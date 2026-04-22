به گزارش خبرگزاری رویترز، این نشست دو روزه که چهارشنبه و پنج‌شنبه دوم و سوم اردیبهشت و در ادامه تعهد بیش از ۱۲ کشور برای مشارکت در یک ماموریت بین‌المللی به رهبری بریتانیا و فرانسه برگزار می‌شود، ماموریتی است که هدف آن حفاظت از عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز «در صورت فراهم شدن شرایط»، عنوان شده است.

این تعهد پس از آن مطرح شد که حدود ۵۰ کشور از اروپا، آسیا و خاورمیانه در یک کنفرانس ویدیویی شرکت کردند تا در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره عدم نیاز به کمک متحدان، موضع مشترکی نشان دهند.

وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد این نشست بر پیشرفت‌های حاصل‌شده در گفت‌وگوهای هفته گذشته بنا می‌شود.

جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، گفت: «وظیفه امروز و فردا تبدیل توافق دیپلماتیک به یک طرح مشترک برای حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه و حمایت از یک آتش‌بس پایدار است.»

او افزود: «مطمئنم که در دو روز آینده می‌توان به پیشرفت واقعی دست یافت.»

بر اساس این گزارش، شرکت‌کنندگان قرار است درباره توانمندی‌های نظامی، ساختار فرماندهی و کنترل، و نحوه استقرار نیروها در منطقه گفت‌وگو کنند.

هدف این نشست، پیشبرد طرح‌های نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز پس از برقراری یک آتش‌بس پایدار اعلام شده است.

این در حالی است که هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، این هفته برای دیدار رسمی به لندن سفر می‌کند تا درباره جنگ در ایران و اوکراین و همکاری میان متحدان ناتو گفت‌وگو کند.

ترکیه که با ایران هم‌مرز است و با تهران، واشینگتن، و اسلام‌آباد به عنوان میانجی در تماس نزدیک قرار دارد، آخر هفته گذشته میزبان یک نشست دیپلماتیک با حضور هیات‌هایی از همه طرف‌ها بود و بارها خواستار پایان درگیری‌ها شده است.

سه کشتی دیگر هدف قرار گرفتند

به گزارش رویترز، دوم اردیبهشت دست‌کم سه کشتی کانتینری در تنگه هرمز هدف تیراندازی قرار گرفتند.

یکی از این کشتی‌ها که با پرچم لیبریا حرکت می‌کرد، در شمال‌شرق عمان هدف تیراندازی و راکت قرار گرفت و بخش پل فرماندهی آن آسیب دید.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، یک قایق تندروی سپاه پاسداران به این کشتی نزدیک شده و سپس به آن تیراندازی کرده است.

گفته شده یک کشتی دیگر با پرچم پاناما هدف قرار گرفته اما آسیبی ندیده و خدمه آن نیز در امنیت هستند.

در گزارش رویترز آمده است که یک کشتی سوم هم در فاصله حدود هشت مایل دریایی در غرب ایران هدف تیراندازی قرار گرفت.

این کشتی که با پرچم لیبریا حرکت می‌کرد، متوقف شده اما خدمه آن سالم هستند.

رویترز نوشت که با وجود این حملات، گزارشی از آتش‌سوزی یا آلودگی محیط‌ زیستی منتشر نشده است.