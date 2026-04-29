شاهزاده رضا پهلوی، خواستار استمرار فشار بر جمهوری اسلامی، هدف قرار دادن زیرساخت‌های رژیم و اطمینان یافتن از اینکه مردم فرصتی برای بازگشت به خیابان بیابند، شد و گفت این کار را نباید نیمه‌تمام رها کرد و باید تا انتها پیش رفت.

شاهزاده رضا پهلوی شامگاه سه‌شنبه ۸ اردیبهشت در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوزتاکید کرد: «ما سهم خود را به‌عنوان یک ملت ادا می‌کنیم اما به کمک‌های بیرونی نیاز داریم.»

او گفت: «بازی نهایی این است که مردم ایران کشورشان را پس بگیرند. برای انجام این کار، آنها نیاز به یک زمین بازی برابر دارند. آنچه در ۱۸ و ۱۹ دی امسال رخ داد، قتل‌عام حدود ۴۰ هزار نفر بود که در کمتر از ۲۴ ساعت کشته شدند. این نمی‌تواند میراث کشوری باشد که معتقد است مردم ایران باید آزاد شوند.»

شاهزاده رضا پهلوی افزود: «رژیم ضعیف شده اما نه تا حد فروپاشی. هنوز بخش‌های خاصی از سیستم فعال هستند که باید مورد توجه و هدف قرار گیرند. زمانی که رژیم در آستانه فروپاشی باشد، مردم آماده به دست گرفتن امور خواهند بود. این باید یک کارزار هماهنگ باشد. ما سهم خود را به عنوان یک ملت ادا می‌کنیم اما به کمک‌های بیرونی نیاز داریم. این کمک‌ها شروع شده اما نباید در نیمه راه متوقف شود. رژیم هرگز قصد مذاکره نداشته و احتمالا نخواهد داشت. دلیلش این است که در دی‌ان‌ای آنها، همزیستی با دنیای آزاد تعریف نشده است. آنها با هدف صدور یک ایدئولوژی در آنجا هستند.»

متن کامل این خبر را اینجا بخوانید