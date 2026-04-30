نشریه پولیتیکو شامگاه چهارشنبه ۹ اردیبهشت در گزارشی به بررسی چالش جدی اتحادیه اروپا در شناسایی میزان سوخت موجود در ذخایر خود پرداخت.

ابهام در میزان ذخایر واقعی

در حالی که شرکت‌های هواپیمایی، پروازها را لغو می‌کنند و مقامات از مردم می‌خواهند سفرهای خود را کاهش دهند، هیچ‌کس نمی‌داند چه مقدار سوخت در کل قاره باقی مانده است.

جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز، قیمت سوخت را در اروپا به‌شدت افزایش داده است.

توبیاس مایر، مدیرعامل گروه دی‌اچ‌ال، در این باره گفت: «ما برای ماه‌های مه و ژوئن آماده هستیم، اما پیش‌بینی اتفاقات پس از آن بسیار دشوار است.»

هزینه‌های سنگین و داده‌های ناقص

اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که جنگ با جمهوری اسلامی، روزانه ۵۰۰ میلیون یورو هزینه اضافی انرژی به این اتحادیه تحمیل می‌کند.

او تاکید کرد آمار دقیقی از میزان برداشت از ذخایر استراتژیک وجود ندارد.

اگرچه اطلاعات ذخایر دولتی تا حدی شفاف است، اما مقامات درباره زمان تمام شدن مخازن نفت و گاز کل اروپا اطلاعات بسیار کمی دارند.

یک مقام ارشد در کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا به پولیتیکو گفت: «ما دانش و داده‌های بسیار محدودی در مورد بازار گاز و نفت داریم. قطعا در زمینه نظارت بر بازار با کمبود اطلاعات مواجه هستیم.»

100 %

درخواست برای نظارت دقیق‌تر

وزیران انرژی کشورهای بلژیک، هلند و اسپانیا در نشست اخیر خود به این فقدان اطلاعاتی اشاره کردند.

آن‌ها از اتحادیه اروپا خواستند تا هماهنگی بیشتری برای نظارت لحظه‌ای بر بازار سوخت انجام دهد.

نماینده یونان حتی پیشنهاد داد که یک کانال ارتباطی فوری در پیام‌رسان‌های واتس‌اپ یا سیگنال بین کشورهای عضو و مدیریت اتحادیه راه‌اندازی شود.

وضعیت سوخت‌های تصفیه‌شده مانند گازوییل و سوخت جت بسیار مبهم‌تر است.

بیشتر این ذخایر در انبارهای تجاری پراکنده قرار دارند و شرکت‌های خصوصی، تمایلی به افشای داده‌های حساس تجاری خود ندارند.

آلن ماتورن، از مدیران گروه‌های لابی سوخت در اروپا، صراحتا بیان کرد: «این‌ها اطلاعاتی است که اعضای ما، حتی با من هم به اشتراک نمی‌گذارند.»

یکی از مقامات کمیسیون اروپا نیز تایید کرد: «در دنیای ایده‌آل، ما به اطلاعات کامل دسترسی داریم. در دنیای واقعی، کیفیت کار و تصمیمات ما فقط به اندازه اطلاعاتی است که به ما داده می‌شود.»

تلاش برای تاسیس «دیده‌بان سوخت»

کمیسیون اروپا در پاسخ به این بحران، از تشکیل کمیته‌ای ویژه به نام «دیده‌بان سوخت» خبر داد.

آنا-کایسا ایتکونن، سخنگوی کمیسیون اروپا، گفت: «ما می‌خواهیم آمار بهتری نسبت به وضعیت سوخت در سراسر اتحادیه اروپا داشته باشیم. در حال کار روی آن هستیم، اما هنوز زود است که بگوییم این سازوکار دقیقا چگونه عمل خواهد کرد.»

در حال حاضر، آخرین داده‌های جامع موجود مربوط به ماه‌ها پیش است و هیچ‌کس از موجودی دقیق لحظه‌ای خبر ندارد.

تحلیلگران برای جبران این کمبود داده، به روش‌های غیرمتعارف مانند بررسی سایه مخازن در تصاویر ماهواره‌ای روی آورده‌اند.

همایون فلکشاهی، تحلیلگر نفت خام، گفت که با سنجش ارتفاع سقف تانکرهای شناور از طریق سایه‌ها، میزان پر بودن آن‌ها را تخمین می‌زنند.

با این حال، او اشاره کرد که ردیابی سوخت جت که در مخازنی با سقف ثابت نگهداری می‌شود، «بسیار دشوارتر» است.

در حال حاضر، اروپا مجبور است تصمیمات حیاتی خود را بر اساس حدس و گمان و اطلاعات ناقص بگیرد.