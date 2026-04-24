در یکی از این پیام‌ها آمده است: «شاهزاده تمام امید ما برای عبور از روزای سخت و سیاهی است که این همه سال تحمل کردیم، چرا تیم محافظ ایشان نتوانست به موقع جلو فرد حمله کننده را بگیرد؟ اگر به جای آب گوجه، اسید یا هرچیز دیگری دستش بود چه؟»

شهروندی دیگر در پیامی مشابه گفت: «دقیقا تیم حفاظتی شاهزاده کجا هستند و چه‌کار می‌کنند؟ اگر خدای ناکرده به جای آب گوجه، اسید یا ماده سمی بود چه کار می‌کردیم؟ چرا آن‌قدر سهل‌انگاری کردید؟»

مخاطبی دیگر از شیراز نوشت: «امنیت شاهزاده رضا پهلوی برای ما بسیار بسیار مهم است. اگر اتفاقی برای ایشان رخ دهد، تیم امنیتی‌شان را نخواهیم بخشید. مراقب شاه ما باشید.»

مخاطبان دیگری نیز اشاره کردند با این سطح پایین از حفاظت، مهاجم می‌توانست با سلاح سرد یا وسیله آسیب‌زای دیگری به شاهزاده رضا پهلوی حمله کند و پیامدهایی جدی به دنبال داشته باشد.

پلیس آلمان پنج‌شنبه سوم اردیبهشت در بیانیه‌ای اعلام کرد شاهزاده رضا پهلوی پس از نشست خبری خود، با «مایع قرمزی که ظاهرا آب گوجه فرنگی بود» هدف قرار گرفت.

پلیس مردی که این اقدام را انجام داده بود بازداشت شد.

مخاطبی با اشاره به حمله نوشت: «می‌توانیم بپرسیم پس این تیم امنیتی شاهزاده چه می‌کردند که یک نفر توانسته آن‌قدر راحت از پشت سر نزدیک شود و به ایشان حمله کند؟»

مخاطبی دیگر نیز به انتقاد از پلیس آلمان در مقابله با این حادثه و ایجاد فضای ایمن در اطراف محل نشست خبری پرداخت.

پلیس آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد مردی که در مقابل کنفرانس مطبوعاتی بازداشت شد، هیچ‌گونه اعتبارنامه یا کارت خبرنگاری همراه نداشت و پیش‌تر نیز مورد توجه پلیس قرار نگرفته بود.

در این بیانیه آمده است: «تحقیقات علیه او به اتهام ضرب و جرح، تخریب اموال و توهین به افراد فعال در عرصه سیاسی در حال شروع است.»

شهروندی از خرم‌آباد نیز با اشاره به نقش شاهزاده رضا پهلوی در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی، گفت: «جان شاهزاده جان میلیون‌ها ایرانی است؛ مراقب امنیت و جان ایشان باشید. حال ما داخل ایران بعد از دیدن حمله به ایشان بد شده.»

مخاطبی دیگر در پیامی مشابه گفت این حمله به شدت او و اطرافیانش را مضطرب کرده است.

سفر شاهزاده رضا پهلوی در روز سوم اردیبهشت به برلین شامل دیدار و گفت‌وگو با مقام‌های منتخب از طیف‌های مختلف سیاسی آلمان در پارلمان این کشور و نشست خبری می‌شود.

او قرار است در جمع ایرانیان خارج از کشور سخنرانی کند.