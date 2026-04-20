او دوشنبه ۳۱ فروردین همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره دومین دور مذاکرات میان دو کشور در اسلام‌آباد، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «زمان دشمن من نیست؛ تنها چیزی که اهمیت دارد این است که ما بالاخره، بعد از ۴۷ سال، این آشفتگی را که روسای جمهور دیگر اجازه دادند به وجود بیاید، سامان بدهیم، چون آنها شجاعت یا دوراندیشی لازم برای انجام کاری را که باید در رابطه با ایران انجام می‌شد نداشتند.»

رییس‌جمهوری آمریکا در ادامه افزود: «ما درگیر هستیم و این کار به درستی انجام خواهد شد، و ما اجازه نخواهیم داد دموکرات‌های ضعیف و رقت‌انگیز، که همگی خائن هستند و سال‌ها درباره خطرات جمهوری اسلامی صحبت کرده‌اند و گفته‌اند که باید کاری انجام شود، اما حالا چون من دارم آن را انجام می‌دهم، دستاوردهای ارتش ما و دولت ترامپ را کوچک جلوه دهند.»

ترامپ بار دیگر مساله ایران را با ونزوئلا مقایسه کرد و گفت: «این عملیات به‌طور کامل و دقیق، شبیه به ونزوئلا در حال اجراست؛ فقط بزرگ‌تر و پیچیده‌تر. نتیجه همان خواهد بود.»

او پیش‌تر در پستی دیگر در همین شبکه اجتماعی، لغو برجام را یادآوری کرده و گفته بود توافقی که «تحت نام ترامپ» حاصل شود، تضمین‌کننده «امنیت و صلح» نه فقط در خاورمیانه و اسرائیل، بلکه برای اروپا، آمریکا و همه جای دیگر جهان خواهد بود.

ترامپ در آن پست نوشت: «این توافق، به‌جای سال‌ها شرمساری و تحقیر ناشی از رهبری ضعیف و فاقد جسارت، چیزی خواهد بود که تمام جهان به آن افتخار خواهد کرد.»

ترامپ همچنین بار دیگر به ارسال پول نقد از سوی آمریکا برای حکومت ایران در زمان اجرای برجام اشاره کرد و گفت: «آنها در واقع ۱.۷ میلیارد دلار پول نقدی را که در یک بوئینگ ۷۵۷ بارگیری شده بود، به ایران منتقل کردند تا رهبران ایران آن را هرطور که می‌خواهند خرج کنند. او تمام پول نقد را از بانک‌های واشینگتن دی‌سی، ویرجینیا و مریلند [دو ایالت هم‌جوار پایتخت آمریکا] خارج کرد. آن زمان بانکداران گفتند که هرگز چیزی شبیه به آن ندیده‌اند. علاوه بر این، صدها میلیارد دلار به [حکومت] ایران پرداخت شد.»

او در ادامه، در دفاع از عملکرد خود در جنگ ایران افزود: «با وجود اینکه جنگ جهانی اول ۴ سال و ۳ ماه و ۱۴ روز طول کشید، جنگ جهانی دوم ۶ سال و ۱ روز، جنگ کره ۳ سال و ۱ ماه و ۲ روز، جنگ ویتنام ۱۹ سال و ۵ ماه و ۲۹ روز، و عراق ۸ سال و ۸ ماه و ۲۸ روز، آنها [منتقدان] دوست دارند بگویند که من وعده داده بودم در ۶ هفته جمهوری اسلامی را شکست دهم، در حالی که از نظر نظامی، این کار بسیار سریع‌تر از آن انجام شد، اما من اجازه نمی‌دهم آنها ایالات متحده را به سمت توافقی ببرند که به اندازه‌ای که می‌توانست خوب باشد، خوب نیست.»

تازه‌ترین گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه مذاکرات میان جمهوری اسلامی با ایالات متحده به میانجیگری پاکستان از برگزاری این جلسه ساعاتی پیش از پایان آتش‌بس کنونی در عصر سه‌شنبه یکم اردیبهشت حکایت دارد.

در حالیکه دونالد ترامپ یکشنبه ۳۰ فروردین به سفر نمایندگان آمریکا به اسلام‌آباد اشاره کرد و همچنین مقام‌های کاخ سفید از حضور جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، در این مذاکرات خبر دادند، حضور مقام‌های جمهوری اسلامی برای دور دوم گفت‌وگوهای مستقیم با آمریکا در اسلام‌آباد هنوز به‌طور رسمی تایید نشده است.