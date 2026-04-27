حکم اعدام محمد عباسی، از معترضان بازداشتشده در ملارد تایید شد
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حکم اعدام محمد عباسی، از معترضان بازداشتشده در ملارد و حکم ۲۵ سال حبس برای دخترش فاطمه عباسی در دیوان عالی کشور تایید شده است.
این دو زندانی سیاسی بهترتیب در زندانهای قزلحصار کرج و اوین نگهداری میشوند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که محمد عباسی و دخترش فاطمه عباسی در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجههای شدید قرار گرفتهاند و از زمان بازداشت تاکنون، در تمامی مراحل دادرسی، از جمله بازجویی، بازپرسی، دادگاه و رسیدگی در دیوان عالی کشور، از حق داشتن وکیل محروم بودهاند.
علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، چهارم اسفند خبر داده بود که پرونده این دو شهروند معترض به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه از پذیرش وکلا خودداری کرده است.
او همان زمان تاکید کرده بود: «به من گفته شده پرونده در شرف صدور رای است و امکان پذیرش وکالت وجود ندارد».
این دو شهروند در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، محمد عباسی را به اعدام و فاطمه عباسی را به ۲۵ سال حبس محکوم کرده بود.