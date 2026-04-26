حزب‌الله، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد «نقض آتش‌بس» از سوی اسرائیل پاسخ داده خواهد شد و حملاتش به نیروهای اسرائیلی در داخل لبنان و در شمال اسرائیل «پاسخی مشروع به نقض آتش‌بس» است.

حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای نوشت: «مقاومت در برابر دشمن حقی است که قوانین بین‌المللی تضمین می‌کند و ما منتظر یا متکی به دیپلماسی ناکارآمد یا حاکمیتی که از حفاظت کشورش ناتوان است نخواهیم بود.»

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار قربانیان حملات اسرائیل از ۲ مارس از ۲۵۰۰ کشته فراتر رفته است.