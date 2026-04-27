شورای عالی امنیت ملی، پس از دریافت گزارش‌ نهادهای اطلاعاتی درباره احتمال ازسرگیری اعتراض‌ها در روزهای آینده، جلسه‌ای به ریاست محمدباقر ذوالقدر برگزار کرد. منابع آگاه از این نشست به ایران‌اینترنشنال گفتند که محور این نشست، نگرانی نهادهای امنیتی از شروع مجدد اعتراض‌های مردمی بود.

بر اساس این اطلاعات، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌ویژه نگران فراخوان احتمالی شاهزاده رضا پهلوی و حضور حامیان او در خیابان هستند.

به نقل از این منابع، برآورد نهادهای امنیتی جمهوری‌اسلامی این است که بحران اقتصادی، بیکاری گسترده و افزایش قیمت‌ها به‌زودی به یک معضل جدی برای حکومت تبدیل خواهد شد.

براساس آن‌چه در این جلسه مطرح شده است، نهادهای امنیتی تصویری بسیار بحرانی از اقتصاد ایران و مشکل بیکاری ناشی از تعطیلی واحدهای صنعتی حوزه نفت و فولاد و قطعی اینترنت ارائه کرده‌‌اند.

بر اساس برآورد این نهادها، اقتصاد ایران توان تحمل بیش از ۶ تا ۸ هفته محاصره دریایی را ندارد. محاصره دریایی ایران از ۲۴ فروردین آغاز شده و اکنون دو هفته از آن می‌گذرد.

