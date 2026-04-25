دونالد ترامپ: اگر جمهوری اسلامی میخواهد گفتوگو کند، تماس بگیرد
دونالد ترامپ با اشاره به لغو سفر نمایندگانش به اسلامآباد، در تروث سوشال نوشت واشینگتن «همه اهرمها را در اختیار دارد» و جمهوری اسلامی هیچ اهرمی در اختیار ندارد. او گفت: «اگر میخواهند گفتوگو کنند، تنها کاری که باید انجام دهند این است که تماس بگیرند.»
ترامپ افزود زمان زیادی صرف سفر میشود و در عین حال کارهای زیادی در پیش است.
او در ادامه بار دیگر تاکید کرد: «در درون رهبری آنها درگیری و سردرگمی شدیدی وجود دارد. حتی خودشان هم نمیدانند چه کسی مسئول است.»
رسانههای ایران گزارش دادند عباس عراقچی که شامگاه جمعه وارد اسلامآباد شده بود، پس از دیدار با مقامهای پاکستانی شنبه این کشور را ترک کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود عراقچی قرار است به مسکو و مسقط سفر کند، اما تاکنون مقصد بعدی او بهطور رسمی اعلام نشده است.
شبکه العربیه به نقل از منابع پاکستانی گزارش داد عراقچی قرار است روز یکشنبه به اسلامآباد بازگردد، اما هنوز هیچ مقام رسمی این خبر را تایید نکرده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از در دیدار با فرمانده ارتش و نخستوزیر پاکستان و ارائه خواستهها و مواضع حکومت ایران درباره پایان دادن به جنگ، اسلامآباد را بدون دیدار با هیات آمریکایی ترک کرد. او از پاکستان به عمان رفت و قرار است سپس راهی روسیه شود.
همزمان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد که سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه خود، به اسلامآباد را لغو کرده است. قرار بود این دو شامگاه شنبه راهی پاکستان شوند.
رسانههای جمهوری اسلامی جمعه در پی سفر عراقچی به اسلامآباد تاکید کرده بودند که برخلاف اظهارات مقامات کاخ سفید، وزیر امور خارجه جمهوری سالامی هیچ دیدار و مذاکرهای با هیات آمریکایی نخواهد داشت.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شنبه پنجم اردیبهشت در بیانیهای پس از دیدار عراقچی با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان نوشت که عراقچی «مواضع اصولی» جمهوری اسلامی را «در قبال آخرین تحولات مرتبط با آتشبس و خاتمه کامل جنگ» ارائه کرد.
عراقچی شنبه همچنین با وزیر امور خارجه و فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که او «ملاحظات» جمهوری اسلامی را درباره آتشبس و خاتمه جنگ با رییس ستاد ارتش پاکستان مطرح کرد.
در همین رابطه العربیه گزارش داد عراقچی گفته است خواستههای رهبری جمهوری اسلامی، رفع محاصره و توقف حملات آمریکا است.
العربیه به نقل از منابع آگاه خود نوشته است جمهوری اسلامی اعلام کرده در مذاکراتی که در آن از سوی آمریکا «خط قرمز تعیین شود» شرکت نخواهد کرد.
در پاسخ به پرسشی درباره تردیدهای تهران نسبت به مواضع آمریکا در مذاکرات، یک منبع دیپلماتیک ایرانی در اسلامآباد به رویترز گفت: «در اصل، طرف ایرانی خواستههای حداکثری را نخواهد پذیرفت.»
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، جمعه چهارم اردیبهشت به خبرنگاران گفته بود که ایران فرصتی برای دستیابی به «یک توافق خوب» دارد.
او گفت: «ایران میداند که هنوز یک پنجره باز برای انتخاب عاقلانه دارد. تنها کاری که باید انجام دهد این است که بهطور معنادار و قابل راستیآزمایی از سلاح هستهای صرفنظر کند.»
روز جمعه در حالی که عراقچی وارد اسلامآباد شد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مقامهای ایرانی برنامهای برای دیدار با نمایندگان آمریکا ندارند و نگرانیهای تهران از طریق پاکستانِ میانجی منتقل خواهد شد.
ترامپ جمعه به رویترز گفت که تهران قصد دارد پیشنهادی ارائه دهد که هدف آن برآورده کردن خواستههای آمریکا است، اما او نمیدانست این پیشنهاد شامل چه مواردی خواهد بود. او از گفتن اینکه واشینگتن با چه کسی مذاکره میکند خودداری کرد و تنها گفت: «ما با کسانی که اکنون در قدرت هستند، در حال تعامل هستیم.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت که آمریکا در روزهای اخیر نشانههایی از پیشرفت از سوی ایران دیده و امیدوار است این روند در آخر هفته ادامه یابد؛ همچنین جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، نیز آماده سفر به پاکستان است.
انبیسینیوز بر اساس دادههای مارین ترافیک گزارش داده که دو کشتی «اوشنجت» و «لومینا اوشن» که بهدلیل نقشداشتن در «تسهیل فروش پهپادها و نفت جمهوری اسلامی» از سوی آمریکا تحریم شدهاند، از جمعه تا شنبه از تنگه هرمز عبور کردهاند. یک قایق تفریحی روسی هم شنبه از تنگه عبور کرده است.
در این گزارش آمده است: «یکی از این کشتیها، نفتکشی به نام «اوشن جت» است که بهدلیل نقش ادعایی در تسهیل و تأمین مالی فروش مخفیانه پهپادهای ایرانی (UAV) در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار دارد.»
انبیسینیوز درباره کشتی دوم نوشت: «کشتی دیگری با پرچم کوراسائو به نام «لومینا اوشن» نیز پس از آنکه پیشتر در اوایل آوریل مسیر معکوس را طی کرده بود، از خلیج فارس از طریق تنگه عبور کرد. این کشتی از دسامبر گذشته توسط آمریکا تحریم شده و بهعنوان بخشی از «ناوگان سایه» نفتکشهای ایران طبقهبندی میشود.»
در ادامه این گزارش آمده: «قایق تفریحی روسی «نورد» نیز بین ساعت ۵ بعدازظهر جمعه تا ۵ بامداد شنبه (به وقت شرق آمریکا) در تنگه هرمز تردد داشته و پس از ترک بندر دبی در جمعه، شنبه از تنگه هرمز عبور کرده و در مسیری در جنوب جزیره لارک حرکت کرده است.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بشری مصطفوی، ناهید نعیمی و دیدار احمدی، سه شهروند بهائی ساکن رفسنجان، شنبه، پنجم اردیبهشت برای تحمل حکم چهار ماه حبس بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به زندان کرمان منتقل شدند.
آنها ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان محاکمه شده و مدتی بعد، هر یک به چهار ماه حبس محکوم شده بودند.
بر اساس اطلاعات رسیده، قاضی دادگاه تجدیدنظر در جریان رسیدگی به پرونده به صراحت به آنها گفته بود: «شما بهائی هستید و در کشور اسلامی باید تاوان بهائی بودن خود را بدهید.»
پیشتر، شعبه سوم دادگاه کیفری رفسنجان با استناد به فقدان دلایل کافی، این سه زن بهائی را تبرئه کرده بود اما این رای با اعتراض دادستان رفسنجان مواجه شد.
این سه شهروند بهائی، با وجود سکونت در رفسنجان، برای اجرای حکم به زندان کرمان منتقل شدهاند. همچنین بشری مصطفوی در حالی به زندان منتقل شده که باردار است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در یادداشتی با اشاره با افزایش تعداد ناوهای آمریکایی در منطقه و گزارش رسانههای اسرائیلی از تقویت نظامی اسرائیل در دوره آتشبس، با طرح حمله پیشدستانه از سوی جمهوری اسلامی نوشت: «چرا همواره باید منتظر ضربهای از سوی دشمن باشیم؟»
فارس نوشت: «تداوم آتشبس در این شرایط، توقفی تاکتیکی برای «خرید زمان» و تلاش برای ایجاد یک غافلگیری نظامی دیگر است. تحولات میدانی نشان میدهند که چگونه آمریکا در روزهای پس از برقراری آتشبس شروع به تقویت نیروهای نظامی خود پیرامون ایران کرده است.»
در بخشی دیگر از این یادداشت آمده: «تداوم آتشبس چه دوران گذر برای یک جنگ دیگر باشد یا فراهم کردن فرصت لازم برای فتنه انگیزی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور، شواهد نشان میدهد که دشمن حدالمقدور در شرایط کنونی آماده امتیاز دهی نیست و تمدید آتشبس را برای خرید زمان نیاز دارد.»
خبرگزاری وابسته به سپاه نوشت: «همزمان با ورود ناوهواپیمابر جورج اچ. دبلیو بوش به حوزه منطقهای سنتکام در دریای عرب که گفته میشود حضور نظامی آمریکا در منطقه را به سطح بیسابقهای رسانده است، شبکه ۱۲ اسرائیل از تقویت نظامی اسرائیل توسط آمریکا گزارش میدهد.»