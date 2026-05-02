کردپا،‌ آژانس خبر رسانی کردستان، با استناد به یک ویدیوی دریافتی از شهر سردشت، در استان آذربایجان غربی، از برگزاری «یک مانور نظامی حکومتی» خبر داد.

این سایت بدون اشاره به زمان این مانور نوشت ماشین‌های نظامی مجهز به سلاح‌های نیمه‌سنگین از جمله کاتیوشا، نیروهای پوشیده با لباس سپاه و نقاب‌دار، و خودروهای شخصی با نمادهای حکومتی از جمله پرچم جمهوری اسلامی، در کنار رژه موتورسواران دیده می‌شوند.

کردپا افزود در این مانور، نیروهای لباس شخصی و مسلح به کلاشینکف حضور داشتند و نیروهای انتظامی نیز در اطراف دیده می‌شدند که این مانور را تحت نظر دشتند.

بر اساس این گزارش، مانور حکومتی در حالی برگزار ‌شده است که بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب جامعه و محرومیت مردم از دسترسی به اینترنت بیش از دو ماه ادامه دارد و فضای ارعاب و امنیتی بر شهرها حاکم است.