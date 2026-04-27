مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی، از وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی کشور ابراز نگرانی کردند و گفتند فشارهای معیشتی زندگی روزمره آنها را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای ارسالی شهروندان آمده است.
- «گرانی شدید اقلام مصرفی فشار تازهای بر خانوارها وارد کرده؛ از دستمال کاغذی ۱۲۰ هزار تومانی تا مایع لباسشویی ۳۰۰ هزار تومانی و روغن بالای یک میلیون تومان. همزمان قیمت گوشت، مرغ و برنج هم افزایش یافته است.»
- «اسنپفود داره نیروهاش رو تعدیل میکنه. در اسنپفود حدود ۵۰۰ نفر و در خود اسنپ هم حدود ۲ هزار نفر تعدیل میشن.»
- «من از بندرعباس پیام میدم. امروز رفتم ۶ دونه نون خریدم. گفتم یک پلاستیک هم میخوام، گفت میشه ۴ هزار تومن؛ پلاستیکی که تا قبل جنگ هزار تومن بود.»
یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال در جزیره خارک گزارش داد در پی محاصره دریایی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، مخازن نفت جزیره خارک، شاهراه اصلی صادرات نفت جمهوری اسلامی، پر شده است.
بر اساس این گزارش، نفتکشهای اجارهای نیز که جمهوری اسلامی از آنها بهعنوان مخازن شناور استفاده میکرد، پر شدهاند.
به دلیل بهروز نشدن فناوری تجهیزات صنعت نفت، ایران برخلاف سایر کشورهای نفتی اطراف، امکان متوقف کردن تولید در تاسیسات نفتی را ندارد. در صورت توقف و انسداد این تاسیسات، ازسرگیری دوباره تولید از آنها برای جمهوری اسلامی با توان فنی موجود، غیرممکن است.
به همین علت، تداوم محاصره دریایی و توقف صادرات نفت میتواند تاثیر عمیقی بر صنعت نفت داشته باشد.
توقف تولید در تاسیسات آغاجری و گچساران، که در صورت تداوم نبود امکان ذخیرهسازی محتمل است، میتواند تاثیر زیادی بر توان بالقوه تولید نفت داشته باشد.
پیامهای مخاطبان به ایراناینترنشنال نشان میدهد در دوره آتشبس، فشارهای اقتصادی بر کارکنان بخشهای دولتی و خصوصی از تاخیر و کاهش پرداخت حقوقها تا حذف مزایا، تعدیل گسترده نیرو و توقف فعالیتهای اقتصادی، تشدید شده است.
روایت شهروندان، تصویری از گسترش ناامنی شغلی و معیشتی در نقاط مختلف ایران ارائه میدهد.
موج تعدیل نیرو و تعطیلی کسبوکارها
از تبریز گزارش شده است: «در شهرک صنعتی سلیمی در ۳۵ کیلومتری تبریز، از هزار و ۵۰۰ کارخانه و واحد صنعتی کوچک و بزرگ، تنها ۶۰ کارخانه در حال کار هستند که آنها هم به نوعی به دولت وابستهاند. بقیه از قبل عید تعطیل هستند و تمام کارکنان و کارگران بیکار شدهاند.»
یکی از مخاطبان درباره اخراجها نوشت: «شرکت ما با بیش از ۲۵ سال سابقه و ۳۰۰ نفر پرسنل، از شروع جنگ بخشهای صادرات، دیجیتال مارکتینگ و رسانه را کامل تعدیل کرد و فقط مدیران باقی ماندهاند.»
در نمونهای دیگر، یک کارمند بخش خصوصی گفت: «شرکت ما در آستانه ورشکستگی است و در یکی دو ماه آینده تعدیل نیرو انجام میدهد.»
در حوزه حملونقل نیز پیامها حاکی از تعطیل شدن شرکتهای این حوزه است.
مخاطبی گفت: «بیش از هزار شرکت حملونقل که وابسته به اینترنت هم هستند، عملا قادر به فعالیت نیستند و در حال نابودیاند.»
از سوی دیگر، در اسکله «شهید رجایی»، یکی از مهمترین مراکز اقتصادی کشور، گزارشها از توقف فعالیتها و بیکاری گسترده حکایت دارد.
یک کارمند بخش تکنولوژی اطلاعات در این اسکله گفت: «ما شاهد خلوتترین روزهای اسکله هستیم. خبری از ترافیک چند کیلومتری در جاده نیست. پارکینگ ماشینها خالیست. عملا فعالیت اسکله رجایی متوقف شده و چندین هزار نفر بیکار شدهاند.»
یک راننده این اسکله نیز خبر داد: «به ما گفتند دیگر سر کار نیایید چون کشتی نمیآید و همه بیکار شدهایم.»
مخاطب دیگری از منطقه پارس جنوبی گفت: «اینجا شرکتها همه وضعیت جنگی دارند و از کل ظرفیت هر شرکت شاید ۱۵ الی ۲۰ درصد افراد سر کارند و برخی از شرکتها کلا تعطیل هستند. حقوق از ماه ۱۱ پارسال پرداخت نشده و خبری هم از پرداخت نیست.»
تاخیر در پرداخت حقوق در شرکتهای دولتی و خصوصی
یک کارمند وزارت بهداشت، از بزرگترین وزارتخانههای دولت به لحاظ تعداد کارمند، گفت: «حقوق فروردین داده نشده، و قادر به پرداخت هم نیستند. ماه قبل ۴.۵ میلیون تومان بهعنوان بنکارت دادند که بهعنوان هدیه محسوب شد، اما معوقات هنوز پرداخت نشده است».
یک پرستار نیز با اشاره به شرایط کاری در دوران جنگ نوشت: «با وجود لغو مرخصیها در دوران جنگ، هنوز حقوق فروردینماه را ندادهاند و مشخص نیست چه زمانی پرداخت میشود.»
همچنین یک کارمند کادر درمان از تهران تاکید کرد: «امروز سوم اردیبهشت است و هنوز حقوق کارمندهای دولت و کادر درمان پرداخت نشده است.»
حذف مزایا و کاهش دریافتی کارمندان
کاهش پرداخت حقوق با حذف بخشی از آن یکی از مشکلات دیگر در این حوزه است. کارمندی از مازندران گزارش داده است که «این ماه فقط حقوق پایه پرداخت شده و رفاهیات و مزایا حذف شده» است.
یک کارمند دولت نیز نوشت: «با این همه تورم، فروردین فقط حقوق پایه، یعنی کمتر از ۲۰ میلیون تومان را پرداخت کردند. در حالی که بهمن سال گذشته دریافتی من حدود ۳۰ میلیون تومان بود، الان هیچ مزایا و رفاهیات هم به ما ندادهاند.»
محقق نشدن وعده افزایش حقوق
در حالی که پیشتر وعدههایی درباره افزایش حقوق مطرح شده بود، گزارشها نشان میدهد این وعدهها در بسیاری از موارد محقق نشده است.
یک پرستار در پیامی اعلام کرد: «علاوه بر تاخیر در پرداخت حقوق، گفتهاند اگر هم حقوق را بدهند، مانند سال ۱۴۰۴ خواهد بود و شامل افزایش نمیشود.»
همچنین درباره پیشنهاد افزایش حقوق هیات علمی، یک مخاطب گفت: «وزارت علوم پیشنهاد ۷۵ درصد اضافه حقوق اعضای هیات علمی را ارائه داده اما سازمان برنامه و بودجه با آن موافقت نکرده است. از طرفی کارکنان بخش اداری هم به این پیشنهاد اعتراض کردهاند که چرا شامل حال آنها نمیشود.»
در عین حال، یکی از مخاطبان به اختلاف در پرداختها اشاره کرد و گفت: «گفته میشود حقوق هیات علمی دانشگاه شیراز ۱۲۰ درصد افزایش یافته، اما حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی ما کارمندان هنوز پرداخت نشده است.»
ابهام و نارضایتی در مورد پرداختی نهادهای حاکمیتی
برخی پیامها به مشکلات ساختاری در پرداخت حقوق در نهادهای وابسته به حاکمیت اشاره کردند.
در یک مورد، درباره کارکنان سازمان زندانها که زیر نظر قوه قضاییه است، آمده: «در فیش حقوقی ۵۰ میلیون تومان ثبت میشود، اما پس از بازنشستگی تنها ۱۵ میلیون پرداخت خواهد شد، زیرا بخشی از دریافتیها بدون کسر بیمه بوده است.»
به نظر میرسد بهرغم وعدهها و اظهارات مکرر قبلی مقامهای امنیتی و انتظامی حکومت برای تامین مسکن و پشتیبانی مالی بیشتر از ماموران سرکوب، پرداخت پول و حقوق به آنها نیز با مشکل مواجه شده است.
به نظر میرسد بحران مالی فعلی با توجه به تشدید تحریمها و محاصره اقتصادی بنادر ایران، جمهوری اسلامی را در دوره آتشبس، بیش از پیش با مشکل مواجه کرده است.
مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی با اشاره به بحران معیشت در کشور، از گرانی شدید دارو، تاخیر در پرداخت حقوق و مشکلات ناشی از ادامه قطع اینترنت انتقاد کردند.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای شهروندان آمده است.
- «گرونی داره کمرمون رو خم میکنه. امروز برای بسته ۳۰ عددی داروی مخصوص روده یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پول دادم. دردناکتر اینه که این دارو اصلا بیمه نداره و حتی بیمه تکمیلی هم شاملش نمیشه.»
- «از تهران پیام میدم. واقعا شرایط زندگی سخت شده. من کارمند اسنپ هستم. حقوق تمامی کارکنان رو نصف پرداخت کردند که واقعا نتونستیم حتی اجارهخونه بدیم.»
- «در این وضع، ما دانشجوهای دانشگاه آزاد خیلی سختی میکشیم. کلی پول شهریه میدیم، ولی سایت بالا نمیآد و استادها نمیتونن درس بدن.»
در پی اقدام یک فرد در پاشیدن ماده رنگی به سوی شاهزاده رضا پهلوی در برلین، شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، به این رویداد واکنش نشان دادند و از تیم محافظت او انتقاد کردند.
در یکی از این پیامها آمده است: «شاهزاده تمام امید ما برای عبور از روزای سخت و سیاهی است که این همه سال تحمل کردیم، چرا تیم محافظ ایشان نتوانست به موقع جلو فرد حمله کننده را بگیرد؟ اگر به جای آب گوجه، اسید یا هرچیز دیگری دستش بود چه؟»
شهروندی دیگر در پیامی مشابه گفت: «دقیقا تیم حفاظتی شاهزاده کجا هستند و چهکار میکنند؟ اگر خدای ناکرده به جای آب گوجه، اسید یا ماده سمی بود چه کار میکردیم؟ چرا آنقدر سهلانگاری کردید؟»
مخاطبی دیگر از شیراز نوشت: «امنیت شاهزاده رضا پهلوی برای ما بسیار بسیار مهم است. اگر اتفاقی برای ایشان رخ دهد، تیم امنیتیشان را نخواهیم بخشید. مراقب شاه ما باشید.»
مخاطبان دیگری نیز اشاره کردند با این سطح پایین از حفاظت، مهاجم میتوانست با سلاح سرد یا وسیله آسیبزای دیگری به شاهزاده رضا پهلوی حمله کند و پیامدهایی جدی به دنبال داشته باشد.
پلیس آلمان پنجشنبه سوم اردیبهشت در بیانیهای اعلام کرد شاهزاده رضا پهلوی پس از نشست خبری خود، با «مایع قرمزی که ظاهرا آب گوجه فرنگی بود» هدف قرار گرفت.
پلیس مردی که این اقدام را انجام داده بود بازداشت شد.
مخاطبی با اشاره به حمله نوشت: «میتوانیم بپرسیم پس این تیم امنیتی شاهزاده چه میکردند که یک نفر توانسته آنقدر راحت از پشت سر نزدیک شود و به ایشان حمله کند؟»
مخاطبی دیگر نیز به انتقاد از پلیس آلمان در مقابله با این حادثه و ایجاد فضای ایمن در اطراف محل نشست خبری پرداخت.
پلیس آلمان در بیانیهای اعلام کرد مردی که در مقابل کنفرانس مطبوعاتی بازداشت شد، هیچگونه اعتبارنامه یا کارت خبرنگاری همراه نداشت و پیشتر نیز مورد توجه پلیس قرار نگرفته بود.
در این بیانیه آمده است: «تحقیقات علیه او به اتهام ضرب و جرح، تخریب اموال و توهین به افراد فعال در عرصه سیاسی در حال شروع است.»
شهروندی از خرمآباد نیز با اشاره به نقش شاهزاده رضا پهلوی در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی، گفت: «جان شاهزاده جان میلیونها ایرانی است؛ مراقب امنیت و جان ایشان باشید. حال ما داخل ایران بعد از دیدن حمله به ایشان بد شده.»
مخاطبی دیگر در پیامی مشابه گفت این حمله به شدت او و اطرافیانش را مضطرب کرده است.
سفر شاهزاده رضا پهلوی در روز سوم اردیبهشت به برلین شامل دیدار و گفتوگو با مقامهای منتخب از طیفهای مختلف سیاسی آلمان در پارلمان این کشور و نشست خبری میشود.
او قرار است در جمع ایرانیان خارج از کشور سخنرانی کند.
مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، از تشدید بحران اقتصادی در کشور ابراز نگرانی کردند.
یکی از مخاطبان در پیامی نوشت: «در مدت جنگ، هیچ بخشودگی مالیاتی در کار نبود، بیمه تمام و کمال از بخش خصوصی دریافت شد. همچنین برخلاف وعدهها تمامی وامها شامل جریمه دیرکرد شدند و بسیاری از چکها هم برگشت خوردند.»
مخاطب دیگری گفت: «تمام چکها در این ۵۰ روز هم برگشت خوردند، هم حسابها بسته شدند، هم پیگیری قضایی شده. تمام قسط وامها با سودش گرفته شده یا اگر ندادیم، از ضامن کسر شده. از بانک هم هر روز زنگ میزنن.»
یک شهروند نوشت: «از زاهدان پیام میدم. اینجا قیمتها ۱۰ برابر شده و برنج و روغن پیدا نمیشه.»
در پیام یک مخاطب از پاکدشت آمده است: «اینجا اوضاع اقتصادی خرابه و اکثر شرکتها خوابیدن.»