عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: مجتبی خامنهای بهشدت با «تمدید مذاکره» مخالف است
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت «هوشیاری» مجتبی خامنهای بهعنوان «فرمانده کل قوا» و «فردی که کشور را اداره میکند»، قابل توجه است.
او افزود: «اخبار ما مبنی بر این است که ایشان بهشدت با هرگونه تمدید مذاکره در چنین شرایطی مخالف هستند.»
مجتبی خامنهای پس از آنکه مجلس خبرگان تحت فشار سپاه پاسداران او را بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید، در انظار عمومی حضور نیافته است. همچنین تاکنون هیچ ویدیو یا فایل صوتی از او منتشر نشده است.