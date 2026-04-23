سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در گفت‌وگویی تلفنی با محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، درباره تحولات منطقه‌ای و بازار انرژی رایزنی کرد.

در این تماس، تاکائیچی از تداوم صادرات نفت عربستان سعودی از مسیر بندرهای دریای سرخ پس از اختلال در تنگه هرمز، قدردانی کرد و خواستار همکاری برای افزایش عرضه در آینده شد.

نخست‌وزیر ژاپن بر اهمیت دستیابی به توافق صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا تاکید کرد و از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک توکیو در هماهنگی با ریاض و سایر کشورها خبر داد.

در سوی دیگر، بن‌سلمان نیز از آمادگی ریاض برای همکاری با توکیو در زمینه تقویت ثبات منطقه‌ای خبر داد.

ولیعهد عربستان سعودی پیش‌تر نیز با شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، گفت‌وگو کرده بود. در این تماس، طرف چینی بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده بود.