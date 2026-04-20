دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا دوشنبه اعلام کرد که اسرائیل او را برای حمله به جمهوری اسلامی متقاعد نکرده است.
ترامپ، در تروث سوشال نوشت: «اسرائیل هرگز من را وارد جنگ با جمهوری اسلامی نکرد. آنچه باعث این تصمیم شد نتایج حملات هفتم اکتبر بود که با باور همیشگی من همسو است، ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
این اظهارات پس از آن صورت گرفت که گزارشهایی ادعا کرده بودند که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بر تصمیم رئیسجمهور آمریکا برای جنگ علیه جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته است.
ترامپ نوشت: «من با ناباوری کامل نظرسنجیهای رسانههای جعلی را میخوانم. ۹۰ درصد از حرفهایی که میزنند دروغ است. نظرسنجیها دستکاری شده است.»
او با اشاره به «تغییر حکومت» افزود: «رهبران جدید ایران اگر هوشمند باشند، این کشور میتواند آیندهای عالی و شکوفا داشته باشد.»