محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران، با تمجید از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و به‌ویژه نیروی هوافضای سپاه پاسداران در جریان جنگ اخیر، گفت آنچه «دیپلماسی موشکی» خواند، پیام جمهوری اسلامی را به دشمن منتقل کرده است.

او افزود: «موشک صورتی دخترانه ارسال شد و موشک آبی هم آماده پرتاب به قلب دشمن است.»

امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای و تنگه هرمز پایان یافته است و افزود: «در صورتی که لازم باشد بعدا با قاطعیت و صلابت به این میدان خواهند رفت.»