اخراج تحقیرآمیز مهدی تاج از کانادا و هشدارهای صریح مقامات آمریکایی درباره عدم صدور ویزا برای افراد دارای سوابق در سپاه پاسداران، نشان می‌دهد که بسیاری از مدیران، مربیان و حتی ستاره‌های تیم ملی با سد محکم ورود به خاک ایالات متحده روبه‌رو خواهند شد.

در کنار بحران ویزا و لغو بازی‌های تدارکاتی به دلایل سیاسی، هراس از فضای ورزشگاه‌های آمریکا که کانون تجمع مخالفان است، این مسابقات را به یک تهدید امنیتی تبدیل کرده است.

در حالی که رسانه‌های داخلی نسبت به «تحقیر احتمالی» هشدار می‌دهند، تصمیم نهایی درباره حضور یا انصراف از این رقابت‌ها به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است تا میان مصلحت سیاسی و حضور در «دهان شیر» یکی را انتخاب کند.

تایید فیفا و چراغ سبز ترامپ

جانی اینفانتینو، رییس فیفا، بار دیگر بر حضور ایران در جام جهانی تابستان امسال تاکید کرد. او گفت: «ایران قطعا در جام جهانی شرکت خواهد کرد و بازی‌هایش در خاک آمریکا برگزار می‌شود. دلیل آن ساده است؛ ما باید مردم را متحد کنیم.»

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نیز در واکنش به سخنان رییس فیفا گفت: «بگذارید بازی کنند. جانی دوست من است و درباره این موضوع صحبت کرد. من به او گفتم هر کاری می‌خواهی بکن؛ می‌توانی آن‌ها را داشته باشی یا نداشته باشی.»

ترامپ همچنین افزود که احتمالا تیم خوبی دارند و باورش سخت است، اما فکر می‌کند باید اجازه داد بازی کنند.

تحقیر در کانادا و بحران ویزا

با وجود این چراغ‌سبزها، واقعیت برای مقامات ایرانی بسیار تلخ است. مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، پس از اخراج تحقیرآمیز از خاک کانادا به تهران بازگشت.

پلیس کانادا از ورود او، دبیرکل فدراسیون و همراهانشان جلوگیری کرد. این اخراج پس از گزارش ایران‌اینترنشنال و فاش شدن سوابق مهدی تاج در اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفت؛ نهادی که در فهرست گروه‌های «تروریستی» کانادا قرار دارد.

این بحران در آمریکا جدی‌تر است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرده است که واشینگتن میان ورزشکاران و افراد دارای پیوندهای امنیتی تفاوت قائل می‌شود.

او گفت: «آن‌ها نمی‌توانند تروریست‌های سپاه را تحت عنوان خبرنگار یا مربی وارد کشور ما کنند.»

با این اوصاف، بازیکنانی مانند احسان حاج‌صفی، مهدی طارمی، شجاع خلیل‌زاده و دانیال اسماعیلی‌فر که خدمت سربازی را درتیم‌های سپاه گذرانده‌اند، به همراه سعید الهویی، دستیار قلعه‌نویی، کار بسیار سختی برای دریافت ویزا و ورود به خاک آمریکا خواهند داشت.

هشدار رسانه‌های داخلی؛ سفر تاج زنگ خطر بود

رسانه‌های داخلی ایران نیز نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند. روزنامه «خبر ورزشی» در گزارشی نوشت که اتفاق کانادا هشداری بود تا مشخص شود فوتبال از سیاست جدا نیست.

این رسانه افزود که حضور در این جام جهانی، رفتن به «دهان شیر با دست بسته» است.

وقتی مقامات رسمی اجازه ورود ندارند و پاداش‌های فیفا نیز به دلیل تحریم‌ها قابل برداشت نیست، حضور در مسابقات جز «تحقیر» دستاوردی نخواهد داشت.

ورزشگاه‌هایی در تسخیر مخالفان

ایران قرار است در شهرهای لس‌آنجلس و سیاتل بازی کند؛ شهرهایی که کانون تجمع مخالفان جمهوری اسلامی هستند.

برخلاف جام جهانی قطر، این بار هواداران حکومتی شانسی برای دریافت ویزای آمریکا ندارند. پیش‌بینی می‌شود فضای ورزشگاه‌ها، به‌ویژه پس از حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴، به‌طور کامل علیه جمهوری اسلامی باشد.

هم‌زمان با کنگره فیفا در ونکوور نیز معترضان با پرچم‌های شیر و خورشید تجمع کردند و خواستار اخراج تیمی شدند که آن را نماینده سپاه می‌دانند، نه مردم ایران.

فروپاشی برنامه‌های فنی

در کنار بحران سیاسی، تیم ملی از نظر فنی نیز در بن‌بست است. نه تنها بازی تدارکاتی با تیم‌های مطرح و تراز اول جهان انجام نشده، بلکه تیم‌هایی مانند مقدونیه و آنگولا نیز به دلیل مسائل سیاسی از بازی با ایران انصراف دادند.

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، اعلام کرد که اگر تیمی برای بازی پیدا شود، ممکن است زودتر به آمریکا بروند؛ در غیر این صورت تیم تنها ۱۰ روز پیش از مسابقات وارد خاک آمریکا خواهد شد.

تصمیم نهایی در دست شورای عالی امنیت ملی

در نهایت، سرنوشت حضور ایران در این تورنمنت در اختیار فدراسیون فوتبال نیست. تصمیم نهایی در سطوح عالی حاکمیتی و به دست شورای عالی امنیت ملی گرفته خواهد شد.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش، با ابراز مخالفت ضمنی تاکید کرد: «اگر مصلحت نباشد، به جام جهانی نمی‌رویم.»

اکنون باید دید جمهوری اسلامی تن به حضور در فضایی کاملا خارج از کنترل خود می‌دهد یا در آخرین لحظات از حضور در مسابقات انصراف خواهد داد.