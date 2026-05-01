یک مقام نظامی اسرائیلی که نامش فاش نشده، اعلام کرد که اگر ذخیره بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد از دسترس جمهوری اسلامی خارج نشود، کل جنگ اخیر «یک شکست بزرگ» تلقی خواهد شد.

مقام‌های اسرائیلی گفته‌اند این ذخیره برای ساخت ۱۱ بمب هسته‌ای کافی است.

به گزارش تایمز اسرائیل، این افسر ارشد ارتش اسرائیل گفت اگر، در چارچوب مذاکرات میان ایالات متحده و ایران، هیچ توافقی برای خارج کردن ذخیره اورانیوم و توقف غنی‌سازی در کشور حاصل نشود، دستاوردهای ۴۰ روز درگیری عملاً بی‌نتیجه خواهد بود.

او تاکید کرد: «اگر هدف هسته‌ای محقق نشود، در این صورت هر آنچه در ایران انجام دادیم یک شکست بزرگ خواهد بود. رژیم شرور ایران می‌تواند به سمت برنامه هسته‌ای جهش کند.»

این افسر ادامه داد: «اگر اورانیوم از طریق دیپلماتیک از ایران خارج شود، ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم.» با این حال، اگر این اتفاق نیفتد، اسرائیل ناچار خواهد بود برای دستیابی به این هدف، عملیات دیگری در ایران انجام دهد.