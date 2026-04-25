گلفنیوز: اختلال در تنگه هرمز شوک تازهای به تجارت خلیج فارس وارد کرد
با تشدید تنشهای ژئوپلیتیک و اختلال در مسیرهای حیاتی کشتیرانی، تجارت خاورمیانه زیر فشار شدید قرار گرفته و نگرانیها درباره پیامدهای آن بر زنجیرههای تامین جهانی افزایش یافته است.
بر اساس گزارش گلفنیوز و تحلیل PwC، تنگه هرمز که محل عبور حدود یکپنجم سوخت جت و گاز طبیعی مایع جهان است، به نقطهای حساس تبدیل شده و هرگونه اختلال در آن میتواند شوکی جهانی ایجاد کند.
گفته میشود حدود ۵۰۰ هزار کانتینر در شبکههای لجستیکی خلیج فارس متوقف شدهاند و صادرات گاز طبیعی مایع به دلیل وابستگی به زیرساختهای تخصصی انعطافپذیری کمتری دارد.
کارشناسان تاکید میکنند عبور از این بحران نیازمند سرمایهگذاری در کریدورهای جایگزین، یکپارچهسازی حملونقل و توسعه ابزارهای دیجیتال است.
با وجود فشارهای کنونی، برخی تحلیلها این وضعیت را نقطه عطفی در تحول ساختاری تجارت جهانی ارزیابی میکنند.