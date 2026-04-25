با وجود آتش‌بس بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل، حملات مستقیم طرفین و نیز حملات تهران به کشورهای عربی منطقه متوقف شده اما این آتش‌بس شامل مخالفان اصلی جمهوری اسلامی در عراق، یعنی احزاب کردستان ایران، نشده است.

داده‌های شبکه خبری روداو نشان می‌دهد که پس از آغاز این آتش‌بس، اقلیم کردستان عراق و به‌طور مشخص احزاب کردستان ایران، حدود ۲۰ بار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته‌اند؛ حملاتی که به کشته شدن چهار نیروی پیشمرگه از ائتلاف احزاب کردستان ایران انجامیده است.

فاضل میرانی، دبیر کمیته اجرایی دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان، یک‌شنبه گذشته در گفت‌وگویی تلویزیونی تایید کرد که جمهوری اسلامی در اغلب حملات خود از خاک ایران به اقلیم کردستان، احزاب کردستان ایران را هدف قرار داده است.

در همین حال، محمد صابر، ژنرال بازنشسته ارتش عراق، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال در کرکوک، آتش‌بس را عامل بازگشت آرامش به عراق ندانست.

به‌گفته این مقام سابق نظامی، «گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت، با حمایت جمهوری اسلامی، در حال تشدید فشارها علیه اقلیم کردستان هستند؛ به‌ویژه در مناطقی مانند سلیمانیه که نفوذ تهران در آن بیشتر است.»

