اسکات بسنت، چهارشنبه دوم اردیبهشت در جلسه بررسی بودجه کمیته تخصیص بودجه سنا گفت که این تصمیم در پی درخواست ۱۰ کشور آسیب‌پذیر در برابر کمبود نفت اتخاذ شده است.

او افزود: «وزارت خزانه‌داری با اعطای معافیت‌های تحریمی به ایران و روسیه توانست بیش از ۲۵۰ میلیون بشکه نفت در دریا را آزاد کند. در صورت انجام نشدن این اقدام، قیمت‌ها بالاتر می‌رفت.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا، همچنین گفت ادعای کسب ۱۴ میلیارد دلار سود برای جمهوری اسلامی از محل لغو تحریم‌ها «افسانه» است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بسنت تنها دو روز پیش گفته بود واشینگتن این معافیت را تمدید نخواهد کرد. بر اساس تصمیم تازه، خرید نفت و فرآورده‌هایی که تا پیش از جمعه روی کشتی‌ها بارگیری شده‌اند، تا ۲۶ اردیبهشت (۱۶ مه) مجاز خواهد بود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت تحریمی نفت روسیه را روز جمعه ۲۸ فروردین اعلام کرد اما آن زمان به معافیت تحریمی نفت ایران اشاره نکرد.

سی‌ان‌بی‌سی جمعه نوشت که این معافیت به به کشورها اجازه می‌دهد نفت خام و فرآورده‌های نفتی روسیه را که تا جمعه ۲۸ فروردین روی کشتی‌ها بارگیری شده‌اند، تا ۲۶ اردیبهشت (۱۶ مه) خریداری کنند.

این رسانه به نقل از یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری نوشت: «در حالی که مذاکرات [با حکومت ایران] شتاب گرفته، خزانه‌داری می‌خواهد اطمینان یابد که نفت به دست کسانی که به آن نیاز دارند، می‌رسد.» این در حالی است که تنها دو روز پیش از آن، وزیر خزانه‌داری گفته بود که واشینگتن نه معافیت ۳۰ روزه برای نفت روسیه و نه معافیت دیگری برای نفت ایران را که قرار است یکشنبه ۳۰ فروردین منقضی شود، تمدید نخواهد کرد.»

انتقادها به کاهش فشار تحریمی

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، از کاهش فشار تحریم‌ها بر نفت روسیه انتقاد کرد و گفت چنین اقداماتی می‌تواند منابع مالی جنگ مسکو را تقویت کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، تهران عملا تنگه هرمز را مسدود کرده؛ اقدامی که باعث جهش قیمت نفت و افزایش قیمت بنزین در آمریکا شده است.

همزمان ‌محمود نبویان، نماینده مجلس و از اعضای هیات اعزامی جمهوری اسلامی به پاکستان، گفت: «در طول جنگ فروش نفت ما بسیار بیشتر شد؛ ما حالا همه نفت‌های روی آب را به دو برابر قیمت فروختیم و الان یک قطره هم نفت روی آب نداریم.»

در همین حال، واشینگتن‌پست ۲۹ فروردین گزارش داد تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های دریایی نشان می‌دهد در روزهای اخیر دست‌کم پنج نفتکش خالی وارد بنادر ایران در خلیج فارس شده و بارگیری میلیون‌ها بشکه نفت را آغاز کرده‌اند.

در این گزارش آمده بود همزمان، پنج نفتکش دیگر که در نزدیکی بندر چابهار مستقر بودند و در مجموع حدود ۹ میلیون بشکه نفت حمل می‌کردند، از منطقه خارج شده‌اند، اما مقصد فعلی آنها مشخص نیست.

همچنین فاکس‌نیوز ۲۶ فروردین به نقل از شرکت اطلاعات دریایی «ویندوارد» گزارش داد ده‌ها میلیون بشکه نفت ایران خارج از مسیرهای رسمی جابه‌جا شده است.

به گزارش فاکس‌نیوز، این شرکت اعلام کرده جمهوری اسلامی برای دور زدن محاصره جدید آمریکا از شبکه‌های مخفی انتقال نفت در دریا استفاده می‌کند؛ محاصره‌ای که به نوشته این شبکه، از ۲۴ فروردین و پس از شکست مذاکرات تهران و واشینگتن آغاز شد.

اول فروردین، خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت ترامپ با صدور معافیتی ۳۰ روزه، فروش موقت نفت در حال انتقال ایران در دریا را برای مهار فشار بر بازار انرژی مجاز کرده است.

برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد معافیت‌های هدفمند آمریکا، در کنار تلاش برای مهار نوسان بازار نفت، می‌تواند مسیر بخشی از نفت ایران و روسیه را از چین به سمت پالایشگران هندی تغییر دهد.

از سوی دیگر، اظهارات نبویان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های آمریکایی تاکید دارند این معافیت‌ها به معنای افزایش درآمد جمهوری اسلامی نیست و هدف اصلی آن کنترل بازار انرژی است؛ روایتی که با ادعاهای مطرح‌شده از سوی مقام‌های حکومت ایران در تضاد قرار دارد.

این معافیت‌های کوتاه‌مدت در حالی به‌عنوان ابزاری برای مدیریت بازار انرژی مطرح می‌شوند که از نگاه منتقدان، می‌توانند پیام‌های متناقضی درباره میزان پایبندی واشینگتن به سیاست فشار حداکثری علیه تهران و مسکو ارسال کنند.