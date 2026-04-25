ترامپ پیش از سوار شدن به هواپیمای ریاست‌جمهوری در فلوریدا گفت: «آنها سندی به ما دادند که باید بهتر می‌بود و جالب این‌که بلافاصله پس از لغو آن، ظرف ۱۰ دقیقه یک سند جدید دریافت کردیم که بسیار بهتر بود.»

او بدون اشاره به جزییات پیشنهاد جمهوری اسلامی، بار دیگر تاکید کرد تهران باید برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند و گفت: «آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، موضوع بسیار ساده است... آنها پیشنهادهای زیادی دادند، اما کافی نبود.»

ترامپ همچنین گفت با «هر کسی که لازم باشد» مذاکره می‌کند، اما دلیلی برای «صبر کردن دو روزه و سفر ۱۶ یا ۱۷ ساعته» وجود ندارد و افزود: «هر وقت بخواهند، می‌توانند با من تماس بگیرند.»