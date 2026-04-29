به گزارش «ورزش ۳»، پلیس کانادا از ورود مهدی تاج، رییس فدراسیون، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، و دو عضو کمیته روابط بینالملل به خاک این کشور جلوگیری کرده است.
به نوشته این رسانه، هیات ایرانی سفر خود را از روز شنبه آغاز کرده است. آنها ابتدا از مرزهای شمالغربی ایران به شهر وان ترکیه رفتند و سپس راهی استانبول شدند و از آنجا با پروازی طولانی، خود را به شهر ونکوور رساندند. در حال حاضر، مقامهای فدراسیون فوتبال در فرودگاه ونکوور معطل تصمیم نهایی پلیس کانادا هستند.
بر اساس اطلاعات اختصاصی «ایراناینترنشنال»، منابع امنیتی و دولتی کانادا برای مهدی تاج «مجوز اقامت موقت» یا TRP صادر کردهاند.
مهدی تاج که سابقه فرماندهی در اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان را دارد، در حالی این مجوز را دریافت کرده است که کانادا از خرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای «تروریستی» قرار داده است.
این مجوز ویژه (TRP) عملا ممنوعیت ورود قانونی او به کانادا را کنار میزند و به او اجازه میدهد تحت شرایط سختگیرانه، از جمله الزام به اعلام حضور به نهادهای مسئول در زمانهای تعیینشده، برای شرکت در کنگره فیفا وارد خاک این کشور شود.
خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش داد در پی وقوع یک حمله با چاقو در شمال لندن، پلیس بریتانیا یک مظنون را بازداشت کرد. این حادثه در منطقه گولدرز گرین، که دارای جمعیت قابل توجهی از یهودیان است، رخ داد و به زخمی شدن دو نفر انجامید.
سازمان یهودی «شومریم» چهارشنبه ۹ اردیبهشت در بیانیهای اعلام کرد فرد مهاجم با چاقو در حال دویدن در خیابان بود و تلاش داشت به عابران یهودی حمله کند.
بر اساس این بیانیه، نیروهای سازمان شومریم موفق شدند پیش از ورود پلیس، فرد مهاجم را مهار کنند. در ادامه، پلیس نیز وارد عمل شد و برای بازداشت مهاجم از شوکر استفاده کرد.
شومریم شبکهای از گروههای داوطلب نگهبانی محلی در جوامع یهودی است که در کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا فعالیت دارد و با گشتزنی، اطلاعرسانی به پلیس و واکنش سریع، به تقویت امنیت محلی کمک میکند.
پلیس بریتانیا اعلام کرد مهاجم مردی ۴۵ ساله است و افزود او به اتهام «تلاش برای قتل» بازداشت شده است.
این رویداد در حالی به وقوع پیوست که گزارشها از افزایش حملات یهودستیزانه در لندن حکایت دارند.
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد نیروهای امدادی در محل حادثه حضور یافتهاند و به مجروحان رسیدگی میکنند.
سازمان شومریم افزود هر دو مجروح حادثه تحت درمان قرار دارند.
پیشتر در هفتم اردیبهشت نیز دیوار یادبود جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان در منطقه گولدرز گرین لندن هدف آتشسوزی عمدی قرار گرفته بود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۹ اردیبهشت در سخنانی در مجلس عوام، حمله با چاقو در شمال لندن را «بسیار نگرانکننده» خواند.
او سوم اردیبهشت نیز از کنیسهای که هدف حملات اخیر قرار گرفته بود، بازدید کرده و گفته بود نگرانیها درباره استفاده برخی کشورها از عوامل نیابتی برای انجام فعالیتهای مجرمانه در بریتانیا رو به افزایش است.
بر اساس گزارش شبکه البیسی که چهارم اسفند منتشر شد، روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه در لندن با شتابی قابل توجه در جریان است.
اسکاینیوز نیز هشتم اردیبهشت گزارش داد یک کانال تلگرامی منتسب به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق شبکههای اجتماعی در بریتانیا در حال جذب «نوجوانان و افراد دارای سوابق کیفری» برای انجام فعالیتهای مجرمانه است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که از زمان حمله هفتم اکتبر حماس و آغاز جنگ غزه، میزان حملات یهودستیزانه در بریتانیا روند افزایشی داشته است.
جدیترین مورد در سال گذشته، حملهای در منچستر بود که طی آن دو تن از عبادتکنندگان یهودی در روز یوم کیپور، مقدسترین روز در تقویم یهودیان، جان خود را از دست دادند.
در کانون بسته تحریمی تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، «شرکتهای راهبر» قرار دارند. شبکهای از واسطههای مالی که با ایجاد شرکتهای صوری در خارج، مسیر دسترسی پنهان بانکهای ایرانی را به نظام مالی جهانی، برقرار میکنند.
این ساختار پیچیده، با هدایت پرداختهای تجاری و ارزی، نقش محوری در انتقال منابع، تسویه معاملات تحریمی و پشتیبانی مالی از نهادهای وابسته به حکومت ایران ایفا میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا هشتم اردیبهشت با انتشار بیانیهای، از تحریم ۳۵ فرد و نهاد مرتبط با «شبکه بانکداری سایه» جمهوری اسلامی در چارچوب کارزار «خشم حماسی» خبر داد.
بر اساس این بیانیه، این شبکه با تسهیل جابهجایی دهها میلیارد دلار، به دور زدن تحریمها و تامین مالی «فعالیتهای تروریستی» مورد حمایت حکومت ایران کمک میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا افزود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران با استفاده از این شبکه، به نظام مالی بینالمللی دسترسی پیدا میکنند.
این سازوکار امکان دریافت درآمد حاصل از فروش غیرقانونی نفت، تامین قطعات حساس مورد نیاز برای برنامههای موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی و انتقال منابع مالی به نیروهای نیابتی را فراهم میسازد.
در روزهای اخیر، آمریکا فشارهای خود را بر اقتصاد ایران تشدید کرده و افزون بر محاصره بنادر جنوبی کشور، بستههای تحریمی گوناگونی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا درآورده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشتم اردیبهشت اعلام کرد جمهوری اسلامی اطلاع داده در «وضعیت فروپاشی» قرار دارد و خواهان رفع محاصره تنگه هرمز است.
با این حال، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد ترامپ به دستیاران خود دستور داده است برای محاصره دریایی طولانیمدت جمهوری اسلامی آماده شوند.
هشدار وزیر خزانهداری آمریکا به موسسات مالی
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در همین رابطه گفت: «سامانه بانکداری سایه ایران نقش یک شریان مالی حیاتی را برای نیروهای مسلح این کشور ایفا میکند و زمینهساز اقداماتی است که تجارت جهانی را مختل میکند و به گسترش خشونت در خاورمیانه دامن میزند.»
او ادامه داد منابع مالی غیرقانونی که از طریق این سازوکار منتقل میشود، «پشتوانه عملیات تروریستی مستمر» جمهوری اسلامی است و تهدیدی مستقیم علیه شهروندان ایالات متحده، متحدان منطقهای و اقتصاد جهانی به شمار میرود.
بسنت به نهادهای مالی هشدار داد «هر موسسهای که در تسهیل فعالیت این شبکهها نقش داشته باشد یا با آنها همکاری کند، با پیامدهای سنگین روبهرو خواهد شد».
او هفتم اردیبهشت نیز اعلام کرده بود انجام هرگونه همکاری یا فعالیت تجاری با خطوط هوایی تحریمشده ایران، اشخاص و شرکتها را در معرض اعمال تحریمهای ایالات متحده قرار میدهد.
راهبرها و شبکه شرکتهای صوری
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه بیانیه خود اعلام کرد بانکهای جمهوری اسلامی که از نظام مالی بینالمللی کنار گذاشته شدهاند، برای انجام تراکنشهای مربوط به واردات و صادرات به شرکتهای خصوصی موسوم به «راهبر» متکی هستند. شبکهای که با ایجاد هزاران شرکت صوری در خارج از کشور، پرداختها را مدیریت میکند.
بر اساس این بیانیه، راهبرها از حسابهای بانکی این شرکتهای صوری در بانکهای خارجی، بهویژه در مراکز مهم مالی، بهره میبرند تا زمینه را برای دسترسی غیرقانونی بانکهای تحریمشده ایرانی به شبکه مالی جهانی فراهم آورند.
راهبرها همچنین با صرافیهای ایرانی و مجموعهای از شرکتهای پوششی در کشورهای مختلف هماهنگی نزدیک دارند تا پرداختهای مرتبط با امور تجاری تحت تحریم جمهوری اسلامی را تسهیل کنند؛ از جمله معاملاتی که به نمایندگی از سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح، شرکت ملی نفت ایران و دیگر نهادهای تحریمی انجام میگیرد.
در بیانیه وزارت خزانهداری نام شرکتهای راهبر هشت بانک ملی، ملت، شهر، سپه، سینا، اقتصاد نوین، پارسیان و گردشگری و هویت مدیران آنها ذکر شده است.
از جمله این شرکتهای راهبر میتوان به کارمانیا تجارت عصر کیش، نقش سیمرغ سهند، خاور تجارت آرکا کیش، فاراب سروش آفاق قشم، تجارت سریر افروز کیش و ستاره تابان کیش اشاره کرد.
روزنامه اعتماد در گزارشی به پیامدهای انسانی این وضعیت پرداخت و نوشت که قطع اینترنت علاوه بر ضربه به کسبوکارهای آنلاین، تاثیر مخربی بر ذهن و روان مردم گذاشته است.
در سالهای اخیر، استفاده از اینستاگرام و تلگرام بخشی از عادت روزانه ایرانیان بوده و قطع ناگهانی این ابزارها، زندگی بسیاری را با نوعی خلأ روبهرو کرده است.
این گزارش تاکید کرد که ایرانیها «تازه داشتند با فناوریهایی مثل چتجیپیتی خو میگرفتند و از آن برای پرسشهای روزانه یا حتی درد دل کردن استفاده میکردند»، اما اکنون از این ارتباط جهانی محروم شدهاند.
برای نسل جوان، این محرومیت به معنای آسیب به هویت دیجیتال و سلامت روان است.
توجیه دولت برای اینترنت پرو
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به انتقادها اعلام کرد که دسترسی محدود موسوم به «اینترنت پرو» با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده و برای حفظ کسبوکارها در شرایط بحرانی است.
او تاکید کرد وضعیت فعلی «بحرانی» محسوب میشود و تغییر در دسترسیها، منوط به اعلام وضعیت عادی از سوی دستگاههای مربوطه است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چندی پیش هشدار داد که ادامه این روند، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۰ میلیون نفر را بهطور جدی تهدید میکند.
او اشاره کرد که میانگین تابآوری بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی در این شرایط تنها ۲۰ روز بوده است و خسارتهای وارده غیرقابل انکار است.
تبعیض و شکاف اجتماعی با اینترنت طبقاتی
طرح «اینترنت پرو» با واکنشهای تندی روبهرو شده است. رییس سازمان نظام پرستاری اعلام کرد که پرستاران به اتفاق آرا از دریافت این امتیاز ویژه صرفنظر کردهاند تا کنار مردم بمانند.
از سوی دیگر، انجمن تجارت الکترونیک با صدور بیانیهای اعلام کرد فروش اینترنت طبقاتی با قیمت حداقل پنج برابر، جامعه را چندقطبی کرده است.
این انجمن، استناد به «امنیت سایبری» برای قطع اینترنت را رد کرد و یادآور شد بزرگترین حملات سایبری و هک بانکها دقیقا در زمان قطع کامل اینترنت رخ داده است.
خسارتهای سنگین اقتصادی
ادامه این روند، اقتصاد کشور را فلج کرده است.
محسن احتشام، رییس شورای ملی زعفران، گفت که صادرکنندگان این محصول حتی نمیتوانند با مشتریان بینالمللی گفتوگو کنند که این موضوع جایگاه زعفران ایران را در بازار جهانی به خطر انداخته است.
در حالی که زیان روزانه این وضعیت تا ۸۰ میلیون دلار برآورد میشود، گزارشها نشان میدهند که فروش اینترنت طبقاتی با تعرفههای نجومی، تنها به نفع اپراتورهای خاص و ایجاد یک بازار رانتی هزاران میلیارد تومانی تمام شده است.