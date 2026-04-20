یک منبع اسرائیلی به رویترز گفت که نمایندگان اسرائیل و لبنان قرار است پنج‌شنبه ۲۳ آوریل در واشینگتن گفت‌وگو کنند.

جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، اعلام کرد سیمون کرم، سفیر پیشین این کشور در آمریکا، مسئولیت مدیریت مذاکرات دوجانبه با اسرائیل را بر عهده خواهد داشت.

پیشتر ‏یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، با اشاره به درگیری‌های اخیر گفت این کشور ناخواسته وارد جنگی شد که خود آن را انتخاب نکرده بود.

او تاکید کرد دولت لبنان مصمم است کنترل تصمیمات مربوط به جنگ و صلح را دوباره در دست بگیرد و حاکمیت ملی خود را اعمال کند.

بامداد دوشنبه، ارتش اسرائیل به ساکنان جنوب لبنان هشدار داد تا اطلاع ثانوی از حرکت به سمت روستاهای تعیین‌شده در جنوب خودداری کنند و از نزدیک شدن به اطراف رودخانه لیتانی بپرهیزند.