موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، سیپری، اعلام کرد هزینه‌های نظامی در خاورمیانه با وجود درگیری‌های مداوم، در سال گذشته میلادی تقریبا بدون تغییر باقی ماند و به حدود ۲۱۸ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که تنها ۰.۱ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۴ است.

بر اساس این گزارش، به جز اسرائیل، بیشتر کشورهای بزرگ منطقه بودجه نظامی خود را افزایش داده‌اند. هزینه‌های نظامی اسرائیل با کاهش ۴.۹ درصدی به ۴۸.۳ میلیارد دلار رسید که بازتاب کاهش شدت جنگ غزه پس از آتش‌بس ژانویه ۲۰۲۵ است، هرچند این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۹۷ درصد بیشتر است.

هزینه‌های نظامی ترکیه با رشد ۷.۲ درصدی به ۳۰ میلیارد دلار رسید. در مقابل، هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی با کاهش ۵.۶ درصدی به ۷.۴ میلیارد دلار رسید، اما سیپری تاکید کرد به دلیل تورم بالای ۴۲ درصد، این کاهش به معنای افت واقعی قدرت خرید بوده و آمار رسمی ممکن است سطح واقعی هزینه‌ها را کمتر نشان دهد.

در سطح جهانی، هزینه‌های نظامی به ۲۸۸۷ میلیارد دلار رسید که ۲.۹ درصد افزایش داشت و آمریکا، چین و روسیه در مجموع ۵۱ درصد آن را به خود اختصاص دادند.