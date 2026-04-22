آنچه در ۲۴ ساعت گذشته در ارتباط با جنگ ایران گذشت
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه سهشنبه اول اردیبهشت و در ساعات پایانی آتشبس دو هفتهای اعلام کرد این آتشبس تا زمان ارائه پیشنهاد از سوی تهران و رسیدن گفتوگوها به نتیجه، تمدید خواهد شد.
در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت هنوز تصمیم قطعی درباره شرکت یا عدم شرکت در مذاکرات پاکستان گرفته نشده است.
روزنامه نیویورکتایمز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد سفر جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به اسلامآباد به حالت تعلیق درآمده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز گزارش داد تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی از طریق واسطه پاکستانی به طرف آمریکایی اطلاع داده که روز چهارشنبه در مذاکرات اسلامآباد حضور نخواهد یافت.
وزیر اطلاعرسانی پاکستان اعلام کرد هنوز پاسخ رسمی از سوی جمهوری اسلامی درباره تایید اعزام هیات برای حضور در این مذاکرات دریافت نشده است.
همزمان، وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد این تحریمها شماری از افراد، شرکتها و دو هواپیما مرتبط با شبکههای مالی و تجاری وابسته به حکومت ایران را هدف قرار میدهد.
در تحولی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت «ما بر دشمنان خود پیروز میشویم» و افزود «محور شرارت ایران که قصد نابودی ما را داشت، اکنون برای بقای خود میجنگد. ما بخشهای بزرگی از آن را هدف قرار دادهایم.»