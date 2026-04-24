جمعی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیه‌ای با اشاره به «وضعیت نگران‌کننده» زندانیان، از «شکنجه، نبود رسیدگی درمانی و نقض حقوق اولیه زندانیان از جمله بازداشت‌شدگان خیزش دی ماه ۱۴۰۴» خبر دادند.

آن‌ها نسبت به وضعیت زندانیان در این زندان هشدار دادند و از جامعه جهانی خواستند صدای آنان را بشنود.

امضاکنندگان بیانیه با اشاره به وضعیت زندانیانی که در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند، اعلام کردند: «برخی از زندانیان که در پی اعتراضات و با جراحاتی همچون شکستگی دست و پا و یا اصابت گلوله بازداشت شدند، تاکنون از هرگونه خدمات درمانی محروم مانده‌اند.»

در این بیانیه همچنین به برخوردهای خشونت‌آمیز در داخل زندان اشاره شده و آمده است: «رئیس زندان با باز گذاشتن دست مأموران، شرایطی را ایجاد کرده که افسران نگهبان و نیروهای حفاظت با بدترین شکل ممکن با زندانیان برخورد می‌کنند و با باتون آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.»

به‌گفته زندانیان، مواردی از شکنجه نیز گزارش شده و از افرادی چون مهدی محمدی و خشایار علوی به‌عنوان قربانیان این برخوردها نام برده شده است.

امضاکنندگان بیانیه همچنین به نقض قوانین داخلی جمهوری اسلامی اشاره و تأکید کردند: «بر اساس قوانین، باید اصل تفکیک جرائم میان زندانیان سیاسی و زندانیان جرائم خشن رعایت شود، اما این اصل اجرا نشده و حقوق اولیه زندانیان سیاسی، از جمله مفاد آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، نادیده گرفته شده است.»

آن‌ها در ادامه با اشاره به سابقه‌ جان‌باختن برخی زندانیان در نتیجه این شرایط، نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داده‌اند.

این زندانیان سیاسی از تمامی افرادی که صدای آنان را بازتاب می‌دهند، قدردانی کردند و همچنین با خانواده‌های دادخواه، به‌ویژه خانواده‌هایی که به‌تازگی عزیزان‌شان اعدام شده‌اند، ابراز همدردی کردند.

این بیانیه از سوی شماری از زندانیان سیاسی از جمله علی‌اکبر رز، مسعود وظیفه، محسن حاج‌محمدی، محمد آزاد، مسلم چراغی و مهدی یزدان امضا شده است.