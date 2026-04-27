خشم تهران از اظهارات رییس کمیسیون اروپا درباره تداوم تحریمهای جمهوری اسلامی
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات اورسولا فون در لاین گفت تحریمهای اتحادیه اروپا هرگز درباره حقوق بشر نبوده و برای پایمال کردن حقوق مردم عادی ایران طراحی شده است.
او افزود: «این موضعگیریها برای اروپا اعتباری در صحنه جهانی ایجاد نمیکند و نشاندهنده استاندارد دوگانه و ریاکاری طبقه حاکم این اتحادیه است.»
پیشتر اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، در واکنش به اظهارات فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، تاکید کرد هنوز برای کاهش تحریمهای جمهوری اسلامی «بسیار زود» است.
او افزود: «در ابتدا باید شاهد یک تغییر بنیادین در ایران باشیم تا بتوان درباره لغو تحریمها اقدام کرد.»
مرتس چهارم اردیبهشت گفته بود در صورت آمادگی تهران برای مصالحه، اتحادیه اروپا آماده کاهش تحریمها خواهد بود.