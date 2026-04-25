کشورهای ثروتمند خلیج فارس در حالی که از حملات بی‌سابقه حکومت ایران آسیب دیده‌اند، اکنون در وضعیت بلاتکلیفی میان جنگ و صلح قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که با توقف مذاکرات و بسته ماندن عملی تنگه هرمز، چشم‌انداز بهبود اقتصادی در منطقه را با تهدید جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ماه‌های اخیر، حکومت ایران با مسدود کردن این گذرگاه حیاتی، صادرات انرژی کشورهای منطقه را هدف قرار داده و حملات آن به زیرساخت‌های انرژی، خساراتی بر جای گذاشته که ترمیم آن‌ها ممکن است ماه‌ها زمان ببرد.

این در حالی است که حتی با وجود یک آتش‌بس شکننده، تهدید ازسرگیری درگیری‌ها همچنان بر اقتصاد منطقه - فراتر از بخش نفت - سایه انداخته و برنامه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی کشورهای خلیج فارس را که به‌عنوان مقصدی امن برای سرمایه‌گذاری و گردشگری معرفی می‌شدند، در معرض خطر قرار داده است.

بر اساس این گزارش، ابهام درباره سرنوشت مذاکرات، که تاکنون بر موضوعاتی چون کنترل تنگه هرمز و غنی‌سازی اورانیوم متمرکز بوده، بر نگرانی‌ها افزوده است. کشورهای خلیج فارس خواهان توافقی هستند که کنترل حکومت ایران بر این آبراه را محدود و برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی آن را مهار کند، اما هنوز مشخص نیست چنین توافقی حاصل خواهد شد یا نه.

تحلیلگران هشدار می‌دهند تداوم این بلاتکلیفی، روند احیای اقتصادی را طولانی‌تر کرده و توان کشورهای منطقه برای تاثیرگذاری بر تصمیمات واشینگتن در خصوص جنگ و صلح را کاهش می‌دهد.