شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که دیوان عالی کشور حکم اعدام ناصر بکرزاده به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» را تایید کرده است. این حکم در بهمن‌ سال گذشته توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه صادر شده بود.

این نهاد حقوق بشری نوشت با تأیید این حکم و هم‌زمان با تشدید روند اعدام زندانیان سیاسی، خطر اجرای قریب‌الوقوع آن به‌طور جدی افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، بکرزاده شنبه به دفتر اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه احضار و تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور به‌صورت رسمی به او ابلاغ شد.

یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کردستان گفت که عبدالله‌زاده، مسئول اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه، هنگام ابلاغ حکم، بکرزاده را به اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام تهدید کرد که این موضوع با اعتراض او مواجه شد.

بر اساس این گزارش، پس از آن، بکرزاده از سوی این مقام زندان مورد بی‌احترامی و ضرب‌وشتم شدید قرار گرفته است.

در این حال، بکرزاده پس از ابلاغ رسمی این حکم، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری، خواستار حمایت بین‌المللی برای لغو این حکم شد.

بکرزاده در این نامه با اشاره به بازداشت خود در ۱۲ دی ۱۴۰۲ نوشت که «به مدت ۳ ماه در سلول انفرادی اطلاعات سپاه نگهداری شدم و تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی قرار گرفتم.»

او همچنین با اشاره به صدور دو بار حکم اعدامو نقض آن رد دیوان عالی کشور اضافه کرد: «پرونده برای سومین بار به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه بازگشت ولی متأسفانه به دلیل شرایط کشور در دی ماه ۱۴۰۴، برای سومین بار، حکم اعدام من، بر اساس نامه‌ای که از دفعات قبل کپی شده بود، صادر شد.»

بکرزاده نوشت: «شنیدن حکم اعدام شاید برای بیشتر مردم قابل درک نباشد، اما این حکم طوری است که هیچ کس و هیچ چیزی نمی‌تواند آن را تحمل کند» و افزود:«اعدام مرا کشت، متلاشی کرد و هر لحظه مُردن خودم را می‌بینم و خانواده‌ام را هم از پای درآورده است.»

او تاکید کرد: «از کنار این نامه اعدام راحت رد نشوید، امروز نوبت من است و فردا نوبت فرد دیگری»، و نوشت: «نخستین جرم من، کرد بودنم بود و پس از آن، سنی بودنم. به داد من برسید. من نه اولین نفر هستم و نه آخرین نفر خواهم بود.»