بنا بر این گزارش، قطع اینترنت که به دستور حکومت اعمال شده، ارتباط شهروندان را مختل کرده، خانواده‌ها را از یکدیگر جدا کرده و همزمان آسیب‌های اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته است.

هم‌زمان، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، درباره اعطای اینترنت بدون فیلتر به حامیان جمهوری اسلامی، به سایت دیده‌بان ایران گفت: «جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که فعلا روایت خودش را بیان بکند. در ضمن به عده‌ای اینترنت بدهد که آن عده در خارج از کشور برایش فعالیت بکنند.»

اردستانی گفت: «اینترنت را برای عده‌ای مانند خبرنگاران، دانشگاهی‌ها، نماینده‌های مجلس و هنرمندانی که در طی زندگی با جمهوری اسلامی همراه بودند باز گذاشتند تا بتوانند برای خارجی‌ها محتوا تولید کنند.»

این در حالی است که شهروندان عادی در ایران به منظور اتصال به اینترنت ناچارند با هزینه‌های بسیار بالا از راه‌هایی نظیر خرید کانفیگ برای اتصال به اینترنت استفاده کنند. راه‌هایی که جمهوری اسلامی آن‌ها را جرم‌انگاری کرده است.

معدود کسانی که توانسته‌اند به اینترنت متصل شوند، در پیام‌هایی علت قطع اینترنت را ترس حکومت از روشن شدن خواسته عموم مردم دانستند.

در همین رابطه، شهروندی در پیام خود به ایران‌اینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی اینترنت را باز کند تا ببیند ۹۹ درصد مردم برای نابودی حکومت لحظه‌شماری می‌کنند.»

یکی از مخاطبان نیز با ارسال پیامی از سیاست جمهوری اسلامی در تداوم قطع اینترنت و همچنین ارائه اینترنت طبقاتی انتقاد کرد.

او نوشت: «اینترنت حق آن خانمی است که قلاب‌بافی می‌کرد و دستبافت‌هایش را آنلاین می‌فروخت. حق آن فروشنده‌ای است که نمی‌توانست یک مغازه کوچک اجاره کند و محصولش را آنلاین می‌فروخت. حق آن مادر پیری که بچه‌اش را تصویری می‌دید تا از بی‌کسی دق نکند. اینترنت حق همه ماست.»

جمعه چهارم اردیبهشت و هم‌زمان با پنجاه‌وششمین روز قطع اینترنت بین‌المللی در ایران، علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تداوم محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت بین‌المللی را «تصمیمی صرفا امنیتی» دانست.

او تاکید کرد تصمیم به قطع اینترنت، فراتر از مواضع اعلامی مسعود پزشکیان و وزیر ارتباطات اتخاذ شده است.

سلیمی در پاسخ به پرسشی درباره قطع اینترنت در کشور گفت: «در میانه جنگ نباید حرف سیاسی زد.»

خاموشی فعلی اینترنت که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و ساعاتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی با محدود شدن شدید دسترسی سراسری به اینترنت جهانی شروع شد، اکنون به یکی از طولانی‌ترین دوره‌های خاموشی اینترنت در مقیاس ملی و جهانی تبدیل شده است.

ادامه این قطع طولانی‌مدت، به‌ویژه پس از اعلام آتش‌بس موقت، موجی از مطالبات عمومی و نگرانی‌های اقتصادی را به همراه داشته است.

این در حالی است که ایران پیش‌تر و در دی‌ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با اعتراضات سراسری، دوره‌ای دیگر از اختلال و قطع ارتباطات را تجربه کرده بود.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت مسعود پزشکیان، پیش‌تر گفته بود هر روز قطع اینترنت حدود پنج هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.