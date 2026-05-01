طبق این اطلاعات، او به صورت خشونت‌آمیز بازداشت شد و بعد از ده‌ها روز به خانواده‌اش گفته شد که باید برای دریافت پیکر مراجعه کنند.

بر اساس پیام رسیده، او برای پیگیری وضعیت برادرش حمید علاءالدین که هدف شلیک قرار گرفت به بیمارستان مراجعه می‌کند اما برخی وسایل الکترونیکی او توقیف می‌شود و وقتی یک هفته بعد برای دریافت و پیگیری وسایل خود رفت، بازداشت و به خانه‌اش برای بازجویی و تفتیش برده شد.

او در خانه‌اش به شدت با وسایل مختلف ضرب و شتم شد که بر اساس گزارش رسیده، در همان محل جانش را از دست داد اما به عنوان زندانی زنده خبر جان باختنش پنهان نگه داشته شد.

حسام علاءالدین از بستگان احمد علاءالدین، از مالکان پاساژ مشهور علاءالدین در تهران است.