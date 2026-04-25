هم‌زمان دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه خود، به اسلام‌آباد را لغو کرده است. قرار بود این دو شامگاه شنبه راهی پاکستان شوند.

رسانه‌های جمهوری اسلامی جمعه در پی سفر عراقچی به اسلام‌آباد تاکید کرده بودند که برخلاف اظهارات مقامات کاخ سفید، وزیر امور خارجه جمهوری سالامی هیچ دیدار و مذاکره‌ای با هیات آمریکایی نخواهد داشت.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شنبه پنجم اردیبهشت در بیانیه‌ای پس از دیدار عراقچی با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان نوشت که عراقچی «مواضع اصولی» جمهوری اسلامی را «در قبال آخرین تحولات مرتبط با آتش‌بس و خاتمه کامل جنگ» ارائه کرد.

عراقچی شنبه همچنین با وزیر امور خارجه و فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که او «ملاحظات» جمهوری اسلامی را درباره آتش‌بس و خاتمه جنگ با رییس ستاد ارتش پاکستان مطرح کرد.

در همین رابطه العربیه گزارش داد عراقچی گفته است خواسته‌های رهبری جمهوری اسلامی، رفع محاصره و توقف حملات آمریکا است.

العربیه به نقل از منابع آگاه خود نوشته است جمهوری اسلامی اعلام کرده در مذاکراتی که در آن از سوی آمریکا «خط قرمز تعیین شود» شرکت نخواهد کرد.

در پاسخ به پرسشی درباره تردیدهای تهران نسبت به مواضع آمریکا در مذاکرات، یک منبع دیپلماتیک ایرانی در اسلام‌آباد به رویترز گفت: «در اصل، طرف ایرانی خواسته‌های حداکثری را نخواهد پذیرفت.»

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، جمعه چهارم اردیبهشت به خبرنگاران گفته بود که ایران فرصتی برای دستیابی به «یک توافق خوب» دارد.

او گفت: «ایران می‌داند که هنوز یک پنجره باز برای انتخاب عاقلانه دارد. تنها کاری که باید انجام دهد این است که به‌طور معنادار و قابل راستی‌آزمایی از سلاح هسته‌ای صرف‌نظر کند.»

روز جمعه در حالی که عراقچی وارد اسلام‌آباد شد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مقام‌های ایرانی برنامه‌ای برای دیدار با نمایندگان آمریکا ندارند و نگرانی‌های تهران از طریق پاکستانِ میانجی منتقل خواهد شد.

ترامپ جمعه به رویترز گفت که تهران قصد دارد پیشنهادی ارائه دهد که هدف آن برآورده کردن خواسته‌های آمریکا است، اما او نمی‌دانست این پیشنهاد شامل چه مواردی خواهد بود. او از گفتن این‌که واشینگتن با چه کسی مذاکره می‌کند خودداری کرد و تنها گفت: «ما با کسانی که اکنون در قدرت هستند، در حال تعامل هستیم.»

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت که آمریکا در روزهای اخیر نشانه‌هایی از پیشرفت از سوی ایران دیده و امیدوار است این روند در آخر هفته ادامه یابد؛ همچنین جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، نیز آماده سفر به پاکستان است.