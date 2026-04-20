دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گزارشها درباره تحت فشار بودنش برای رسیدن به توافق با حکومت ایران را رد کرد و با تاکید بر اینکه «زمان دشمن من نیست»، گفت آنچه اهمیت دارد سامان دادن به بحرانی است که به گفته او در ۴۷ سال گذشته شکل گرفته است.
او پیشتر در پستی دیگر در همین شبکه اجتماعی، لغو برجام را یادآوری کرده و گفته بود توافقی که «تحت نام ترامپ» حاصل شود، تضمینکننده «امنیت و صلح» نه فقط در خاورمیانه و اسرائیل، بلکه برای اروپا، آمریکا و همه جای دیگر جهان خواهد بود.
ترامپ در آن پست نوشت: «این توافق، بهجای سالها شرمساری و تحقیر ناشی از رهبری ضعیف و فاقد جسارت، چیزی خواهد بود که تمام جهان به آن افتخار خواهد کرد.»
تازهترین گمانهزنیها درباره ادامه مذاکرات میان جمهوری اسلامی با ایالات متحده به میانجیگری پاکستان از برگزاری این جلسه ساعاتی پیش از پایان آتشبس کنونی در عصر سهشنبه یکم اردیبهشت حکایت دارد.
در حالیکه دونالد ترامپ یکشنبه ۳۰ فروردین به سفر نمایندگان آمریکا به اسلامآباد اشاره کرد و همچنین مقامهای کاخ سفید از حضور جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در این مذاکرات خبر دادند، حضور مقامهای جمهوری اسلامی برای دور دوم گفتوگوهای مستقیم با آمریکا در اسلامآباد هنوز بهطور رسمی تایید نشده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«توافقی که ما با ایران در حال کار روی آن هستیم، بسیار بهتر از برجام خواهد بود؛ توافقی که معمولا به آن "برجام" گفته میشود و توسط باراک حسین اوباما و جو "خوابآلود" بایدن نوشته شد؛ یکی از بدترین توافقهایی که تاکنون در ارتباط با امنیت کشور ما انجام شده است. این توافق، مسیری تضمینشده به سوی یک سلاح هستهای بود؛ چیزی که تحت توافقی که ما در حال کار روی آن هستیم، هرگز رخ نخواهد داد و نمیتواند رخ دهد.»
ترامپ افزود: «آنها در واقع ۱.۷ میلیارد دلار پول نقدی را که در یک بوئینگ ۷۵۷ بارگیری شده بود، به ایران منتقل کردند تا رهبران ایران آن را هر طور که میخواهند خرج کنند. او تمام پول نقد را از بانکهای واشنگتن دیسی، ویرجینیا و مریلند خارج کرد. آن بانکداران گفتند که هرگز چیزی شبیه به آن ندیدهاند. علاوه بر این، صدها میلیارد دلار به ایران پرداخت شد.»
رییسجمهور آمریکا ادامه داد: «اگر من آن توافق را لغو نمیکردم، سلاحهای هستهای در اسرائیل و در سراسر خاورمیانه، از جمله پایگاههای ارزشمند نظامی ما در آمریکا، مورد استفاده قرار میگرفت.»
او در بخش دیگری از پیامش نیز نوشت: «اگر توافقی تحت نام "ترامپ" انجام شود، امنیت، صلح و ایمنی را تضمین خواهد کرد؛ نه تنها برای اسرائیل و خاورمیانه، بلکه برای اروپا، آمریکا و همه جای دیگر. این توافق چیزی خواهد بود که تمام جهان به آن افتخار خواهد کرد، به جای سالها شرمساری و تحقیر که ما مجبور به تحمل آن به دلیل رهبری ناتوان و بزدلانه شدهایم!»
ترامپ در پست دیگری در تروث سوشال نوشت: «دموکراتها هر کاری که ممکن است انجام میدهند تا موقعیت بسیار قدرتمندی را که ما در رابطه با ایران در آن قرار داریم تضعیف کنند.»
او افزود: «با وجود اینکه جنگ جهانی اول ۴ سال و ۳ ماه و ۱۴ روز طول کشید، جنگ جهانی دوم ۶ سال و ۱ روز، جنگ کره ۳ سال و ۱ ماه و ۲ روز، جنگ ویتنام ۱۹ سال و ۵ ماه و ۲۹ روز، و عراق ۸ سال و ۸ ماه و ۲۸ روز، آنها دوست دارند بگویند که من وعده داده بودم در ۶ هفته جمهوری اسلامی را شکست دهم، در حالی که از نظر نظامی، این کار بسیار سریعتر از آن انجام شد، اما من اجازه نمیدهم آنها ایالات متحده را به سمت توافقی ببرند که به اندازهای که میتوانست خوب باشد، خوب نیست.»
«هرگز تحت فشار نیستم»
او گفت «من خبرهای "فیک نیوز" را میخوانم که میگویند من تحت فشار برای انجام یک توافق هستم. این درست نیست! من تحت هیچ فشاری نیستم، هرچند همه چیز نسبتا سریع اتفاق خواهد افتاد!»
ترامپ افزود: «زمان دشمن من نیست؛ تنها چیزی که اهمیت دارد این است که ما بالاخره، بعد از ۴۷ سال، این آشفتگی را که رؤسای جمهور دیگر اجازه دادند به وجود بیاید، سامان بدهیم، چون آنها شجاعت یا دوراندیشی لازم برای انجام کاری را که باید در رابطه با ایران انجام میشد نداشتند.»
رییسجمهور آمریکا افزود: «ما درگیر هستیم و این کار به درستی انجام خواهد شد، و ما اجازه نخواهیم داد دموکراتهای ضعیف و رقتانگیز، که همگی خائن هستند و سالها درباره خطرات جمهوری اسلامی صحبت کردهاند و گفتهاند که باید کاری انجام شود، اما حالا چون من دارم آن را انجام میدهم، دستاوردهای ارتش ما و دولت ترامپ را کوچک جلوه دهند.»
ترامپ تاکید کرد: «این عملیات بهطور کامل و دقیق، در مقیاسی مشابه ونزوئلا، فقط بزرگتر و پیچیدهتر، در حال اجراست. نتیجه همان خواهد بود.»
او نوشت: «در دوره اول ریاستجمهوریام، من بزرگترین ارتشی را که کشور ما تاکنون داشته ایجاد کردم، از جمله افزودن نیروی فضایی. در دوره دومم، من بهدرستی و با احتیاط از ارتش خود برای حل مشکلاتی استفاده میکنم که توسط کسانی با درک یا توانایی بسیار کمتر برای ما باقی گذاشته شدهاند.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور با هدایت تیپ چتربازان، در دو رویداد جداگانه در بنت جبیل در جنوب لبنان افرادی را که تفاهمهای آتشبس را نقض کرده و به نیروها نزدیک شده بودند هدف قرار داد و کشت.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این افراد در محدوده خط دفاعی مقدم فعالیت میکردند و نزدیک شدن آنها تهدیدی فوری برای نیروها محسوب میشد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد به پاکسازی مناطق تحت کنترل خود و رفع هرگونه تهدید علیه شهروندان اسرائیل و نیروهایش ادامه میدهد.