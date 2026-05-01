به نوشته رویترز، حدود ۳۰ معترض با تجمع مقابل محل برگزاری کنگره، تاکید کردند که تیم ملی ایران نماینده مردم این کشور نیست و آن را به سپاه پاسداران نسبت دادند. پوریا محمودی، از سازمان‌دهندگان این تجمع، گفت: «این تیم نماینده ایران نیست، بلکه نماینده جمهوری اسلامی است» و افزود حضور آن در جام جهانی به «عادی‌سازی وضعیت داخلی ایران» کمک می‌کند.

این اعتراضات در حالی مطرح می‌شود که ایران به رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ که از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه برگزار می‌شود، راه یافته، اما حضورش به‌دلیل تنش‌های سیاسی و جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل با چالش‌هایی روبه‌رو شده است.

فیفا و آمریکا: ایران بازی خواهد کرد

جیانی اینفانتینو اعلام کرد که ایران در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت و بازی‌های خود را در ایالات متحده انجام می‌دهد. دونالد ترامپ نیز با این تصمیم موافقت کرد و گفت: «بگذارید بازی کنند.»

در همین حال، مقام‌های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از جمله مهدی تاج نتوانستند در کنگره فیفا شرکت کنند، زیرا با وجود داشتن ویزا، از ورود آن‌ها به کانادا جلوگیری شد. مقام‌های کانادایی اعلام کردند افراد مرتبط با سپاه پاسداران - که در این کشور به‌عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود - اجازه ورود ندارند.

براساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال ، پلیس کانادا از ورود مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، و دو عضو کمیته روابط بین‌الملل به خاک این کشور جلوگیری کرد و آنها کانادا را ترک کردند.

زمینه تنش‌ها و واکنش‌ها

معترضان با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران و کشته شدن معترضان، از فیفا خواستند همان‌گونه که روسیه را از جام جهانی محروم کرد، ایران را نیز کنار بگذارد. در مقابل، فیفا بر ضرورت «وحدت» تاکید کرده و از تغییر برنامه مسابقات خودداری کرده است.

در بیرون از محل برگزاری نشست، معترضان با در دست داشتن پرچم شیر و خروشید ایران و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی، خواستار تغییر وضعیت سیاسی در ایران شدند.

به گزارش رویترز، در حالی که فیفا و دولت آمریکا بر حضور ایران در جام جهانی تاکید دارند، فشارهای سیاسی و اعتراضات نشان می‌دهد که مشارکت ایران در این رقابت‌ها به موضوعی حساس و مناقشه‌برانگیز در سطح بین‌المللی تبدیل شده است.

