تا با آمادگی بیشتری راهی جام جهانی شوند.»
حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ به کابوسی امنیتی و سیاسی برای مقامات جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
اخراج تحقیرآمیز مهدی تاج از کانادا و هشدارهای صریح مقامات آمریکایی درباره عدم صدور ویزا برای افراد دارای سوابق در سپاه پاسداران، نشان میدهد که بسیاری از مدیران، مربیان و حتی ستارههای تیم ملی با سد محکم ورود به خاک ایالات متحده روبهرو خواهند شد.
در کنار بحران ویزا و لغو بازیهای تدارکاتی به دلایل سیاسی، هراس از فضای ورزشگاههای آمریکا که کانون تجمع مخالفان است، این مسابقات را به یک تهدید امنیتی تبدیل کرده است.
در حالی که رسانههای داخلی نسبت به «تحقیر احتمالی» هشدار میدهند، تصمیم نهایی درباره حضور یا انصراف از این رقابتها به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است تا میان مصلحت سیاسی و حضور در «دهان شیر» یکی را انتخاب کند.
تایید فیفا و چراغ سبز ترامپ
جانی اینفانتینو، رییس فیفا، بار دیگر بر حضور ایران در جام جهانی تابستان امسال تاکید کرد. او گفت: «ایران قطعا در جام جهانی شرکت خواهد کرد و بازیهایش در خاک آمریکا برگزار میشود. دلیل آن ساده است؛ ما باید مردم را متحد کنیم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز در واکنش به سخنان رییس فیفا گفت: «بگذارید بازی کنند. جانی دوست من است و درباره این موضوع صحبت کرد. من به او گفتم هر کاری میخواهی بکن؛ میتوانی آنها را داشته باشی یا نداشته باشی.»
ترامپ همچنین افزود که احتمالا تیم خوبی دارند و باورش سخت است، اما فکر میکند باید اجازه داد بازی کنند.
تحقیر در کانادا و بحران ویزا
با وجود این چراغسبزها، واقعیت برای مقامات ایرانی بسیار تلخ است. مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، پس از اخراج تحقیرآمیز از خاک کانادا به تهران بازگشت.
پلیس کانادا از ورود او، دبیرکل فدراسیون و همراهانشان جلوگیری کرد. این اخراج پس از گزارش ایراناینترنشنال و فاش شدن سوابق مهدی تاج در اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفت؛ نهادی که در فهرست گروههای «تروریستی» کانادا قرار دارد.
این بحران در آمریکا جدیتر است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرده است که واشینگتن میان ورزشکاران و افراد دارای پیوندهای امنیتی تفاوت قائل میشود.
او گفت: «آنها نمیتوانند تروریستهای سپاه را تحت عنوان خبرنگار یا مربی وارد کشور ما کنند.»
با این اوصاف، بازیکنانی مانند احسان حاجصفی، مهدی طارمی، شجاع خلیلزاده و دانیال اسماعیلیفر که خدمت سربازی را درتیمهای سپاه گذراندهاند، به همراه سعید الهویی، دستیار قلعهنویی، کار بسیار سختی برای دریافت ویزا و ورود به خاک آمریکا خواهند داشت.
رسانههای داخلی ایران نیز نسبت به این وضعیت هشدار دادهاند. روزنامه «خبر ورزشی» در گزارشی نوشت که اتفاق کانادا هشداری بود تا مشخص شود فوتبال از سیاست جدا نیست.
این رسانه افزود که حضور در این جام جهانی، رفتن به «دهان شیر با دست بسته» است.
وقتی مقامات رسمی اجازه ورود ندارند و پاداشهای فیفا نیز به دلیل تحریمها قابل برداشت نیست، حضور در مسابقات جز «تحقیر» دستاوردی نخواهد داشت.
ورزشگاههایی در تسخیر مخالفان
ایران قرار است در شهرهای لسآنجلس و سیاتل بازی کند؛ شهرهایی که کانون تجمع مخالفان جمهوری اسلامی هستند.
برخلاف جام جهانی قطر، این بار هواداران حکومتی شانسی برای دریافت ویزای آمریکا ندارند. پیشبینی میشود فضای ورزشگاهها، بهویژه پس از حوادث دیماه ۱۴۰۴، بهطور کامل علیه جمهوری اسلامی باشد.
همزمان با کنگره فیفا در ونکوور نیز معترضان با پرچمهای شیر و خورشید تجمع کردند و خواستار اخراج تیمی شدند که آن را نماینده سپاه میدانند، نه مردم ایران.
فروپاشی برنامههای فنی
در کنار بحران سیاسی، تیم ملی از نظر فنی نیز در بنبست است. نه تنها بازی تدارکاتی با تیمهای مطرح و تراز اول جهان انجام نشده، بلکه تیمهایی مانند مقدونیه و آنگولا نیز به دلیل مسائل سیاسی از بازی با ایران انصراف دادند.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، اعلام کرد که اگر تیمی برای بازی پیدا شود، ممکن است زودتر به آمریکا بروند؛ در غیر این صورت تیم تنها ۱۰ روز پیش از مسابقات وارد خاک آمریکا خواهد شد.
تصمیم نهایی در دست شورای عالی امنیت ملی
در نهایت، سرنوشت حضور ایران در این تورنمنت در اختیار فدراسیون فوتبال نیست. تصمیم نهایی در سطوح عالی حاکمیتی و به دست شورای عالی امنیت ملی گرفته خواهد شد.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش، با ابراز مخالفت ضمنی تاکید کرد: «اگر مصلحت نباشد، به جام جهانی نمیرویم.»
اکنون باید دید جمهوری اسلامی تن به حضور در فضایی کاملا خارج از کنترل خود میدهد یا در آخرین لحظات از حضور در مسابقات انصراف خواهد داد.
به گزارش رسانههای داخل ایران، مهدی تاج، رییس فدراسیون، و هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، صبح امروز به ایران بازگشتند.
پلیس کانادا از ورود تاج، ممبینی و دو عضو کمیته روابط بینالملل به خاک این کشور جلوگیری کرد و آنها پس از ساعتها حضور در فرودگاه، از کانادا اخراج شدند.
اخراج آنها پس از انتشار گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال صورت گرفت؛ گزارشی که فاش کرد برای تاج «مجوز اقامت موقت» یا ویزای تیآرپی صادر شده است. این نوع ویزا برای افرادی صادر میشود که در شرایط عادی اجازه ورود به کانادا را ندارند، اما با دریافت آن، ممنوعیت ورودشان بهطور موقت لغو میشود.
انتشار این گزارش بهسرعت واکنشهایی سیاسی در اتاوا را برانگیخت و دولت کانادا را با پرسشهایی درباره چرایی صدور مجوز ویژه برای یک مقام پیشین سپاه پاسداران روبهرو کرد.
لئو هوساکوس، رهبر اپوزیسیون در سنای کانادا، سهشنبه صبح با استناد به گزارش ایراناینترنشنال، دولت را درباره ورود تاج تحت فشار قرار داد.
مهدی تاج سابقه فرماندهی در اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان را دارد. دولت کانادا از خرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای «تروریستی» قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با برگزاری کنگره فیفا در ونکوور، گروهی از معترضان خواستار محرومیت تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی شدند، اما فیفا و دولت آمریکا بر حضور این تیم در رقابتها تاکید کردند.
به نوشته رویترز، حدود ۳۰ معترض با تجمع مقابل محل برگزاری کنگره، تاکید کردند که تیم ملی ایران نماینده مردم این کشور نیست و آن را به سپاه پاسداران نسبت دادند. پوریا محمودی، از سازماندهندگان این تجمع، گفت: «این تیم نماینده ایران نیست، بلکه نماینده جمهوری اسلامی است» و افزود حضور آن در جام جهانی به «عادیسازی وضعیت داخلی ایران» کمک میکند.
این اعتراضات در حالی مطرح میشود که ایران به رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ که از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه برگزار میشود، راه یافته، اما حضورش بهدلیل تنشهای سیاسی و جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل با چالشهایی روبهرو شده است.
فیفا و آمریکا: ایران بازی خواهد کرد جیانی اینفانتینو اعلام کرد که ایران در این رقابتها حضور خواهد داشت و بازیهای خود را در ایالات متحده انجام میدهد. دونالد ترامپ نیز با این تصمیم موافقت کرد و گفت: «بگذارید بازی کنند.»
در همین حال، مقامهای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از جمله مهدی تاج نتوانستند در کنگره فیفا شرکت کنند، زیرا با وجود داشتن ویزا، از ورود آنها به کانادا جلوگیری شد. مقامهای کانادایی اعلام کردند افراد مرتبط با سپاه پاسداران - که در این کشور بهعنوان سازمان تروریستی شناخته میشود - اجازه ورود ندارند.
براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پلیس کانادا از ورود مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، و دو عضو کمیته روابط بینالملل به خاک این کشور جلوگیری کرد و آنها کانادا را ترک کردند.
زمینه تنشها و واکنشها معترضان با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران و کشته شدن معترضان، از فیفا خواستند همانگونه که روسیه را از جام جهانی محروم کرد، ایران را نیز کنار بگذارد. در مقابل، فیفا بر ضرورت «وحدت» تاکید کرده و از تغییر برنامه مسابقات خودداری کرده است.
در بیرون از محل برگزاری نشست، معترضان با در دست داشتن پرچم شیر و خروشید ایران و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی، خواستار تغییر وضعیت سیاسی در ایران شدند.
به گزارش رویترز، در حالی که فیفا و دولت آمریکا بر حضور ایران در جام جهانی تاکید دارند، فشارهای سیاسی و اعتراضات نشان میدهد که مشارکت ایران در این رقابتها به موضوعی حساس و مناقشهبرانگیز در سطح بینالمللی تبدیل شده است.
براساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، عبدالله موحد، نابغه کشتی ایران، برنده ۶ مدال طلای المپیک و جهان و همتیمی و یکی از نزدیکترین ورزشکاران به جهانپهلوان غلامرضا تختی، عصر روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ بر اثر سکته قلبی، در آمریکا در گذشت.
او متولد ۲۹ اسفند ۱۳۱۸ در بابلسر بود. زندهیاد موحد در المپیک ۱۹۶۸ مدال طلا به دست آورد. او که همدوره جهانپهلوان غلامرضا تختی بود، یکی از فنیترین کشتیگیران ایرانی به شمار میرود و نامش در تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی ثبت شده است.
عبدالله موحد در بسیاری از اردوهای تیم ملی با جهانپهلوان غلامرضا تختی هماتاق و همتمرین بود و روایتهای متعددی از او نقل کرده است.
او که در سال ۱۳۵۷ به آمریکا مهاجرت کرد و در این کشور به دانشگاه رفت، پیشتر در گفتگویی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفته بود پیشنهاد مربیگری در آمریکا را رد کرده است تا ورزشکاری نتواند هموطنانش را شکست دهد: «به من پیشنهاد مربیگری شد. بابی داگلاس که حریف من بود، به من پیشنهاد داد. اما نتوانستم خودم را راضی کنم به ورزشکارانی کشتی آموزش بدهم تا هموطنانم را شکست دهند.»
جامجهانی که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود، با درآمدی بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار، به پرسودترین رویداد در تاریخ ورزش جهان تبدیل شده است.
روزنامه گاردین، پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت، در گزارشی تفصیلی به بررسی ابعاد مالی بیسابقه جامجهانی ۲۰۲۶ پرداخت.
رکوردشکنی درآمدهای فیفا
جامجهانی ۲۰۲۶ که جانی اینفانتینو، رییس فیفا، آن را «بزرگترین رویداد تاریخ بشریت» نامیده، از نظر مالی نیز در سطحی فراتر از تصور قرار دارد.
فیفا در آخرین گزارش مالی خود پیشبینی کرده است که در چرخه چهارساله منتهی به این تورنمنت، ۱۳ میلیارد دلار درآمد کسب خواهد کرد که نزدیک به ۹ میلیارد دلار آن تنها در سال جاری میلادی محقق میشود.
برای درک بهتر این ارقام، کافی است آن را با المپیک ۲۰۲۴ پاریس مقایسه کنیم که حدود ۵.۲۴ میلیارد دلار درآمد داشت.
نکته جالب اینجاست که تا پیش از جامجهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی، المپیک همواره از نظر مالی جلوتر از فوتبال بود، اما تصمیم فیفا برای گسترش مسابقات و بردن آن به خاک آمریکای شمالی، درآمدهای این نهاد را به سطحی کاملا متفاوت رسانده است.
ماشینهای پولسازی؛ حق پخش و بلیتفروشی
اصلیترین منبع درآمد فیفا، فروش حق پخش تلویزیونی است که پیشبینی میشود به رکورد ۴.۳ میلیارد دلار برسد.
افزایش تعداد تیمها از ۳۲ به ۴۸ و بالا رفتن تعداد بازیها به ۱۰۴ مسابقه، محتوای بیشتری برای فروش به شبکهها ایجاد کرده است.
دومین منبع بزرگ، فروش بلیت و خدمات رفاهی (Hospitality) است که با جهشی بزرگ نسبت به قطر، به ۳ میلیارد دلار رسیده است.
گزارشها نشان میدهد قیمتها به شکل عجیبی افزایش یافته است؛ به طوری که ارزانترین بلیت فینال در استادیوم «نیوجرسی» حدود ۴,۱۸۵ دلار قیمتگذاری شده که ۷ برابر قیمت فینال دوره قبل و ۴۰ برابر قیمت بلیت فینال یورو ۲۰۲۴ است.
با وجود این قیمتها، تقاضا همچنان بالا است و برای ۷ میلیون بلیت موجود، بیش از ۵۰۰ میلیون درخواست ثبت شده است.
اسپانسرها و نوآوریهای تجاری
درآمدهای حمایتی (Sponsorship) نیز به رکورد ۲.۷ میلیارد دلار رسیده است.
فیفا با ۱۶ شریک تجاری، از جمله آدیداس، آرامکو و کوکاکولا، قرارداد بسته و برای نخستین بار با تفکیک حقوق تجاری فوتبال زنان و بهرهبرداری از شبکههای اجتماعی مانند تیکتاک و یوتیوب، مدلهای درآمدی خود را متنوعتر کرده است.
پولها کجا میرود؟
فیفا به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی متعهد شده است که حداقل ۱۱.۶۷ میلیارد دلار از این درآمد را صرف توسعه جهانی فوتبال کند. با این حال، نحوه توزیع این مبالغ بحثبرانگیز است.
هر یک از ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا، ۵ میلیون دلار برای هزینههای عملیاتی دریافت میکنند.
پس از اعتراض کشورهای شرکتکننده نسبت به هزینههای بالای اقامت، فیفا بودجه جوایز تیمی را ۱۵ درصد افزایش داد و به ۸۷۱ میلیون دلار رساند. اکنون هر تیم شرکتکننده حداقل ۱۲.۵ میلیون دلار دریافت خواهد کرد.
برندگان و بازندگان؛ چالش مالی میزبانان
برخلاف فیفا که از معافیتهای مالیاتی گسترده در آمریکا برخوردار است، فدراسیونهای ملی و بازیکنان ممکن است مجبور به پرداخت مالیاتهای سنگین فدرال و ایالتی شوند.
همچنین تنش میان فیفا و ۱۱ شهر میزبان در آمریکا افزایش یافته است.
طبق قراردادها، فیفا تمام درآمدهای اصلی را برای خود برمیدارد، اما هزینههای سنگین «امنیت و حملونقل» بر عهده شهرهای میزبان است.
این موضوع باعث شده برخی شهرها، مانند نیویورک، برنامههای مخصوص هواداران را به دلیل هزینههای بالا لغو کنند یا بهشدت کاهش دهند.
در نهایت، یکی از برندگان قطعی این گردش مالی، خود جانی اینفانتینو است.
گزارشها نشان میدهد پاداش سالانه او به دلیل موفقیتهای مالی به ۳ میلیون دلار افزایش یافته و مجموع حقوق دریافتی او را به ۶ میلیون دلار در سال رسانده است؛ رقمی که پیشبینی میشود با پایان این جامجهانی باز هم افزایش یابد.