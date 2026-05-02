اتحادیه اروپا: سرکوب رسانهها در ایران و جهان، تهدیدی فزاینده علیه آزادی مطبوعات است
اروپا در بیانیهای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، با هشدار درباره افزایش فشارها بر رسانهها و خبرنگاران در جهان، از تهدید فزاینده علیه حق دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داده و همزمان، بهطور مشخص سرکوب و خشونت علیه روزنامهنگاران در ایران را محکوم کرده است.
در این بیانیه که از سوی کایا کالاس منتشر شده، تأکید شده که روندهای نگرانکنندهای مانند ارعاب آنلاین و فیزیکی خبرنگاران و نیز استفاده از پروندههای قضایی برای خاموش کردن صداهای منتقد، باعث گسترش خودسانسوری در میان فعالان رسانهای شده است.
اتحادیه اروپا با اشاره به اقدامات حکومتهای اقتدارگرا، از جمله جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرده که این فشارها نهتنها امنیت خبرنگاران را تهدید میکند، بلکه مستقیما دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل و قابل اعتماد را نیز محدود میسازد.
در ادامه این بیانیه آمده است که تضعیف شبکه خبرنگاران خارجی و محدود کردن حضور رسانههای مستقل، خلأیی ایجاد میکند که بهسرعت با اطلاعات تأییدنشده و روایتهای جهتدار پر میشود.
همچنین هشدار داده شده که برخی نهادها با ظاهر رسانهای، در عمل به بازتولید تبلیغات حکومتی و انتشار اخبار جعلی میپردازند و نقش نظارتی رسانهها را تضعیف میکنند.