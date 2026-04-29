روزنامه گاردین چهارشنبه ۹ اردیبهشت در گزارشی تحلیلی نوشت هشدارهای داده شده، تاثیر محدودی داشته و چندین کشور منطقه در حال تقویت روابط اقتصادی با مسکو هستند.

اندونزی اعلام کرده تا ۱۵۰ میلیون بشکه نفت خام از روسیه وارد می‌کند. تصمیمی که پس از دیدار پرابوو سوبیانتو، رییس‌جمهوری این کشور، با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، در مسکو اتخاذ شد.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از دیدار با وزیران خارجه کشورهای عضو آسه‌آن (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا)، در برونئی، از این کشورها خواست «تصویر بزرگ‌تر» را در نظر بگیرند و هشدار داد خرید نفت از روسیه به ادامه جنگ اوکراین کمک می‌کند.

آسه‌آن یک سازمان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه‌ای است که ۱۰ کشور جنوب شرق آسیا را برای تقویت همکاری‌ها، توسعه اقتصادی و حفظ ثبات و صلح منطقه‌ای گرد هم آورده است.

فیلیپین نیز ماه گذشته میلادی نخستین محموله نفت روسیه در پنج سال اخیر را دریافت کرده است. تایلند در حال مذاکره برای خرید کود از روسیه است و ویتنام نیز توافق قبلی خود با مسکو برای ساخت نیروگاه هسته‌ای را با فوریت بیشتری دنبال می‌کند.

تصویری مثبت از روسیه و پوتین

برای روسیه، این بحران به سود مالی قابل توجهی منجر شده است. افزایش قیمت انرژی و تعلیق موقت برخی تحریم‌ها، درآمدهای چند میلیارد دلاری برای این کشور ایجاد کرده و به گفته تحلیلگران، تلاش‌های غرب برای انزوای مسکو را تضعیف کرده است.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند روسیه و پوتین در بسیاری از کشورهای منطقه تصویر مثبتی دارند.

بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۴، بیش از ۵۰ درصد پاسخ‌دهندگان در اندونزی و ویتنام خواهان پیروزی روسیه در جنگ اوکراین بودند.

همچنین در نظرسنجی سال ۲۰۲۵ مرکز پژوهشی پیو، ۶۴ درصد از اندونزیایی‌ها دیدگاه مثبتی نسبت به روسیه داشتند، در حالی که این رقم برای آمریکا ۴۸ درصد بود.

ایان استوری، پژوهشگر موسسه آیسیس-یوسف اسحاق در سنگاپور، به گاردین گفت: «پوتین به عنوان رهبر قدرتمندی دیده می‌شود که در برابر غرب ایستاده و از ارزش‌های سنتی دفاع می‌کند.»

با وجود این، تحلیلگران معتقدند توان روسیه برای گسترش نفوذ در منطقه محدود است، به‌ویژه به دلیل وابستگی فزاینده این کشور به پکن و رقابت با قدرت‌هایی مانند آمریکا و چین.

در همین حال، تعلیق موقت تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت روسیه که در ماه مارس اجرا شد و در اواسط آپریل برای ۳۰ روز دیگر تمدید شد، نقش مهمی در افزایش عرضه جهانی و تسهیل خرید برای کشورهای آسیایی داشته است.

در حوزه انرژی هسته‌ای، روسیه تلاش می‌کند حضور خود را گسترش دهد و پیش‌تر قراردادهایی با میانمار و ویتنام امضا کرده است، هرچند با رقابت سایر کشورها مواجه است.

شریک قابل اتکا

این بحران به مسکو فرصت داده است خود را به عنوان شریک «قابل اتکا و باثبات» در زمینه امنیت غذایی و انرژی معرفی کند. همزمان، این همکاری‌ها برای کشورهایی مانند اندونزی نیز اهمیت سیاسی دارد.

لژک بوشینسکی، استاد دانشگاه ملی استرالیا، گفت این توافق‌ها نشان‌دهنده سیاست عدم تعهد جاکارتا است و پیامی به غرب می‌فرستد که این کشور از سیاست‌های آن پیروی نمی‌کند.

قرار است در ماه ژوئن، نشستی مشترک میان روسیه و آسه‌آن در شهر کازان برگزار شود تا ۳۵ سال روابط دو طرف گرامی داشته شود. نشستی که به گفته تحلیلگران، حتی بدون دستاورد مشخص، برای مسکو اهمیت نمادین دارد و نشان می‌دهد این کشور همچنان در عرصه بین‌المللی متحدانی دارد.